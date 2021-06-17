Eat Just: революция в мире растительных и культивируемых продуктов

Компания Eat Just была основана в 2011 году. Она знаменита своим аналогом куриного яйца, изготовленным из бобов маш. Кроме того, в декабре 2020 года лабораторная курица Eat Just стала первым в мире культивированным мясом, получившим одобрение для продажи в Сингапуре. Рассказываем о том, как развивалась компания и какие планы у нее на будущее.

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Первая выращенная в лаборатории курица

В декабре 2020 года лабораторная курица Eat Just получила одобрение регулирующих органов Сингапура. Основатель и CEO Eat Just Джош Тетрик признается: в 2011 году, когда стартап был основан, это казалось несбыточной мечтой. Тогда у него было менее $3 тысяч на счету, и он хотел запустить продовольственную компанию, которая исключит животных из пищевой системы.

Ранее Тетрик работал в некоммерческих организациях в субсахарской Африке. Он хотел улучшить то, что казалось ему одной из главных проблем в мире — устойчивость продуктов питания. Для начала компания решила выяснить, как создать куриное яйцо из растения. «В то время я знал, что в мире есть 375 тысяч видов растений, и был уверен, что одно из них можно взбивать, как яйцо», — рассказывает Тетрик.

Поддержка инвесторов

Инвесторы заинтересовались этой идеей. Вскоре после запуска компании венчурный инвестор Винод Хосла и его бизнес-партнер Самир Каул вложили в нее $500 тысяч.

После этого Тетрик начал нанимать специалистов по пищевым технологиям, биохимиков, молекулярных биологов, химиков-аналитиков и поваров. Спустя несколько лет экспериментирования команда остановилась на бобах маш — богатой белком бобовой культуре, широко распространенной в Азии. Так, в 2018 году появился первый продукт Eat Just — Just Egg.

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На сегодняшний день объем растительных продуктов, проданных компанией, эквивалентен 100 млн яиц. Их можно найти в крупных розничных магазинах, таких как Walmart, Whole Food Markets и Alibaba.

Курица и говядина, но не из растений

После первого успеха Eat Just решила создать альтернативу курице и говядине, которая не будет содержать растения и антибиотики, но при этом не потребует убивать животное. Тут на помощь пришло клеточное сельское хозяйство.

Культивирование мяса начинается с клетки, а в данном случае — курицы. Ее можно извлечь из свежего куска мяса, банка клеток, корня пера или из живой птицы путем биопсии. Затем клетку наполняют питательными веществами, которые обычно содержатся в сое или кукурузе, и отправляют на созревание в большой стальной сосуд. Весь процесс занимает около 14 дней, а в результате получается сырой фарш.

Культивирование мяса не составило особого труда, а вот получение разрешения от регулирующих органов заняло два года. Лишь в декабре 2020 года Сингапур стал первой страной, одобрившей наггетсы из культивируемой курицы Eat Just для продажи в стране под брендом Good Meat.

Сейчас лабораторные наггетсы можно попробовать в сингапурском ресторане 1880. Стоимость одного блюда составляет около $17. Ожидается, что в следующие месяцы продукт появится и в других заведениях города-государства.

Штаб-квартира Eat Just в Сингапуре

В Сингапуре расположены азиатско-тихоокеанская штаб-квартира Eat Just и ее первый завод в Азии. Компания также рассматривает возможность сделать Сингапур центром производства продукции Good Meat.

Может показаться, что островное государство (по размеру меньше Нью-Йорка) — не совсем подходящее место для размещения такого предприятия. Однако старший научный аналитик Euromonitor International Эйлин Суприяди утверждает, что здесь играют роль несколько факторов.

К 2030 году Сингапур хочет производить 30% продуктов питания на собственной территории.

Страна также может использовать научные знания, особенно в сфере исследования стволовых клеток.

Будучи центром Азии, Сингапур помогает компаниям экспортировать и продавать их продукты в другие страны.

Сотрудничество Eat Just с правительством Сингапура началось в 2014 году с инвестиций компании Temasek. Затем совместно с Proterra Investment Partners был построен завод для производства продукции бренда стоимостью $120 млн.

Революция в животноводстве

В последнее время число продовольственных стартапов растет, а неэтичность сельского хозяйства и его пагубное влияние на окружающую среду обсуждаются все чаще. Животноводство, которое обеспечивает питанием не менее 1,3 млрд людей по всему миру, усиленно пытается удовлетворить спрос на мясо.

Ежегодно по всему миру примерно 50 млрд куриц отправляются на бойню. На долю сельскохозяйственной индустрии также приходится 10-12% выбросов парниковых газов — весомый вклад в изменение климата.

Тем не менее некоторые скептически относятся к питательной ценности культивированного мяса и его пригодности для человеческого употребления. К тому же его экологическое и социальное влияние еще предстоит выяснить. Тетрик утверждает, что процесс менее вреден для окружающей среды и более этичен по сравнению с традиционным сельским хозяйством.

Есть также те, кому идея культивирования мяса кажется просто странной. Тетрик считает, что «промышленное животноводство, вероятно, самый странный процесс из всех, что существуют в мире». «Вы просто не знаете об этом», — добавляет он.

Растущий аппетит к альтернативам

Спрос на альтернативные животные продукты, такие как культивированное и растительное мясо, растет. По оценкам, в течение десятилетия рынок альтернативного мяса достигнет $140 млрд, что составит 10% глобальной мясной индустрии.

По словам Суприяди, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сформировался уже достаточно крупный рынок альтернативного мяса. В 2020 году он достиг около $800 млн. Аналитик считает: чтобы еще больще заинтересовать потребителей, необходимы информирование и снижение стоимости таких продуктов.

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В сфере растительного мяса особенно заметны Beyond Meat и Impossible Foods, а среди культивированных продуктов — такие бренды, как Memphis Meats. Тетрик приветствует конкуренцию: «Я хочу, чтобы компании присоединялись к совместному решению проблемы».

Однако превзойти уже сформировавшуюся отрасль животноводства не получится сразу. По словам Тетрика, для этого необходимо сосредоточиться на трех факторах: добиться одобрения регулирующих органов, масштабировать производство и просвещать потребителей.

IPO Eat Just

К концу 2021 года компания планирует достичь операционной прибыльности, а затем выйти на публичные рынки. По мнению Тетрика, это лучший способ окупить вложения текущих инвесторов и в то же время продолжать движение в сторону крупномасштабных изменений промышленной пищевой системы.

Помимо традиционного IPO и набирающих популярность SPAC, у компании есть еще несколько способов выйти на рынок, в том числе прямой листинг (Direct public offering, DPO). Тетрик добавляет, что Eat Just не открыта для приобретения более крупными компаниями.

Eat Just собрала более $650 млн от инвесторов, в том числе Menlo Park, Khosla Ventures (Калифорния), Horizon Ventures (Гонконг) и PowerPlant Partners (Лос-Анджелес). В конце марта компания получила $200 млн в раунде, возглавляемом Катарским инвестиционным фондом (Qatar Investment Authority, QIA). В будущем Eat Just планирует обеспечить производство на Ближнем Востоке. В раунде также участвовали Charlesbank Capital Partners (Бостон), Vulcan Capital (компания сооснователя Microsoft).

В статье были использованы материалы следующих источников:

Cnbc.com

Agriinvestor.com