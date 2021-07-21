В этом магазине нет штрих-кодов. Как с этим справляются кассиры

Однако в Berkeley Bowl этот процесс особенный. Сеть не использует штрих-коды — вместо этого сотрудники вводят четырехзначный код для каждого продукта. Удивительно, но факт: каждый кассир запоминает большую часть (если не все) коды фруктов и овощей огромного продуктового отдела Berkeley Bowl.

Сеть магазинов Berkeley Bowl предлагает огромное разнообразие фруктов и овощей — «идеальное место для всеядных» по мнению писателя Майкла Поллана. Как и в обычном магазине, здесь вы можете наблюдать, как кассиры работают на полной скорости, сканируя и упаковывая товары.

Обширный выбор фруктов и овощей

«Это схоже с изучением другого языка», — рассказывает менеджер проекта Чи Диксон о процессе запоминания штрих-кодов.

Представьте обычный продуктовый отдел в сетевом магазине. В зависимости от того, о каком именно вы подумали, удвойте или даже утройте разнообразие товаров — насколько обширен выбор в Berkeley Bowl.

Также не забывайте о том, что разновидности фруктов меняются в зависимости от сезона.

Вот зимний цитрус — это Navel Orange или Sumo? А летом еще предстоит сезон косточковых плодов.

Сможете ли вы определить разницу между плумкотом (гибрид сливы и абрикоса) Santa Rosa, Eagle Egg и Plumogranate?

А как понять, какой именно абрикос из 14 доступных видов вы держите в руках?

Затем идут овощи: морковь всевозможных цветов, репа и прочие корнеплоды, различные сорта листовых салатов и перцы.

И это лишь небольшая доля того, с чем сталкиваются кассиры при подготовке к этой работе.

Две точки Berkeley Bowl известны своими обширными продуктовыми отделами. Однажды Los Angeles Times даже назвала магазин «одним из самых известных ритейлеров экзотических фруктов и овощей в стране».

До пандемии слава о магазине распространилась до такой степени, что рядом с ним даже останавливались туристические автобусы. Кроме того, Berkeley Bowl появлялся в шоу шеф-повара Самины Носрат «Соль, жир, кислота, жар», транслируемом на Netflix.

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Первый магазин Berkeley Bowl открыли Гленн и Дайан Ясуда в 1997 году на месте бывшего боулинг-клуба, который также назывался Berkeley Bowl. Первая точка сразу получила известность благодаря выдающемуся продуктовому отделу.

Ежедневно в 2:30 утра Гленн Ясуда, которому на тот момент уже было больше 80 лет, отправлялся на местный оптовый рынок, чтобы выбрать дневной ассортимент продуктов. В дальнейшем семейный бизнес расширился до двух магазинов, которые также находятся в Беркли, Калифорния.

Обучение кассиров

Чтобы стать кассиром Berkeley Bowl, необходимо пройти обучение. Оно начинается с топ-100 — списка товаров, которые покупатели приобретают чаще всего. Стажерам дается семь дней на то, чтобы их запомнить, а в конце недели они проходят тест. В этот момент в игру вступают старые добрые студенческие лайфхаки: карточки, учебные группы и прочтение кодов вслух.

Бывший кассир Диксон прошла весь этот путь. Она вспоминает: «Первая неделя — это своего рода решающее испытание, в ходе которого проверяются ваши навыки механического запоминания, а также объясняются ваши будущие задачи».

Обычно обучение проходит в группах по три человека, а список топ-100 неформально помогает отсеивать тех, кто не подходит для этой работы. Компания не предоставляет официальных данных по количеству стажеров, прошедших четырехнедельное обучение. Однако по словам Диксон, это удается примерно одной трети стажеров.

Те, кто справился с первым тестом, отправляются на следующий этап. Вторую неделю они проводят в продуктовом отделе магазина и учатся отличать сорта овощей и фруктов друг от друга — ведь помимо знания кода, им также нужно понимать, какой именно товар перед ними.

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По словам Диксон, когда вы обучаетесь определять эти различия, то по-настоящему начинаете замечать их. «К примеру, перед вами три разных грейпфрута. Я замечаю три разных оттенка. У одного есть розовое пятно, другой выделяется светло-желтым оттенком, а у третьего, вероятно, более толстая корка», — рассказывает она.

