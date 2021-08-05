Что делать, когда ценный сотрудник решает уволиться

После пандемии все больше сотрудников задумываются об увольнении. Согласно отчету Achievers Workforce Institute за февраль 2021 года, более половины (52%) сотрудников в США и Канаде планируют искать новую работу в 2021 году, что на 35% больше, чем годом ранее. Но что делать, когда один из важнейших работников решает уволиться?

Руководителю бывает очень непросто осознать, что восходящая звезда в бизнесе собирается уйти. «Сперва вы можете испытать сильные эмоциональные переживания, злость и даже страх. Однако необходимо взять себя в руки и не допустить ошибок, которые могут навредить бизнесу», — говорит Рич Райнеке, соуправляющий партнер консалтинговой компании Fahrenheit Advisors. Вот семь советов, что делать в подобной ситуации.

Перевести дыхание

Когда Лариса Сальвадор, владелица профессиональной юридической ассоциации Salvador Law, узнала, что ее доверенная помощница уходит работать в приют для жертв домашнего насилия, она была очень расстроена.

«Я полностью полагалась на нее. Мы вместе приняли множество решений по управлению компанией», — рассказывает Сальвадор. Но позже она поняла, что ее сотрудница нашла должность, которая будет более полезной и перспективной для нее.

Райнеке считает, что не стоит сразу давать волю эмоциям. Вместо этого можно назначить время для обсуждения этого решения позже. Прежде всего тщательно обдумайте новости.

«Не пытайтесь все решить прямо на месте. Лучше назначить другое время для обсуждения, чтобы переварить новости», — говорит Райнеке. Чем больше вы полагались на этого человека, тем больше времени потребуется, чтобы оправиться.

Продумать план действий

Планируя последующие шаги, в первую очередь подумайте о трудностях, спровоцированных уходом важного сотрудника. Создайте список важных вопросов и задач, которые вам необходимо будет выполнить.

«Над чем вы работаете? К каким важным вещам нужно подготовиться? С кем из ключевых игроков вы сотрудничаете? С какими клиентами вы поддерживаете контакт? И как составить план, чтобы охватить все это за очень короткий период времени?», — говорит Райнеке.

Спросить о причинах ухода

«Во время личной встречи с сотрудником попросите его честно рассказать о причинах увольнения», — советует Пол Френч, управляющий директор компании по подбору руководящих кадров Intrinsic Search. Это отличная возможность узнать, есть ли что-то, что вы можете улучшить в корпоративной культуре, или сделать, чтобы ценный кадр остался.

«Прежде всего, не стоит принимать это на свой счет, — продолжает Френч. — Помните, что работник не обязан сообщать вам, почему он уходит и куда именно он устраивается. Не настаивайте на ответах и ​​не пытайтесь вызвать у него чувство вины, это может испортить ваши отношения».

Сделать встречное предложение

«Встречные предложения могут быть заманчивыми, но это не всегда уместно», — говорит Бренда Некватал, ведущая подкаста «Лучшие практики в сфере управления персоналом».

Часто руководители переоценивают важность сотрудника и начинают торговаться, чтобы удержать его. «Прежде чем делать предложение, попытайтесь понять, почему он уходит, — говорит она. — Это может быть его решение или обстоятельства, на которые он не может повлиять», — говорит она.

Специалисты могут увольняться по личным причинам, например, когда супруг получает другую работу в другом городе, или из-за других проблем, которые можно решить. Если второй вариант, попробуйте обсудить, что можно сделать. Но, как правило, если сотрудник уже заявил об уходе, решение уже принято.

Рассказать команде

«Если вы не пришли к соглашению, сделайте следующий шаг и немедленно проинформируйте свою команду — не ждите, пока поползут слухи», — говорит Френч. Подобное сообщение из уст руководителя позволит успокоить членов команды. Пригласите их подать заявку на вакансию или порекомендуйте сделать это другим.

Искать возможности

Подумайте о том, в чем компания действительно нуждается. «Возможно, теперь есть возможность нанять кого-то, кто обладает необходимыми навыками, чтобы помочь компании в развитии», — говорит Райнеке. Лариса Сальвадор — хороший пример: она все еще находится в поисках подходящего кандидата на должность ее «правой руки», но пока распределила задачи между другими членами команды.

Оставаться на связи

Райнеке считает, что с бывшими сотрудниками всегда нужно расставаться в хороших отношениях. «Поддерживайте связь с людьми, и, возможно, они вернутся», — говорит он.

Френч также советует показать команде, что этот человек по-прежнему ценен, и вы готовы относиться с пониманием к любому его решению. «Подумайте о том, чтобы устроить обед или вечеринку в честь сотрудника. Отпразднуйте его вклад и его будущее путешествие», — советует он.

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