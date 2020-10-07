2020 год — лучшее время для старта бизнеса. И вот почему

Нестабильность в экономике открывает для предпринимателей возможности, которых не было на протяжении десятилетий, считает сооснователь американского medtech-стартапа Myia Health Алекс Голд. Он рассказывает, почему кризис — хорошее время для начала бизнеса.

Недавно близкий друг сказал мне: «Я боюсь начинать новое дело — ситуация в мире слишком нестабильная и рискованная. У меня есть работа. Я не хочу уйти, потерпеть неудачу с собственным бизнесом, а потом искать новую работу и способы заработка».

Я ответил ему: «Посмотри на ситуацию с другой стороны. Сейчас у тебя есть невероятные возможности, чтобы начать собственный бизнес. Например, ты можешь нанять талантливых специалистов, которых не смог бы пригласить в более спокойное время».

Многие потенциальные предприниматели переживают так же, как мой друг — они не готовы начинать бизнес во время экономических потрясений. Однако рецессии и периоды нестабильности — лучшее время для создания новых проектов, как бы парадоксально это ни звучало.

Uber, Airbnb и другие миллиардные стартапы появились во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов — в ответ на новую реальность.

В 2020 году у предпринимателей появились возможности, которых не было раньше. Среди них — доступ к специалистам высокого класса и аудитория, которая охотно готова попробовать новый продукт или сервис.

Доступ к талантливым специалистам

Во время роста экономики часто бывает сложно нанять талантливых дизайнеров, инженеров, специалистов по продукту и продажам. Во-первых, они востребованы у других компаний, во-вторых — стоимость их услуг может оказаться неподъемной для молодого стартапа.

Сейчас многие компании увольняют хороших сотрудников, чтобы сократить расходы. Кроме того, снизился и уровень зарплат для ряда позиций. Это позволяет получить квалифицированных специалистов дешевле, чем в обычное время. Кроме зарплаты, потенциальных сотрудников можно мотивировать получением акций компании и другими альтернативными схемами компенсаций.

Возможность снизить расходы на ведение бизнеса

По данным исследований, за последние двадцать лет обязательные расходы на создание новых компаний значительно снизились. Тем не менее для начинающих предпринимателей такие затраты все равно могут оказаться слишком высокими. Обязательные расходы — те, без которых нельзя обойтись. Это, например, аренда помещения для офиса или затраты на серверы и программное обеспечение.

В кризис стоимость коммерческой недвижимости часто снижается, а некоторые арендодатели готовы пойти на уступки ради заключения сделки.

Владельцы помещений могут сделать ремонт за свой счет или предоставить более гибкие условия аренды, чем обычно.

Поставщики программного обеспечения тоже часто соглашаются договориться на более приемлемых для бизнеса условиях во время экономической нестабильности. Таким образом, можно снизить затраты на открытие бизнеса и направить сэкономленные средства на другие статьи расходов — найм сотрудников или производство продуктов.

Лояльная аудитория

Одна из основных проблем начинающих предпринимателей — как привлечь клиентов. Создатели проектов тратят большие деньги на то, чтобы убедить потребителей попробовать их продукт и начать им пользоваться. Многие предприниматели терпят неудачу в этом деле, даже если у них есть финансовые резервы для развития бизнеса.

Сегодня можно существенно снизить затраты на привлечение клиентов. Во время кризиса и пандемии люди более охотно пробуют новые продукты и услуги. Покупатели выбирают сервисы, которые удовлетворят их потребности в изменившемся мире. Это помогает предпринимателям привлечь аудиторию и предложить ей свои услуги.

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