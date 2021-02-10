Гринвошинг или искренность: пять вопросов для бизнеса, который стремится к нулевым выбросам

Все чаще бизнес сообщает о поддержке экологических проектов, отказе от неэкологичной упаковки или планах сократить объем выбросов вредных веществ в производстве. Не остался в стороне и Илон Маск . Как определить, что это: желание защитить окружающую среду или попытка привлечь аудиторию с помощью актуальной темы? Если организация заявляет, что придерживается целей устойчивого развития, она должна быть готова ответить на следующие вопросы.

Есть ли у бизнеса промежуточные цели?

«Я думаю, самое важное что может сделать компания, кроме того, чтобы придерживаться долгосрочных целей по сокращению выбросов, это соблюдать и среднесрочные обязательства, — считает Стивен Кларк, руководитель направления чистой энергии в НКО Ceres. — Это гарантия того, что они действительно принимают меры по достижению нулевых выбросов».

Серьезная трансформация требует времени, и без ясных промежуточных целей организация может просто не успеть с ней справиться. Предлогом для невыполнения целей может стать и смена руководства. Бизнес уже не выполнил важнейшие цели по защите окружающей среды, например, по отказу от вырубки лесов к 2020 году.

Только 8% компаний, которые планируют достичь нулевых выбросов, ставят перед собой промежуточные цели.

Миру необходимо уже сейчас сократить объем выпускаемых в атмосферу веществ, чтобы к 2050 году глобальное потепление не превысило 1,5 градусов. Согласно отчету ООН 2018 года, к 2030 потребуется урезать выбросы почти в два раза. Некоторые отрасли промышленности могут сделать это быстрее, чем другие, поэтому им нужны более масштабные цели — так они помогут обществу добиться результата.

Гиганты бизнеса действуют на опережение.

К 2030 году Microsoft планирует стать «углеродно-отрицательной компанией», то есть удалять из атмосферы больше углерода, чем выпускает в нее.

Корпорация полностью переходит на возобновляемые источники энергии (это касается и бэкап-генераторов в датацентрах, которые пока работают на дизельном топливе).

Весь автопарк Microsoft будет заменен на электромобили.

Microsoft будет поддерживать экологические проекты взаимозачета выбросов. Продукция корпорации наносит окружающей среде ущерб, который Microsoft не может контролировать (электричество в домах пользователей).

Что подразумевается под «нулевыми выбросами»?

Для формулировки целей устойчивого развития используется разная терминология. Это может вводить потребителей в заблуждение.

Выражения «углеродно-отрицательный», «климатически позитивный», «отрицательные выбросы» означают, что бизнес собирается удалять из атмосферы больше углекислого газа, чем в нее поступает по его вине.

«Углеродно-нейтральный» или «чисто нулевые выбросы» подразумевают, что компания будет нивелировать выбросы с помощью проектов взаимозачета, например сажать деревья. В качестве синонима иногда употребляется «безуглеродный».

Некоторые используют формулировку «климатически нейтральный», которая распространяется на все парниковые газы, а не только углекислый.

Кроме того, организации могут по-разному оценивать ущерб, который они наносят: измерять только выбросы от собственных операций (так поступают BP и некоторые нефтяные компании) либо устанавливать более широкие цели (Apple планирует сделать всю цепочку поставок безуглеродной к 2030 году).

Выбросы вредных веществ, которые находятся вне контроля компании, в том числе те, что производят ее поставщики и потребители, называются «выбросы категории 3» (Scope 3).

Аналитик из инвесткомпании Sage Advisor Эндрю Пореда отмечает: «Я думаю, если мы хотим справиться с изменением климата, нужно смотреть на картину в целом, от цепочки поставок до конечного пользователя. Если 90% компаний возьмут на себя обязательства, а 10% не будут учитывать выбросы категории 3, как это делают нефтегазовый сектор и коммунальные службы, нас по-прежнему ждет глобальное потепление».

Насколько эффективно и быстро компания сокращает выбросы?

Постепенное снижение объема веществ, которые попадают в атмосферу при производстве, — наиболее трудная проблема для бизнеса. Как правило, организации начинают с перехода на возобновляемое электричество, но даже это можно сделать более или менее эффективно.

Google одной из первых стала покупать возобновляемую энергию, но затем стала финансировать строительство новых ветряных и солнечных электростанций. Так компания гарантировала, что действительно помогает сокращать выбросы.

