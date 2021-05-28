Австралийский стартап Magic Valley первым в мире начал разрабатывать культивированное мясо ягненка

Австралийская компания на этой неделе объявила себя «первым в мире производителем искусственного мяса ягненка». Специалисты уже разрабатывают различные продукты из культивируемого мяса, включая фарш, вырезки, стейки и отбивные. В настоящее время стартап находится на посевном раунде и ищет источники финансирования.

Компания выбрала именно баранину, так как большинство других производителей занимаются выращиванием говядины, курицы и свинины. Некоторые эксперты прогнозируют рост потребления баранины в странах Азии, на Ближнем Востоке и в Африке в ближайшем будущем.

Для производства баранины требуется столько же земельных и водных ресурсов, как и в других формах животноводства. Для создания культивированного мяса ягненка специалисты берут клетки животного и помещают их в среду, богатую питательными веществами. Magic Valley использует плюрипотентные (клетки, которые могут дифференцироваться во все типы клеток) стволовые клетки, которые могут создавать бесконечные копии самих себя. Компания не работает с фетальной бычьей сывороткой, дорогой и весьма спорной средой для выращивания, от которой отказываются многие производители мясных культур.

Австралийский стартап заявил, что в настоящее время он сосредоточен на разработке различных продуктов из культивированной баранины, включая фарш, вырезки, стейки и отбивные.

Баранина, как правило, дороже, чем курица или говядина, поэтому одна из основных проблем для Magic Valley (и других производителей культивируемых мясных продуктов) — достижение паритета цен с традиционным мясом ягненка. Также многих беспокоит, что случится с традиционным животноводством, когда культивированное мясо начнут продавать на международном рынке. Некоторые эксперты считают, что современные стартапы могли бы инвестировать в биореакторы, чтобы выращивать мясо прямо на ферме.

Ответы на некоторые из этих вопросов предстоит найти еще не скоро. В ближайшем будущем большинство компаний культивированного мяса будут сосредоточены на поиске возможностей выйти на рынок в той или иной мере. В данный момент у Magic Valley нет прямых конкурентов, поскольку это единственная компания, которая занимается выращиванием мяса ягненка.

Однако другая австралийская компания Vow специализируется на «экзотических» мясных культурах и создает библиотеку клеток. В ней есть такие экземпляры, как водяной буйвол или кенгуру. Вполне возможно, что там появится и ягненок.

Тем временем Magic Valley надеется как можно скорее завершить посевной раунд и обещает выйти на широкий потребительский рынок в течение одного-двух лет.

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