Зачем бизнесу заботиться о сотрудниках, потребителях и окружающей среде?

О том, почему современному бизнесу необходимы инвестиции в заботу о сотрудниках, потребителях и окружающей среде, и какова роль технологий в этих процессах, рассказал Станислав Варич, генеральный директор Connectome.ai .

Согласно отчету KPMG, 80% крупных компаний стратегически планируют свое устойчивое развитие. UN Global Compact (международная инициатива ООН для бизнеса) и консалтинговая компания Accenture среди его главных целей выявили : стабильный экономический рост, достойные условия работы, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата.

В 2018 году мы запатентовали систему Direktiva.Санитария для контроля биобезопасности на производстве. Она представляет собой «умный рукомойник» на базе искусственного интеллекта, который проверяет правильность мытья рук сотрудников и допускает их в рабочую зону только если все протоколы были выполнены правильно.

Мы верили в нашу систему, так как она помогает снизить риск переноса инфекций, а следовательно, обезопасить сотрудников и конечных потребителей. Однако доказать многим потенциальным клиентам необходимость инвестиций в решение оказалось непросто. Все считали, что все у них и так хорошо, а система не принесет никаких денег.

Только после многих экспериментов и тестирования мы убедили заказчиков в разумности таких инвестиций. С того момента прошло всего три года, но мы видим, что мир уже очень изменился и в ответ на новые запросы общества стремительно развивается тренд на «осознанный бизнес», который не только обращает внимание на прибыль, но и вносит свой вклад в окружающий мир.

Эко-проекты и биобезопасность, прозрачное производство, достойные условия труда, благотворительность и так далее — все эти пункты постепенно становятся обязательными в бизнес-стратегии, так как позволяют сформировать положительный имидж компании, которой доверяют клиенты и инвесторы.

Бренды отвечают на запросы потребителей осознанным подходом к своей деятельности — своему импакту. Концепция устойчивого развития, предложенная ООН, включает 17 целей. Бизнес может выбрать для себя то направление, которое пересекается с его интересами и возможностями.

Окружающая среда

P&G и Ipsos Comcon выяснили, что 55% покупателей интересует, насколько компания дружит с экологией и соблюдают ли ее сотрудники нормы гигиены. Исследования Futerra в США и Великобритании показали, что 88% потребителей предпочитают компании, которые заботятся об окружающей среде и гигиене на своем производстве. Бизнес прислушивается к своему потребителю и все чаще закладывает экологичность в ДНК бренда.

Хорошим тоном становится инвестировать в Business Intelligence, автоматизированную аналитику показателей экологичности и биобезопасности, когда график устойчивого развития строится нейросетью по ключевым позициям в режиме реального времени и с выделением трендов, визуализацией мгновенной и отложенной реакции клиентов на инициативы.

Система предлагает готовые варианты решений и на основании метрики прогнозирует их последствия.

Важнейшим пунктом экологической повестки предприятия является экономия природных ресурсов и энергоэффективность: установка экономичных ламп или использование солнечных батарей там, где это позволяет климат; очистные станции для воды на средних и крупных производствах, вплоть до перехода на замкнутый водный цикл; обращение к более экологичным видам топлива.

Так, например, TDF, или топливо, полученное при переработке шин, обладает высокой эффективностью и низкой эмиссией дыма и углекислого газа. Стратегия разумной экономии зависит от характера производства, но в любом случае позиционирование в качестве eco-friendly компании позволяет не только повысить лояльность к бренду, но и сократить расходы.

Перспективным мировым трендом является предоставление налоговых льгот компаниям, заботящимся об окружающей среде. Сократить вредные выбросы в атмосферу при транспортировке поможет оптимизированная логистика.

Чтобы создать имидж эко-бренда и поддерживать доверие потребителей, необходим продуманный комплекс мер. Например, компания по производству органической косметики Мi&Ко следует программе устойчивого развития с момента своего основания.

Ее инициативы охватывают в том числе внешние аудитории, сотрудников, поставщиков и партнеров. Основное направление — это разумное и бережное отношение к окружающей среде. В частности — безопасное тестирование продукции, экологичность товаров и их упаковки, экономия ресурсов.

Появляются спецы-инноваторы в сфере устойчивого развития. Резидент Инновационного Центра «Сколково» электроэнергетическая компания Rutas разрабатывает и применяет технологии бесперебойного и безопасного электроснабжения крупных промышленных предприятий и городов.

