«Связной» решил открыть собственный маркетплейс

«Связной» планирует открыть маркетплейс на базе собственного онлайн-магазина, узнал «Коммерсантъ». Под площадку ритейлер расширяет ассортимент, привлекая партнеров с товарами для офиса, дома, автомобиля и категории «игрушки».

Ритейлер приступил к тестированию двух возможных вариантов для маркетплейса, сообщили источники издания. В одной модели «Связной» будет выкупать продукцию партнеров только, если на нее поступил заказ. Второй вариант предусматривает отгрузку товара под реализацию с возможностью возврата на случай отсутствия спроса.

В будущем «Связной», считают собеседники «Ъ», мог бы взимать с партнеров комиссию с продаж их товаров. Сам ритейлер не стал комментировать свои планы, уточняет издание и добавляет, что компания набирает команду для проекта с конца прошлого года.

С начала 2019 года «Связной» в два раза снизил количество точек продаж и давно «перерос» формат салона сотовой связи. Прошлым летом начал продавать через свой интернет-магазин и доставлять бытовую технику. Сейчас на сайте представлено свыше восьмидесяти категорий различных товаров.

Также ритейлер запустил магазины нового для себя формата, где торговое пространство разделено на «экосистемные» зоны «Умный дом», «Технологичный спорт», «Современное здоровье и красота», «Гейминг и путешествия». Недавно «AliExpress Россия» и «Связной» приступили к тестированию кобрендинговых пунктов выдачи заказов.

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