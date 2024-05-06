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Успешный год, обновленная программа и награждение лучших — «Базальт СПО» провела вторую партнерскую конференцию

Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

11 апреля в Москве состоялась вторая ежегодная партнерская конференция «Базальт СПО» «Более 20 лет сотрудничаем с пользователем, партнером, разработчиком». Мероприятие собрало свыше 250 участников офлайн и столько же онлайн.

Успешный год, обновленная программа и награждение лучших — «Базальт СПО» провела вторую партнерскую конференцию

Руководители ключевых направлений коммерческой деятельности «Базальт СПО» поделились результатами предыдущего года и стратегическим видением развития бизнеса на 2024 год.

«В 2023 году мы показали отличные результаты. И в этом огромная заслуга наших партнеров, — сказал Алексей Смирнов, председатель совета директоров “Базальт СПО”. — Заказчикам  поставлено 440 тысяч лицензий операционных систем “Альт” для серверов и рабочих станций. Выручка компании увеличилась на 51%, оборот превысил 1,3 млрд рублей».

Как сообщила Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО», в 2024 году компания планирует расширять присутствие как в российских регионах, так и за рубежом. «Базальт СПО» открыла представительство в Казани, вошла в Ассоциацию содействия цифровому развитию Республики Татарстан. «Будем развивать партнерство с компаниями из Кыргызстана, уже подписан меморандум о сотрудничестве. Кроме того, мы намерены участвовать в разработке национальных ОС», — поделилась Евгения Крынина.

В докладах руководителей подразделений «Базальт СПО» были затронуты темы: усовершенствованные возможности новых версий продуктов, изменения в партнерской программе, направления развития партнерского маркетинга, ключевые положения скорректированной лицензионной политики, обучение и сертификация специалистов.

С докладами конференции можно ознакомиться здесь.

 

Обновленная партнерская программа

Опираясь на опыт работы в 2023 году и учитывая текущую ситуацию на рынке, «Базальт СПО» внесла коррективы в партнерскую программу, чтобы сделать ее более эффективной и привлекательной. 

В прошлом году была поставлена цель — расширить круг компаний-технологических партнеров. Удалось получить очень хорошие результаты: в партнерскую экосистему влились профессиональные, обученные и сертифицированные партнеры, которые умеют выполнять проекты по миграции с Windows на «Альт» и даже с нуля спроектировать ИТ-инфраструктуру предприятия на российских решениях. И пул таких партнеров растет.

Сегодня партнеры закладывают в свои планы реализацию комплексных инфраструктурных проектов, обучают специалистов, создают для заказчиков новые сервисы в инфраструктуре на ОС «Альт» и повышают свой партнерский статус.

В частности, в 2023 году несколько партнеров начали предоставлять услуги первой и второй линий технической поддержки продуктов. Появились команды, которые предоставляют сервис миграции с зарубежных решений на ОС «Альт». Для крупных организаций это масштабные проекты, требующие высокой квалификации и опыта в системной интеграции.

Экосистему технологических партнеров пополнят компании, которые будут создавать отраслевые решения на базе нового продукта «Базальт СПО» — «Альт Платформа» — «фабрики» по сборке программных продуктов. Это флагманы финансового сектора, ОПК и другие крупные компании. «Альт Платформой» заинтересовались и за рубежом. Таким образом, «Базальт СПО» выходит на качественно новую модель взаимодействия вендор-партнер. «Альт Платформа» внесена в Единый реестр российского ПО, поэтому ее использование ускоряет включение в реестр продуктов, разработанных на ее основе.

Как сообщил Николай Луковкин, заместитель руководителя направления по работе с партнерами, поставки продуктов осуществляются по схеме: вендор — партнер первого уровня (дистрибьютор) — партнер второго уровня (реселлер) — заказчик. 

Кардинальных изменений в партнерской программе не произошло, но оптимизирована структура партнеров второго уровня. Теперь к ним относятся системные интеграторы, реселлеры, технологические партнеры, облачные провайдеры, сервисные партнеры. Статус ОЕМ-партнера упразднен, эти компании отнесены к технологическим партнерам. У всех технологических партнеров появится свой личный кабинет на сайте вендора, в котором будет осуществляться взаимодействие с менеджерами «Базальт СПО». 

Технологическим партнерам становится доступен трекер техпресейла — ответы специалистов «Базальт СПО» на технические вопросы. Кроме того, партнеры получают доступ к регистрации сделок. Все технологические партнеры размещают заказы только через дистрибьюторов.

Николай Луковкин подчеркнул, что за минувший год число партнеров увеличилось на 30% и сейчас составляет порядка 1800 компаний.

 

Награждение партнеров

Кульминацией конференции стало торжественное награждение партнеров. По итогам 2023 года призерами в различных номинациях стали 30 компаний:

  • Лучшим дистрибьютором 2023 года признана Axoft.
  • Лучшим интегратором — «Ланит».
  • Победитель в номинации «Реселлер года» — «РТК ЦТ».
  • Лучшим технологическим партнером года стала «Скала-Р».
  • Первое место в номинации «Сервисный партнер года» заняла компания «ТехноГид».
  • Лучший облачный провайдер — «Облачные технологии».
  • Победитель среди учебных центров — ФГАОУ ВО «СпбПУ».
  • Лучший ОЕМ-партнер года — «Новый Ай Ти Проект».

Партнеры конференции: «Гравитон», «Код безопасности», «Р7-Офис», «Труконф», «ICL Техно». Экспо-партнеры: «Аквариус», «Актив», «Киберпротект», Axoft, MONT, OCS, RDW Computers. Партнеры сессии: АСКОН, «Галэкс», ГК «Глобонет», «Ланит», «ТехноГид», «Яндекс Браузер», Merlion, Pragmatic Tools, Softline, Yandex Cloud. Информационные партнеры: «Вечерняя Москва», «ГлобалМедиа», Cnews, Comnews, GlobalCIO, ICT Online, ICT2Go, Tadviser.

Фото на обложке: «Базальт СПО»

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ООО «Базальт СПО»
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