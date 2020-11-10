Шесть признаков того, что вам не хватает внутренних ресурсов

Если вам кажется, что у вас достаточно времени, но на работу нет сил, возможно, у вас та же проблема. Вот как определить, что ваши внутренние ресурсы находятся на пределе.

Лиза Алдисерт — бизнес-консультант, спикер и писатель. Однажды к ней обратилась клиентка, которая получила повышение и беспокоилась, что не может правильно распределять время. У клиентки не получалось выполнить все задачи, она срывала дедлайны. Причина была в том, что ей не хватало внутренних ресурсов.

Вы всегда стремитесь к совершенству

Применять к себе высокие стандарты — это нормально. Но стремление к перфекционизму заставляет слишком высоко поднимать планку. В итоге мы чувствуем, что делаем недостаточно. При этом мы расходуем ресурсы, которые могли бы использовать для более эффективной работы.

Если вам постоянно кажется, что вы плохо справляетесь как руководитель, сотрудник, родитель или супруг, возможно, ваши внутренние ресурсы истощены из-за перфекционизма.

Обдумайте ситуацию: возможно, в следующий раз стоит снизить требования к себе? Тогда вы почувствуете, что у вас появилось больше сил.

Вы соглашаетесь на каждый новый проект

Умение говорить «нет» помогает сохранить энергию. Каждый раз, когда вы соглашаетесь на то, что не хотите или не должны делать, вы отказываетесь от собственных приоритетов.

Новые обязательства требуют дополнительных внутренних ресурсов. Сначала оцените, сколько сил и времени вам понадобится для решения задачи, а затем соглашайтесь или отказывайтесь. Помните: вы имеете полное право сказать «нет».

Вы слишком много времени проводите онлайн

В эпоху цифровой коммуникации, когда от нас ждут немедленного ответа, отключиться становится все труднее. Если вы привыкли мгновенно реагировать на все сообщения, избавиться от этой привычки будет нелегко.

Установите границы: отключите лишние уведомления во время работы и не отвечайте на сообщения в вечернее время, чтобы не тратить внутренние ресурсы.

Вы недооцениваете свое время

Мы часто переоцениваем возможности, когда планируем задачи. Не забывайте предусмотреть перерывы и другие факторы, которые замедлят вашу работу.

Одна из моих клиенток постоянно перегружала ежедневный список задач, потому что не учитывала время на общение с коллегами, переходы от задачи к задаче, подготовку к новым запросам и творческую работу. В результате она никогда не успевала выполнить все.

Ей пришлось научиться устанавливать более реалистичный график, и она стала эффективнее работать. Кроме того, клиентка больше не тратила время на переживания из-за того, что не все успевает.

Вы не расставляете приоритеты

Если в начале рабочего дня вы имеете смутное представление о том, что нужно сделать, вы тратите ресурсы на расстановку приоритетов.

Используйте время в конце дня, чтобы запланировать задачи на следующий и расставить приоритеты. Утром вы сможете осознанно приступить к работе и не тратить ресурсы на составление списка дел.

Одна из моих коллег придерживается концепции «съесть жабу на завтрак». Каждый рабочий день она начинает с выполнения «жабы» — самой трудной или неприятной из запланированных задач.

После этого все остальные задачи кажутся более легкими.

Вы теряете концентрацию

Не стоит тратить энергию на размышления о том, что вы не сделали вчера или чем нужно будет заняться завтра. Концентрируйтесь на текущей задаче.

Еще один способ повысить продуктивность — перестать беспокоиться. Если вы не можете контролировать ситуацию, эмоции только истощат вас.

Умение управлять внутренними ресурсами особенно важно в условиях перегрузки или стресса. Эта способность помогает почувствовать прилив сил, работать эффективнее и больше успевать.

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Фото на обложке: Kaspars Grinvalds / Shutterstock