Не обязательно иметь навыки запоминания на уровне гения, чтобы справиться с такой нагрузкой. Некоторым удалось освоить этот «язык» относительно быстро. Менеджер Berkeley Bowl Эрик Джу в течение восьми лет работал кассиром. Во время обучения ему приходилось не только запоминать коды: многие продукты он и вовсе видел впервые.

«Я не знал, что такое кинза и итальянская петрушка. А моя память была и остается просто ужасной», — рассказывает он. По его словам, изначально он не осознавал, что ему предстоит. Но затем оказалось, что его память работает намного лучше, чем он представлял.

Но и это еще не конечный уровень сложности. Дело в том, что продукты также различаются по способу выращивания: традиционно или с применением органических удобрений. Допустим, мы определили, что это яблоко сорта Pinata. Но является ли оно органическим?

Поэтому кассирам приходится осваивать еще одну систему.

Например, цвет резинки, которой обвязана спаржа, может показывать, с какой фермы она привезена (и выращена ли она органически).

Цветные точки или линии на самом продукте также могут послужить указателем (Диксон уточняет, что чернила не токсичны).

Даже метод обрезания стебля может быть «чит-кодом», обозначающим сорт овоща. К примеру, так определяются артишоки: косой, V-образный и перевернутый V-образный разрезы стебля обозначают определенный код или тип.

Причины отказа от маркировки

У многих возникает вполне очевидный вопрос: почему бы просто не поместить стикер на каждый товар, облегчив работу для всех сотрудников? Все дело в объеме и разнообразии ассортимента Berkeley Bowl.

Конечно, можно маркировать упомянутые выше грейпфруты — они довольно большие, а их количество не столько велико. А вот в случае с крошечными лимонами это логистически невозможно. На некоторых товарах все же наклеены стикеры с кодом, но делать так с каждым — крайне непрактично.

В обычных продуктовых магазинах есть кодовые книги — систематизированный перечень кодов всех продуктов. Однако в Berkeley Bowl нет определенного стандарта: каждый сотрудник создает собственную книгу или папку и организовывает ее по своему предпочтению. Это могут быть как письменные заметки, так и электронная таблица.

Такие книги содержат информацию, которую стажер изучил в первую неделю, и постоянно обновляются. Новые фрукты добавляются ежедневно — от одного до 30 видов в день. Отслеживание этих обновлений было самой сложной частью работы кассира для Джу.

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Но прежде чем кассир начнет взаимодействовать с клиентами, он должен пройти еще несколько этапов. Сначала он работает на закрытой кассе, а менеджер приносит ему корзину с 25 товарами, которые нужно проверить в течение 15 минут. Если этот этап пройден успешно, с небольшим количеством ошибок, то начинается двухнедельная работа с клиентами с пометкой «стажер».

Сотрудник учится работать с кассой, чеками, кредитными картами и наличными, а также обслуживать клиентов. Все это проходит под руководством инструктора: он помогает разобраться с кодами, а в конце смены составляет список кодов, с которыми стажер испытывал трудности.

Сложные сезоны и интерес к работе

У большинства кассиров есть нелюбимый или «самый сложный» сезон. Для Диксон сезон цитрусовых и косточковых плодов стал настоящим «проклятием», а у Джу возникали трудности с яблоками.

По словам Джу, в магазин привозят много разных видов каждого продукта. Например, в сезон цитрусовых может быть 10 видов апельсинов. При этом он считает, что покупатели ценят такое большое разнообразие, и это именно то, что отличает Berkeley Bowl от других магазинов.

Berkeley Bowl утверждает, что кассиры получают от $17 до $26 в час. Диксон уверяет: если стажер не смог пройти тесты, то он не теряет работу, а просто переходит в другой отдел. А те, кому все же удается стать кассиром, получают вознаграждение.

Джу нравилось взаимодействовать с клиентами на кассе и помогать сделать выбор тем, кто приехал из других частей Залива Сан-Франциско.

«В Berkeley Bowl весело делать покупки, — считает Диксон. — ...К тому же, где еще вы сможете увидеть пять видов Kit Kat?»

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