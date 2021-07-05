«Пятерочка» открыла двухэтажный магазин с коворкингом

Торговая сеть «Пятерочка» открыла второй автоматизированный магазин без касс и продавцов. Еще одна его особенность — мини-коворкинг на около 100 кв. м.
Новая «Пятерочка» расположена в Москве по адресу Ходынский бульвар, д. 2. Зона коворкинга на втором этаже рассчитана на 14 человек, она оборудована бесплатным WiFi, розетками и зарядками, сообщили «Ведомости».
Для оплаты покупок в самой «Пятерочке» можно воспользоваться кассой самообслуживания или Х5 ID — «экспресс-скан» со сканированием и оплатой товаров в приложении.
В планах у компании открыть следующий магазин в локации с более высоким трафиком и деловой активностью. Первый магазин без кассиров «Пятерочка» открыла в октябре прошлого года.
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Фото: страница «Пятерочки» в Facebook
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