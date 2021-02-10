Гринвошинг или искренность: пять вопросов для бизнеса, который стремится к нулевым выбросам

Все чаще бизнес сообщает о поддержке экологических проектов, отказе от неэкологичной упаковки или планах сократить объем выбросов вредных веществ в производстве. Не остался в стороне и Илон Маск. Как определить, что это: желание защитить окружающую среду или попытка привлечь аудиторию с помощью актуальной темы? Если организация заявляет, что придерживается целей устойчивого развития, она должна быть готова ответить на следующие вопросы.
Есть ли у бизнеса промежуточные цели?
«Я думаю, самое важное что может сделать компания, кроме того, чтобы придерживаться долгосрочных целей по сокращению выбросов, это соблюдать и среднесрочные обязательства, — считает Стивен Кларк, руководитель направления чистой энергии в НКО Ceres. — Это гарантия того, что они действительно принимают меры по достижению нулевых выбросов».
Серьезная трансформация требует времени, и без ясных промежуточных целей организация может просто не успеть с ней справиться. Предлогом для невыполнения целей может стать и смена руководства. Бизнес уже не выполнил важнейшие цели по защите окружающей среды, например, по отказу от вырубки лесов к 2020 году.
Только 8% компаний, которые планируют достичь нулевых выбросов, ставят перед собой промежуточные цели.
Миру необходимо уже сейчас сократить объем выпускаемых в атмосферу веществ, чтобы к 2050 году глобальное потепление не превысило 1,5 градусов. Согласно отчету ООН 2018 года, к 2030 потребуется урезать выбросы почти в два раза. Некоторые отрасли промышленности могут сделать это быстрее, чем другие, поэтому им нужны более масштабные цели — так они помогут обществу добиться результата.
Гиганты бизнеса действуют на опережение.
- К 2030 году Microsoft планирует стать «углеродно-отрицательной компанией», то есть удалять из атмосферы больше углерода, чем выпускает в нее.
- Корпорация полностью переходит на возобновляемые источники энергии (это касается и бэкап-генераторов в датацентрах, которые пока работают на дизельном топливе).
- Весь автопарк Microsoft будет заменен на электромобили.
- Microsoft будет поддерживать экологические проекты взаимозачета выбросов. Продукция корпорации наносит окружающей среде ущерб, который Microsoft не может контролировать (электричество в домах пользователей).
Что подразумевается под «нулевыми выбросами»?
Для формулировки целей устойчивого развития используется разная терминология. Это может вводить потребителей в заблуждение.
- Выражения «углеродно-отрицательный», «климатически позитивный», «отрицательные выбросы» означают, что бизнес собирается удалять из атмосферы больше углекислого газа, чем в нее поступает по его вине.
- «Углеродно-нейтральный» или «чисто нулевые выбросы» подразумевают, что компания будет нивелировать выбросы с помощью проектов взаимозачета, например сажать деревья. В качестве синонима иногда употребляется «безуглеродный».
- Некоторые используют формулировку «климатически нейтральный», которая распространяется на все парниковые газы, а не только углекислый.
Кроме того, организации могут по-разному оценивать ущерб, который они наносят: измерять только выбросы от собственных операций (так поступают BP и некоторые нефтяные компании) либо устанавливать более широкие цели (Apple планирует сделать всю цепочку поставок безуглеродной к 2030 году).
Выбросы вредных веществ, которые находятся вне контроля компании, в том числе те, что производят ее поставщики и потребители, называются «выбросы категории 3» (Scope 3).
Аналитик из инвесткомпании Sage Advisor Эндрю Пореда отмечает: «Я думаю, если мы хотим справиться с изменением климата, нужно смотреть на картину в целом, от цепочки поставок до конечного пользователя. Если 90% компаний возьмут на себя обязательства, а 10% не будут учитывать выбросы категории 3, как это делают нефтегазовый сектор и коммунальные службы, нас по-прежнему ждет глобальное потепление».
Насколько эффективно и быстро компания сокращает выбросы?
Постепенное снижение объема веществ, которые попадают в атмосферу при производстве, — наиболее трудная проблема для бизнеса. Как правило, организации начинают с перехода на возобновляемое электричество, но даже это можно сделать более или менее эффективно.
- Google одной из первых стала покупать возобновляемую энергию, но затем стала финансировать строительство новых ветряных и солнечных электростанций. Так компания гарантировала, что действительно помогает сокращать выбросы.
