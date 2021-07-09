B2B-маркетплейс Xometry помогает находить изготовителей деталей с помощью ИИ и алгоритмов

Так работает Xometry — B2B-маркетплейс деталей, изготовленных по индивидуальному заказу, который помогает компаниям восполнять пробелы в цепочке поставок. ИИ и алгоритмы сервиса быстро просматривают тысячи изготовителей деталей, чтобы найти подходящий по стоимости вариант.

Когда НАСА нужны нестандартные компоненты для очистки воздуха на Международной космической станции на сумму $59 тысяч, инженеру достаточно просто зайти в интернет, указать технические требования и нажать «Отправить». Затем получатель, компания из Мэриленда, запускает свое запатентованное ПО и в течение нескольких секунд предоставляет стоимость и дату доставки.

По словам сооснователя и CEO Xometry Рэнди Альтшулера, система способна предсказать рыночную стоимость деталей за несколько секунд. Затем она фильтрует результаты от 5 тысяч производителей, чтобы предоставить подходящий источник по приемлемой цене.

Альтшулер утверждает, что доходы компании быстро растут: в 2014 году они превысили $800 тысяч, в 2015 году — $2,9 млн, а в 2019 году — $80 млн. В прошлом месяце Xometry подала заявку на IPO. Согласно документам в 2020 году она заработала $141,4 млн, что на 76% больше по сравнению с прошлым. Текущий год также начался успешно: доход за первый квартал составил $43,9 млн.

Персонал Xometry состоит из 400 человек, включая инженеров ПО и специалистов по данным. Половина из них работает в трех офисах Xometry в Вашингтоне, а остальные разбросаны по США и Европе.

С момента запуска в 2014 году Xometry привлекла около $150 млн от таких инвесторов, как T. Rowe Price Funds, Durable Capital Partners, Foundry Group, Highland Capital Partners, Dell Technologies Capital и Аlmaz Capital.

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По словам Альтшулера, в США работают тысячи мелких производителей деталей, и этот рынок довольно фрагментирован. На нем преобладают семейные бизнесы, получающие пару миллионов долларов в год. Эти небольшие поставщики в значительной степени зависят от крупных компаний в своих регионах. Если дела у компании идут плохо, то и поставщик лишается работы.

В свою очередь, Xometry предоставляет мелким поставщикам возможность сотрудничать с крупными компаниями — Bosch, General Electric, Dell, BMW и другими. Каждой может понадобиться литая деталь или металлическая 3D-модель стоимостью в несколько сотен или тысяч долларов, которую не нужно закупать в больших количествах.

Средняя продажа в Xometry составляет $2-3 тысячи. ИИ просматривает тысячи производителей в своей базе данных и подбирает наиболее подходящих для конкретной задачи, а также по стоимости, которая позволит Xometry получить доход. Ее валовая прибыль составляет разницу между тем, что платит онлайн-покупатель, например НАСА, и стоимостью, заявленной изготовителем.

Программа определяет, какая компания получит работу первой. Если поставщик не отвечает, то сообщение отправляется следующему подходящему кандидату. Процесс продолжается до подтверждения заказа. Xometry зарабатывает на более чем 90% продаж. Альтшулер добавляет, что 30% заказов подтверждаются через телефон.

По словам Альтшулера, его предпринимательские идеи исходят из врожденного любопытства, а также любви к исследованиям и налаживанию связей.

В 2000 году он открыл свою первую компанию OfficeTiger и продал ее шесть лет спустя за $250 млн. Тогда ему было 35 лет.

В 2008 году Альтшулер соосновал компанию по переработке электроники CloudBlue, которая была продана спустя пять лет за $40 млн.

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