Они также заметно уменьшают влияние магнитных полей на окружающую среду и животный мир. Компания предоставила свои технологии детским садам, школам, спорту и администрациям по программе поддержки Дальнего Севера, обеспечила их электрическим отоплением без перегрузки электросетей даже в самые суровые морозы.

Загрязнение планеты пластиком и другими отходами — одна из наиболее актуальных экологических проблем. Переработка отходов позволяет значительно сократить углеродный след и снизить уровень загрязнения биосферы. Бизнес абсолютно любого размера может поддержать ресайклинг.

Вот лишь несколько способов:

мотивировать сотрудников сортировать отходы;

отправлять в переработку отработанные элементы питания, электронику, картриджи;

использовать переработанное сырье в своем производстве;

принимать у потребителей отслужившие товары своего профиля (и не только) и отправлять в переработку;

закупать расходники из переработанного материала;

сделать упаковку своей продукции экологичной (уменьшить количество пластика, сократить расход материалов, предусмотреть возможность переработки и так далее). Соответствующая маркировка на товаре повысит лояльность потребителей.

разумно распоряжаться отходами производства: отправлять в переработку, продавать, утилизировать. При невозможности сделать это самостоятельно можно воспользоваться сервисом по вывозу сырья в сортировочный центр.

Fintech-сервисы, стремясь уменьшить количество пластика, отказываются от использования физических карт и уходят в digital-формат. Один из примеров — российское приложение «Кошелёк» от стартап-студии i-Free для хранения и активации виртуальных карт. За все время работы с помощью решения удалось «сэкономить» 245 тонн пластика.

Компания не только оцифровывает карты, но и сдает их в переработку. Более 200 экобоксов для ненужных карт установлены в магазинах «ВкусВилл» в Москве и в Петербурге, а также у партнеров из экологических организаций. За год существования инициативы удалось собрать больше 70 тыс. карт. Вторсырье передают заводам для изготовления стройматериалов.

Переработка пластикового мусора (например, крышечек от бутылок) в качестве дополнительного источника прибыли и уменьшения расходов доступна даже для малых и микропредприятий. Это экологичный сторителлинг в социальных сетях и хорошее конкурентное преимущество ценой небольших затрат.

Оборудование для превращения мелких отходов (например, фрезерных обрезков и стружки от рекламных щитов и панелей) в проволоку для 3d принтеров или новые пластиковые листы доступно, места не занимает, а отбивается за один-два года неинтенсивного использования.

В обрезки уходит в среднем 50% закупаемого материала для фрезерных работ по пластику, оборудование может работать автономно, без дополнительных рабочих мест. После установки системы внутренней переработки отходов издержки на закупку материала сократятся примерно на треть.

Компании развивают и социальные проекты, предоставляя материальную или информационную поддержку для решения экологических проблем. Например, PicsArt помогает привлечь внимание к акции Час Земли. В приложении фоторедактора можно найти множество тематических стикеров, фонов и шаблонов для постов и сторис про экологию.

С их помощью активисты, другие компании и любой пользователь смогут рассказать о проблеме и социальной ответственности, сэкономив время и деньги на дизайне.

В бизнес-среде набирает вес понятие «импакт» — от английского impact, «влияние, след деятельности». Импакт-предприниматели в своих проектах ищут баланс между получением прибыли и пользой для общества. Вокруг них формируется инфраструктура — появляются импакт-инвесторы и акселераторы.

Этой весной Московский инновационный кластер запустил конкурс Impact Challenge, с помощью которого планирует найти инновационные решения для устойчивого развития корпораций и помочь с их внедрением в ИТ-инфраструктуру.

Забота о сотрудниках

Пандемия коронавируса подсветила еще одну важную тему — здоровье сотрудников. По данным Aetna, в 2021 году выросла востребованность корпоративных wellbeing-программ. Компании реагируют на тренд в том числе с помощью технологий машинного обучения, дополненной реальности, а также новых производственных технологий.

Это особенно важно для пищевых компаний — и крупнейшие мировые производители задают тренды.

Например, Pepsico внедрила на Царицынском молочном комбинате нашу систему контроля за биобезопасностью «Direktiva: Санитария». «Умный рукомойник» распознает лица с помощью технологий искусственного интеллекта и видеоаналитики и следит за тем, чтобы работники соблюдали протоколы ВОЗ.