- Теперь Google переводит все свои операции на возобновляемую энергию из местных электросетей. К 2030 году она планирует сделать весь бизнес полностью безуглеродным. Это очень амбициозная цель, потому что энергия ветра и солнца не доступна постоянно, и ее нужно дублировать резервной инфраструктурой.
- Компания сокращает выбросы от всего своего оборудования, от транспорта до термостатов. В сентябре 2020 года Google объявила, что будет поддерживать проекты взаимозачета, чтобы ликвидировать последствия углеродного следа от своей операционной деятельности на протяжении всей истории компании.
Для кого-то сократить выбросы будет сложнее, чем для других. Технологическая компания, углеродный след которой создается от использования электроэнергии, может перейти на возобновляемые источники. При этом цементная промышленность в совокупности выбрасывает больше парниковых газов, чем большинство стран: вредные вещества возникают как от сжигания топлива, так и во время производства цемента. Но даже для таких отраслей скоро могут появиться решения.
Каждая организация, которая ставит цель стать безуглеродной, должна понимать, какие технологии и системные решения ей доступны, какие появятся в будущем и как должна измениться бизнес-модель, если от выбросов невозможно избавиться. Некоторые компании, работающие на ископаемом топливе, сейчас полностью от него отказываются.
Энджел Хсу, основатель Data Driven EnviroLab в гуманитарном колледже Йеля и НУС, утверждает: инвестируя в новые технологии для сокращения выбросов в будущем, компании должны четко представлять себе текущую ситуацию. «С научной точки зрения хотелось бы, чтобы компании реалистично оценивали свои возможности и были действительно прозрачными, — говорит она. — Таким образом, они действительно смогут сократить выбросы на 50% к 2025 или 2030 году. Для меня это гораздо более надежная цель, чем заявление о планах выйти на чистый ноль к 2050 году, и у них нет никакого способа реально достичь этой цели. Тогда это просто очередной гринвошинг и сомнительные экопроекты».
Какие проекты поддерживает бизнес?
Когда компании не могут устранить некоторые выбросы, для компенсации ущерба они начинают поддерживать проекты взаимозачета: восстановление лесов, сбор метана на свалках или модернизацию сельского хозяйства с целью улавливать больше углерода в почве.
Но это трудно сделать правильно.
- Результаты некоторых проектов трудно отследить. Посаженные деревья могут пострадать из-за вырубки или лесных пожаров. Представители рынка подобных проектов должны учитывать риски и предлагать страховку, например посадку дополнительных деревьев.
- Проекты взаимозачета часто бывают дешевы, и некоторые организации могут предпочесть не заниматься сокращением выбросов, а просто платить за загрязнение атмосферы.
- Объем улавливаемого углерода непросто измерить, если используются естественные способы – посадка деревьев или создание фермы.
«Много компаний уже заявили, что собираются сократить выбросы только на 50%, а оставшийся ущерб компенсировать с помощью проектов взаимозачета, — говорит Хсу. — И это большой риск, потому что это может быть форма гринвошинга».
В долгосрочной перспективе неизбежен переход на более продвинутые технологии. United Airlines недавно объявила, что сократит выбросы парниковых газов на 100% к 2050 году, но решила отказаться от взаимозачета, а инвестировать в прямой захват воздуха. CEO компании Скотт Кирби объяснил, что компания просто не сможет найти достаточно земли для посадки деревьев.
Насколько прозрачны процессы?
Когда у организации нет четких планов, ее цели не вызывают доверия. Банк HSBC недавно объявил, что в соответствии с Парижским соглашением сократит «финансируемые выбросы» (их производят компании, в которые он инвестирует), но не озвучил, как собирается прекратить финансирование нефтяных, газовых и угольных проектов. Активисты раскритиковали это заявление: «это все равно что сказать, что вы бросите курить к 2050 году, но продолжаете покупать пачку в неделю или даже курить больше».
Компании, которые обмениваются информацией, могут помочь другим быстрее достичь цели. Например, в 2020 году Microsoft вместе с Nike, Starbucks и несколькими другими партнерами запустила организацию Transform to Net Zero, чтобы помочь другим создать дорожные карты для достижения устойчивых целей.
«Если мы достигнем наших углеродно-отрицательных целей к 2030 году, и мы не поможем никому другому сделать это, это не победа для нас, — говорит начальник отдела по охране окружающей среды Microsoft Лукас Джоппа. — И это не победа для общества».
Фото на обложке: Pyty / Shutterstock
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