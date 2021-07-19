Четыре способа раскрыть потенциал сотрудника-«единорога»

Однако такие единороги встречаются редко. Менеджерам важно распознать их потенциал, иначе они могут уйти к конкурентам. Вице-президент по продажам Catalytic Джейми Дельгадо поделился советами, которые помогут раскрыть потенциал таких сотрудников и не упустить возможность внедрить их творческие инновации в свой проект.

Офисные «единороги» — выдающиеся сотрудники, которые активно вкладываются в развитие организации. В отличие от стартапов, они могут не иметь оценки в несколько миллиардов долларов, но приносят равноценный вклад: разрабатывают решения для любой проблемы, готовы помочь в создании проектов и переполнены идеями по улучшению компании.

Возможности для творчества

Выдающиеся сотрудники способны выходить за рамки, поэтому их креативное мышление необходимо поощрять, а не ограничивать — даже если это касается организационных процессов, которые соблюдались в течение многих лет.

Единороги не могут эффективно функционировать в культуре, где придерживаются правила «работает — не трогай».

Им важно, чтобы новые идеи, которые приносят пользу бизнесу, всегда приветствовались.

Чувство значимости

Позвольте единорогам стать идейными лидерами и ролевыми моделями для всей команды. Это дает два преимущества: они получают управленческий опыт, а другие потенциальные таланты в компании вдохновляются их примером.

В противном случае единорогам может показаться, что в вашей организации они не смогут вырасти как лидеры и эксперты. Поэтому предоставьте им внутренние и внешние возможности для развития среди коллег и клиентов. Один из самых эффективных способов — приглашать их на встречи с парнерами.

Карьерный путь

По словам Дельгадо, выдающиеся сотрудники хотят видеть четкую систему карьерного развития. Вам нужно регулярно сообщать им о возможностях организационного роста, составить общий график повышений и выделить шаги, которые помогут им достичь следующего уровня.

Внимание к деталям поможет поддерживать производительность единорогов на высоком уровне и настроит их на долгосрочный успех в рамках организации. Если же вы не сможете предоставить четкую систему развития, то они просто уйдут в другую компанию.

Инвестиции в профессиональное развитие

Талантливые сотрудники ожидают, что вы будете активно вкладываться в их развитие. Они хотят достичь определенных личных и профессиональных целей, и при верном руководстве это может произойти в рамках вашей компании. Без необходимых ресурсов они могут почувствовать, что застряли на одном месте.

Регулярно предоставляйте единорогу внешние и внутренние возможности для обучения, даже если он хочет освоить навык, который не используется в вашей организации. В дальнейшем он сможет стать важной частью вашего рабочего процесса.

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