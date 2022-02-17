350 людей носят глазные импланты Second Sight. Несколько лет назад компания прекратила их обслуживать

Глазные импланты, изготовленные компанией Second Sight Medical Products, помогают частично восстановить зрение. Но несколько лет назад производитель оказался на грани банкротства и отказался от развития технологии. Теперь пользователи оказались в затруднительном положении: импланты устаревают и не обслуживаются, а удаление может быть опасным и дорогостоящим.

Нейроимплантаты — устройства, которые взаимодействуют с нервной системой человека либо на ее периферии, либо в головном мозге, — являются частью быстро растущей категории медицины, которую иногда называют электроцевтикой. Некоторые технологии хорошо зарекомендовали себя, например, стимуляторы глубокого мозга, которые уменьшают дрожь у людей с болезнью Паркинсона.

Но недавние достижения в области нейробиологии и цифровых технологий вызвали бум в области нейротехнологий, а компания Илона Маска Neuralink получила внушительные инвестиции. Некоторые игроки обсуждают лечение депрессии, болезни Альцгеймера, восстановление подвижности или даже развитие когнитивных способностей человека.

Но далеко не все из них добьются успеха. Яркий пример — компания из Лос-Анджелеса Second Sight и ее антиутопичная история. Что происходит, когда ультрасовременные импланты выйдут из строя или просто исчезнут с рынка? Или, что еще хуже, если их производители обанкротятся?

«Это фантастическая технология и паршивая компания», — отметил Росс Доэрр, пациент Second Sight, в интервью IEEE Spectrum.

Помимо импланта, который устанавливается хирургическим путем в ходе 4-часовой операции, она включает специальные очки с небольшой камерой. Видео передается по проводу на блок обработки видео (video processing unit, VPU), обычно прикрепленный к поясу пользователя.

VPU уменьшает изображения до 60 черно-белых пикселей и отправляет их обратно на транспондер в очках, который передает их по беспроводной сети на антенну снаружи глаза. Оттуда сигнал поступает на матрицу из 60 электродов, прикрепленную к сетчатке пациента.

Электроды стимулируют глаз различными способами несколько раз в секунду, создавая вспышки света, соответствующие видеопотоку с низким разрешением. По сути, электроды заменяют фоторецепторы здорового глаза, которые реагируют на свет и передают информацию по зрительному нерву в мозг.

Система Argus II состоит из нескольких частей.

Это вряд ли можно назвать нормальным зрением. И пациенты, и врачи соглашаются, что Argus II создает что-то вроде искусственного зрения, нового чувства, которым люди учатся пользоваться. Пользователи воспринимают оттенки серого, которые появляются и исчезают при движении головой.

«Это была первая в своем роде, молодая технология, — отметил создатель Second Sight Роберт Гринберг в недавнем интервью. — Мы часто задавали себе вопрос: "Что было бы достаточно хорошо?". Несомненно, она была еще очень грубой».

В Second Sight утверждают, что благодаря разработке большинство пациентов могли перемещаться самостоятельно. Но компания признает, что результаты были разными.

В то время как некоторые могли различить белые полосы пешеходного перехода на фоне темной дороги или лицо, обращенное к ним, у других возникали трудности даже с основными узорами и формами. Тем не менее, для многих это того стоило. Росс Доэрр, один из пациентов Second Sight, вспоминает: «Хотя это и не нормальное зрение, оно было на 100% лучше, чем у меня сейчас».

Создатель Second Sight Роберт Гринберг. Фото в тексте: RINGO CHIU/ZUMA PRESS/ALAMY

При этом некоторым пользователям были доступны такие занятия, как катание на лыжах.

Людям, получившим имплантаты, сообщали, что в будущем технология будет обновляться и улучшаться. В частности, речь шла об увеличении количества пикселей в системе и тепловизионного изображения. Но эти обещания так и не были исполнены.

В 2019 году компания заявила, что планирует постепенно отказаться от своей технологии имплантации сетчатки. В 2020 году CEO покинул компанию, и большинство сотрудников были уволены. В Second Sight сообщили источнику IEEE Spectrum, что в связи с увольнениями компания «не могла обеспечивать прежний уровень поддержки и связи для центров и пользователей Argus II».

Теперь Second Sight планирует слияние с биофармацевтической компанией для работы над доставкой лекарств. Пациенты Argus до сих пор не знают, что это значит для них, и боятся, что останутся с неисправным оборудованием, которое невозможно починить.

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Фото на обложке: Axios