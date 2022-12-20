Чем стартап-экосистема Австрии привлекает основателей и специалистов

В материале — о том, какие факторы способствуют развитию предпринимательской деятельности в Австрии и что еще предстоит улучшить.

В текущем году динамично развивались некоторые из малых стартап-экосистем Европы. Этот список возглавляет Австрия, которая в первой половине 2022 года выросла в 3,1 раза по сравнению с 2021 годом. И хотя местная стартап-сцена пока сильно уступает Лондону и Парижу, она стабильно растет в течение последнего десятилетия. По данным Startup Landscape Austria, сейчас в стране насчитывается 2544 стартапа.

Большое число специалистов и интерес инвесторов

Австрия — страна с крупным студенческим сообществом, которое предлагает как возможности для инноваций, так и богатый кадровый резерв. Согласно исследованию ASM, около 22% австрийских стартапов создаются в виде научных ответвлений от университетов и исследовательских организаций.

«Международные венчурные фонды медленно, но верно осознают, что в Австрии есть не только отличные стартапы и проекты в сфере deeptech, но и множество технических специалистов, — рассказывает Биргит Райтер-Браунвизер, директор Austrian Business Agency по Центральной и Восточной Европе. — А помимо технических специалистов есть и предпринимательский дух, необходимый основателям для достижения успеха».

В первой половине 2022 года Австрия вошла в топ-10 европейских стран по объему венчурных инвестиций. Страна привлекла $1,2 млрд, следуя за Ирландией ($1,5 млрд) и Финляндией ($1,4 млрд). Первое место заняла Великобритания с $20,8 млрд.

Однако во второй половине года в технологическом секторе начался спад, и венчурные инвестиции в Австрию, как и в другие страны Европы, сократились.

Несмотря на это, Оливер Холле, CEO и управляющий партнер Speedinvest (это один из самых активных венчурных фондов в Европе и Австрии), оптимистично оценивает будущее австрийской стартап-экосистемы. По его прогнозам, вскоре она может опередить некоторые из более развитых хабов.

Райтер-Браунвизер добавляет, что по мере роста местных стартапов развивается и интерес к ним со стороной венчурных фондов. Согласно Dealroom, самые активные венчурные фонды Австрии вкладываются в посевные раунды и серии А.

Государственное финансирование

Помимо венчурного капитала, стартапы Австрии могут претендовать и на финансирование от государства, в том числе на гранты и кредиты.

Один из примеров — Because Animals, производитель первого в мире корма для домашних животных из культивированного мяса, который релоцировался в Австрию. Часть финансирования стартапу предоставляют международные инвесторы, а недавно он получил грант от Federal Founding agency for R&D relaxed Project (FFG). FFG — крупнейший источник финансирования для стартапов Австрии, который ежегодно вкладывает в них более $74 млн.

Финансирование исследований — особое преимущество австрийской экосистемы. Например, местным компаниям доступны налоговые субсидии в размере 14% на расходы на НИОКР. Как утверждает Райтер-Браунвизер, стартапы могут получить различные льготы не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Это — одна из причин, по которой deeptech-стартап Brightmind.ai выбрал Австрию. «Мы провели подробный анализ, и Австрия была и остается лучшим местом ведения бизнеса для нашего технологического стартапа благодаря существенным льготам на исследования (финансированию, налогам), возможностям для налаживания связей и небольшим расстояниям», — рассказывает Тамара Герберт, соосновательница Brightmind.ai.

Возможности для женщин-предпринимателей

Австрия привлекает специалистов и благодаря реформам, которые упрощают наем иностранных работников. Международные предприниматели, запускающие бизнес в стране, могут получить комплексные консультационные и иные услуги от таких организаций, как Austrian Business Agency и Vienna Business Agency.

Исследование ASM показывает, что половина компаний, основанных в Австрии, созданы в ее столице, Вене, которая считается особенно привлекательным местом для фаундеров. Вена также была названа одним из лучших городов Европы для женщин-основателей — там они возглавляют 42% от всех компаний.

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«Каждое государственное агентство финансирования предлагает бонус для женщин-основателей», — рассказывает Райтер-Браунвизер. Помимо этого, добавляет она, таким фаундерам помогают влиятельные женщины среди инвесторов, а также из инкубаторов и акселераторов.

«Сейчас требуются социальные изменения, например улучшение детских учреждений. Но уже есть несколько прочных опор, которые будут этому способствовать», — говорит Райтер-Браунвизер.

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