Теперь Google переводит все свои операции на возобновляемую энергию из местных электросетей. К 2030 году она планирует сделать весь бизнес полностью безуглеродным. Это очень амбициозная цель, потому что энергия ветра и солнца не доступна постоянно, и ее нужно дублировать резервной инфраструктурой.

Компания сокращает выбросы от всего своего оборудования, от транспорта до термостатов. В сентябре 2020 года Google объявила, что будет поддерживать проекты взаимозачета, чтобы ликвидировать последствия углеродного следа от своей операционной деятельности на протяжении всей истории компании.

Для кого-то сократить выбросы будет сложнее, чем для других. Технологическая компания, углеродный след которой создается от использования электроэнергии, может перейти на возобновляемые источники. При этом цементная промышленность в совокупности выбрасывает больше парниковых газов, чем большинство стран: вредные вещества возникают как от сжигания топлива, так и во время производства цемента. Но даже для таких отраслей скоро могут появиться решения.

Каждая организация, которая ставит цель стать безуглеродной, должна понимать, какие технологии и системные решения ей доступны, какие появятся в будущем и как должна измениться бизнес-модель, если от выбросов невозможно избавиться. Некоторые компании, работающие на ископаемом топливе, сейчас полностью от него отказываются.

Энджел Хсу, основатель Data Driven EnviroLab в гуманитарном колледже Йеля и НУС, утверждает: инвестируя в новые технологии для сокращения выбросов в будущем, компании должны четко представлять себе текущую ситуацию. «С научной точки зрения хотелось бы, чтобы компании реалистично оценивали свои возможности и были действительно прозрачными, — говорит она. — Таким образом, они действительно смогут сократить выбросы на 50% к 2025 или 2030 году. Для меня это гораздо более надежная цель, чем заявление о планах выйти на чистый ноль к 2050 году, и у них нет никакого способа реально достичь этой цели. Тогда это просто очередной гринвошинг и сомнительные экопроекты».

Какие проекты поддерживает бизнес?

Когда компании не могут устранить некоторые выбросы, для компенсации ущерба они начинают поддерживать проекты взаимозачета: восстановление лесов, сбор метана на свалках или модернизацию сельского хозяйства с целью улавливать больше углерода в почве.

Но это трудно сделать правильно.

Результаты некоторых проектов трудно отследить. Посаженные деревья могут пострадать из-за вырубки или лесных пожаров. Представители рынка подобных проектов должны учитывать риски и предлагать страховку, например посадку дополнительных деревьев.

Проекты взаимозачета часто бывают дешевы, и некоторые организации могут предпочесть не заниматься сокращением выбросов, а просто платить за загрязнение атмосферы.

Объем улавливаемого углерода непросто измерить, если используются естественные способы – посадка деревьев или создание фермы.

«Много компаний уже заявили, что собираются сократить выбросы только на 50%, а оставшийся ущерб компенсировать с помощью проектов взаимозачета, — говорит Хсу. — И это большой риск, потому что это может быть форма гринвошинга».

В долгосрочной перспективе неизбежен переход на более продвинутые технологии. United Airlines недавно объявила, что сократит выбросы парниковых газов на 100% к 2050 году, но решила отказаться от взаимозачета, а инвестировать в прямой захват воздуха. CEO компании Скотт Кирби объяснил, что компания просто не сможет найти достаточно земли для посадки деревьев.

Насколько прозрачны процессы?

Когда у организации нет четких планов, ее цели не вызывают доверия. Банк HSBC недавно объявил, что в соответствии с Парижским соглашением сократит «финансируемые выбросы» (их производят компании, в которые он инвестирует), но не озвучил, как собирается прекратить финансирование нефтяных, газовых и угольных проектов. Активисты раскритиковали это заявление: «это все равно что сказать, что вы бросите курить к 2050 году, но продолжаете покупать пачку в неделю или даже курить больше».

Компании, которые обмениваются информацией, могут помочь другим быстрее достичь цели. Например, в 2020 году Microsoft вместе с Nike, Starbucks и несколькими другими партнерами запустила организацию Transform to Net Zero, чтобы помочь другим создать дорожные карты для достижения устойчивых целей.

«Если мы достигнем наших углеродно-отрицательных целей к 2030 году, и мы не поможем никому другому сделать это, это не победа для нас, — говорит начальник отдела по охране окружающей среды Microsoft Лукас Джоппа. — И это не победа для общества».

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