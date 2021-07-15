«Зубная паста с просекко, грустная брокколи»: о чем люди говорят с чат-ботом онлайн-магазина

В онлайн-магазине рассказали, о чем его пользователи говорят с чат-ботом. Проанализировали беседы 350 тысяч человек. Выяснилось, что россияне часто нуждаются в зубной пасте с просекко, минеральной воде конкретной марки и благодарят магазин за «идеальные бананы для смузи».

Данные о разговорах пользователей сервиса с чат-ботом проанализировали в «Утконосе онлайн». Под разбор попали 349 523 частные беседы, совершенные в течение года.

Больше других сервис удивил запрос пользователей на зубную пасту с просекко. Люди также высказывали чат-боту благодарность за «идеальные бананы для смузи» и огорчались брокколи, которые показались им «грустными».

Много разговоров было о прекращении производства минеральной воды «Новотерская целебная». Это событие пришлось на конец мая, люди «делились своей болью» с чат-ботом, сказали в компании.

«Утконос онлайн» запустил чат-бот в марте 2020 года – начале пандемии коронавируса, когда многократно возросла нагрузка на службу поддержки и операторов контактного центра.

«Чат-бот хорошо себя зарекомендовал: 80-85% запросов отрабатываются чат-ботом, а остальные 15-20% он сам переводит на оператора. Мы будем и дальше развивать функционал бота и интегрировать его в разные каналы коммуникации», – отметил директор по маркетингу и клиентскому сервису «Утконос онлайн» Михаил Морозов.

«Утконос Онлайн» основана в 2000 году и является участником российского e-grocery рынка. Входит в инвестиционную группу «Севергрупп».

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