Читать как Билл Гейтс: четыре стратегии внедрения повседневной привычки

Если вы с трудом находите время, силы и мотивацию на чтение книг, тогда эта статья для вас. Рассмотрим четыре стратегии, которых придерживаются такие увлеченные читатели, как Билл Гейтс. Они помогут быстро изменить отношение к получению новой информации.

Выберите подходящий формат

Современный мир предлагает множество форматов: от электронных и печатных изданий до аудиокниг. Главная задача — найти наиболее подходящий и интегрировать его в повседневную жизнь.

Выделите определенное время для чтения. Варианты могут быть разными.

Слушайте электронную книгу во время прогулки. Это отличный способ узнать что-то новое и провести время на свежем воздухе.

Читайте в течение получаса каждый вечер. Для этого просто сократите вечерний просмотр сериалов.

Когда вы выберете подходящий формат, вам станет легче поддерживать ежедневную привычку и читать больше.

Делайте заметки на полях

Эта стратегия помогает лучше разобраться в информации, чтобы применять полученные знания и уроки на практике. Как говорил Билл Гейтс:

«При чтении научной литературы вы получаете новые знания и присоединяете их к уже имеющимся. Заметки помогают мне убедиться в том, что я переосмысливаю написанное».

Обратите внимание на то, какие мысли пытается передать автор. Подумайте о том, как они вдохновляют вас и какие уроки из книги пригодятся вам в повседневной жизни.

Всегда дочитывайте до конца

Таким образом у вас, скорее всего, не будет пробелов в знаниях по определенной теме. Билл Гейтс однажды сказал:

«Человек стареет, когда перестает учиться. Каждая книга дает мне новые знания и помогает взглянуть на вещи по-другому».

Старайтесь максимально вникнуть в информацию и дочитывайте каждую книгу до конца. Уделяйте внимание тем изданиям, которые улучшают ваши знания по конкретному предмету или вдохновляют на новые мысли.

Конечно, не все книги будут одинаково интересны. Но если вы приложите усилия для того, чтобы закончить начатое, то обнаружите, что узнаете гораздо больше.

Разберитесь в контексте

Знания как паззл: чтобы понять определенную тему на гораздо более глубоком уровне, нужно объединить множество мыслей и идей. Как говорил Билл Гейтс:

«Наращивать знания гораздо легче обширным путем. Сначала будет тяжело, но когда вы определите масштаб, все части соединятся воедино».

Исследуйте историю, стоящую за книгой, чтобы более детально разобраться в ее контексте. Например, если вам нравятся книги о войне, то начните с более подробного изучения ярких исторических событий.

Применить эти четыре стратегии очень просто. И начать можно уже сейчас. Если вы будете повторять их каждый день, то вскоре обнаружите, что прочитываете гораздо больше книг, чем могли себе представить.

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