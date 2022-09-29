Бионическая поджелудочная железа сможет существенно упростить жизнь диабетиков

Устройство размером с кредитную карту круглосуточно контролирует уровень инсулина, самостоятельно рассчитывает нужную дозу и автоматически подает ее через канюлю — все это без участия человека.

Люди с диабетом 1 типа вынуждены постоянно контролировать уровень глюкозы и ежедневно принимать необходимое количество инсулина — гормона, который контролирует уровень глюкозы в крови. Бионическая поджелудочная железа iLet берет эту задачу на себя.

Команда Гарвардской медицинской школы представила свои результаты исследования, описанные в медицинском журнале Новой Англии, в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы в конечном итоге вывести продукт на американский рынок.

Хотя команда из Бостонского университета и Массачусетской больницы общего профиля впервые протестировала бионическую поджелудочную железу в 2010 году, это самое масштабное исследование, проведенное на сегодняшний день.

Команда Гарварда, работая с другими университетами, на 13 недель предоставила бионическое устройство 219 людям с диабетом 1 типа, которые принимали инсулин в течение по крайней мере года. Команда сравнила их уровень сахара в крови с показателями другой группы больных диабетом, которая в течение того же периода использовала другие методы доставки инсулина, включая инъекции и инсулиновые помпы.

Уровень сахара в крови у группы с бионической поджелудочной железой снизился с 7,9% до 7,3% , в то время как у другой он оставался стабильным на уровне 7,7% .

до , в то время как у другой он оставался стабильным на уровне . Американская диабетическая ассоциация рекомендует цель менее 7,0%, но, согласно исследованию 2019 года, ее достигают только примерно 20% людей с диабетом 1 типа.

Существуют и другие типы искусственной поджелудочной железы, но они обычно требуют от пользователя вводить информацию, например, сколько углеводов он съел во время последнего приема пищи.

Вместо этого iLet учитывает вес пользователя и тип пищи, которую он ест, например, завтрак, обед или ужин, добавленные пользователем через интерфейс, и использует алгоритм адаптивного обучения для автоматической доставки инсулина.

Пищевые привычки, как известно, трудно контролировать. Теперь специалисты по обработке данных проанализировали данные о продажах крупнейшего бакалейного магазина Лондона, чтобы связать особенности питания с местными показателями высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахара в крови.

Это означает, что если уровень глюкозы у человека слишком высок, система подстроится под более высокую дозу инсулина, а если уровень слишком низок, она будет вырабатывать меньше.

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Устройство может избавить человека с диабетом от необходимости подсчитывать количество углеводов в рационе, что является значительным преимуществом, говорит Дуэйн Меллор, ведущий специалист по питанию и доказательной медицине в медицинской школе Астон в Бирмингеме, Великобритания, который не принимал участия в исследовании.

«Возможность исключить подсчет углеводов из уравнения — действительно большое преимущество, потому что это обременительно. С другой стороны, придется отказаться от контроля за дозой, что может быть затруднительно для людей, которые долгое время страдали диабетом», — отмечает он.

Цель проекта — сделать контроль за уровнем глюкозы проще, говорит Стивен Рассел, адъюнкт-профессор медицины Гарвардской медицинской школы, который руководил исследованием.

«Есть много людей, которым трудно, потому что у них нет нужных инструментов, и я думаю, что iLet помог бы многим гораздо лучше контролировать уровень глюкозы.

Это снизит риск осложнений диабета в долгосрочной перспективе, а также облегчит их жизнь», — добавляет он.

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