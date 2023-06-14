Пол Маккартни записал «последнюю пластинку» The Beatles с помощью ИИ

В этом году у The Beatles выйдет «последняя» композиция — об этом в интервью BBC сообщил один из основателей группы Пол Маккартни. Вокал для песни генерировали не с помощью ИИ, а извлекли со старой демо-записи.

Чтобы извлечь голос покойного вокалиста The Beatles Джона Леннона со старой демо-записи, использовали машинное обучение. В этом помог режиссер Питер Джексон, который в 2021 году снял документальный фильм о группе.

«Он смог вытащить голос Джона из кассеты, на которой был голос Джона и пианино», — рассказал Маккартни.

Следуя примеру Джексона, Маккартни использовал ИИ для работы над новой песней.

«Когда мы начали создавать то, что станет последней пластинкой Beatles, у нас была демо-запись Джона, [и] мы взяли голос Джона и очистили с помощью ИИ, — сказал он. — Затем запись можно сводить как обычно. Это дает некоторую свободу действий».

ИИ уже используют, что имитировать голоса популярных исполнителей. По словам Маккартни, его удивило то, как злоупотребляют технологией. «Я нечасто пользуюсь интернетом, но люди говорят мне: "Есть трек, где Джон поет одну из моих песен"», — рассказал он.

Маккартни добавил, что это хотя и страшно, но «захватывающе, поскольку это будущее». «Посмотрим, к чему это приведет», — сказал музыкант.

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