Допуск на рабочее место разрешается только в том случае, если сотрудник тщательно помыл руки, выполнив все действия верно и в нужной последовательности. Таким образом компания защищает персонал и потребителей от бактерий, вирусов и других болезнетворных организмов.

Например, Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» отказался от пропускной системы в офисе по отпечатку пальца. Вместо этого компания ввела бесконтактные технические решения и сервисы на базе технологий распознавания лиц от BioSmart.

Из-за профессионального выгорания и падения иммунитета, постоянного внимания менеджмента требует атмосфера внутри команды. Например, появляются нововведения, снижающие общую тревожность. Так, компания PicsArt сделала рабочий день гибким и внедрила коллективный day off для сотрудников.

В IT и digital компаниях, сейчас офис используется по желанию и в формате коворкинга, вся остальная работа проходит удаленно, что повышает work-life balance и снижает издержки.

Расширить свой соцпакет и позаботиться о здоровье работников бизнес может путем оплаты фитнеса и медицинской страховки, организации активного отдыха, участия в местных спортивных инициативах. В любом случае мода на здоровый образ жизни и wellbeing и изменившиеся за время пандемии приоритеты диктуют бизнесу новые правила отношений с сотрудниками.

Качество жизни потребителей

Опрос, проведённый ЦЭИМ (Центра экспертиз и интегральных моделей), показал важнейшие для россиян цели устойчивого развития. На первом месте — ликвидация нищеты. Повышать качество жизни населения — вот чем, по мнению потребителей, должны заниматься и корпорации, и государство.

Бизнес включается в эту повестку, вводит и поддерживает специальные программы и инициативы. Помимо установки энергоэффективного отопления на Дальнем Севере, благодаря технологиям RUTAS администрации местных школ смогли установить в классах дополнительные компьютеры для учащихся.

Платежный сервис Mandarin разработал специальную экосистему кредитования «осознанности» (понятие о чётком, трезвом отношении к жизни, наслаждение каждым днём и любовь к себе). Ее цель — дать большему количеству людей возможность приобрести услуги, связанные с саморазвитием, личным ростом, экологичным и здоровым образом жизни.

Для клиентов стали доступны кредиты со сниженными процентными ставками на обучение, путешествия или занятия спортом. Партнерами стали фитнес-центры, университеты и туристические агентства: Tez Tour, World Class, Зебра, Thinknetica, Verona и другие.

Бизнес включается в поддержку населения и более традиционными способами. По данным CAF, около 75% всей благотворительной помощи, оказываемой в России, приходится на корпорации. Они тратят на социальные нужды до 12% прибыли.

Участие в благотворительных инициативах и сборах средств могут позволить себе даже небольшие компании. Помимо социальной значимости, такие затраты приносят хорошие репутационные дивиденды при грамотном освещении в социальных сетях компании и других СМИ.

Вывод

Не обязательно резко перестраивать весь бизнес. Для начала необходимо проанализировать текущее положение дел в компании на соответствие принципам устойчивого развития. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью консультантов.

Как и в случае с любой другой инициативой, важно разработать долгосрочный план, а затем разбить его на понятные простые шаги — отказаться от пластиковой посуды в офисе, нанять корпоративного психолога для сотрудников или заменить часть сырья на производстве на более экологичные аналоги.

Главное — делать то, о чем говорите.

Если что-то запрещается, нужно обеспечить альтернативу. В эпоху социальных сетей становится все сложнее что-либо скрыть. Отличный пример — прошлогодний скандал вокруг программы переработки ненужных вещей от H&M. Или открывшаяся неприятная правда про массовое регулярное уничтожение товаров на складах Amazon.

Последствия в подобных случаях могут быть серьезными — по данным Deloitte, нарушение норм регулирования или репутационный скандал способны сократить выручку компании на треть. Репутация бренда — это новый капитал; максимальная открытость — тренд 2020-х, обусловивший моду на открытые кухни в общепите, индустриальный туризм и онлайн-трансляции с производств в соцсетях.

Самое главное — общая экосистема мер, хаотичное и непродуманное следование трендам сделает компании только хуже, все упомянутые решения должны быть вписаны в единый пошаговый план. Только так развитие будет устойчивым, прогнозируемым, планомерным.

Фото на обложке: Inside Creative House/shutterstock.com