Как социальные сети влияют на наши пищевые привычки

Стоит открыть Instagram, Twitter или Facebook, и на нас хлынет поток фотографий идеально поданных и чрезвычайно вкусных блюд. В реальной жизни вкус и запах пищи могут оказывать неоспоримо сильное влияние на наши пристрастия. Но, кажется, бесконечные посты с дымящимися закусками и аккуратными порциями — это нечто большее, чем просто праздник для наших глаз?

Наш подход к питанию во многом определяют окружающие, особенно те, кто нам ближе всего. Исследования показали, что чем теснее и сильнее связь между двумя людьми, тем больше они влияют на выбор продуктов друг друга.

Сольвейг Аргесяну, доцент кафедры глобального здравоохранения и эпидемиологии Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, США, отмечает, что сигналы, которые мы получаем во время личного взаимодействия, зависят от собеседника.

«Если я думаю, что человек, с которым я нахожусь, более привлекателен или популярен, я буду склонен больше подражать ему», — говорит Сольвейг Аргесяну.

Как правило, это побуждает нас есть больше, добавляет она. Хотя, согласно исследованиям, общение с теми, кто правильно питается, может стать стимулом выбирать более здоровую пищу.

На наши привычки в еде также влияет то, что мы видим. Ученые говорят, что мы предпочитаем «текучие» белки, например капающий яичный желток или моцареллу.

«Есть некоторые доказательства того, что визуальная стимуляция в форме фотографий еды может вызвать желание поесть», — говорит Сюзанна Хиггс, профессор психобиологии аппетита в Университете Бирмингема, Великобритания.

Тем не менее, отмечает она, на то, будут ли люди следовать этому желанию, влияет множество других факторов, например какая еда доступна в данный момент.

Но социальные сети — это одно из мест, где встречаются визуальные и социальные сигналы.

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Безусловно, есть доказательства того, что если друзья в ваших соцсетях регулярно публикуют сообщения о конкретных видах продуктов питания, это может привести к тому, что вы будете копировать их, на свой страх и риск. И исследования показывают, что социальные платформы могут изменить наши отношения с едой, заставляя нас иначе относиться к тому, что мы едим.

«Если все ваши друзья в социальных сетях публикуют фотографии, на которых они едят фастфуд, это установит норму, что все именно так и питаются», — говорит Хиггс.

Исследования показывают, что нас с большей вероятностью будут привлекать фотографии фастфуда, говорит Итан Пансер, профессор маркетинга Университета Святой Марии в Галифаксе, Новая Шотландия, Канада. Это особенно справедливо в отношении насыщенных жиров: они заставляют нас чувствовать себя хорошо, высвобождая дофамин и стимулируя центры удовольствия в мозге.

Люди биологически настроены на поиск высококалорийной еды. Эта способность помогала нашим предкам выживать, когда они добывали пропитание.

«Эволюционная психология обнаружила, что люди чувствуют себя счастливыми, просто когда видят высококалорийные продукты, и, таким образом, они нас болье привлекают», — говорит Пансер.

При этом здоровые продукты часто воспринимаются как скучные, а переработанная еда — как «классная», говорит Тина Тесситоре, доцент кафедры маркетинга в Институте научной экономики и управления (IESEG) Школы менеджмента в Лилле, Франция.

«В рекламе вы видите нездоровую пищу в социальных контекстах – например, люди устраивают барбекю с друзьями, в то время как здоровая пища часто больше фокусируется на питательной ценности. Если бы вы увидели, как друзья вместе едят салат, это не показалось бы таким правдоподобным», — отмечает она.

Ученые все больше обеспокоены тем, что контент, связанный с продуктами питания в социальных сетях, заставляет нас иначе воспринимать еду. Алгоритмы социальных сетей продвигают контент, с которым пользователи взаимодействуют больше, поэтому чем больше нездоровой пищи мы просматриваем, тем больше мы ее видим в ленте, говорит Пансер.

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«Благодаря более высоким показателям вовлеченности и охвата для вредной пищи авторы могут постепенно менять свой контент в сторону более нездорового, чтобы оставаться конкурентоспособными, — говорит он. — Если потребитель постояно видит вредную еду, его понимание нормальных пищевых привычек может исказиться».

В одном исследовании было подсчитано, что дети и подростки видят рекламу продуктов питания в приложениях социальных сетей от 30 до 189 раз в неделю, причем чаще всего это фастфуд и сладкие напитки. Но ответственность лежит не только на рекламе. Сейчас каждый из нас способен влиять на людей в интернете.

«Когда мы думаем о рекламе, мы думаем о промышленности, пытающейся продвинуть продукт, но инфлюенсеры могут работать таким же образом», — говорит Патрисия Кавазос, профессор психиатрии Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури, США.

«Контент других пользователей в социальных сетях очень важен с точки зрения влияния на то, что мы считаем актуальным и привлекательным, а также на социальные нормы поведения», — добавляет Кавазос.

Кавазос говорит, что если контент, который видят люди, продвигает, скажем, нездоровый образ тела, это становится рискованным.

«Некоторые из нас в меньшей степени подвержены влиянию, но для других, кто уже находится в зоне риска и может иметь симптомы расстройств пищевого поведения, преобладание контента, который нормализует нездоровое питание, может побудить кого-то перейти к нездоровому поведению», — считает она.

Степень влияния социальных сетей на нас также зависит от конкретного человека, говорит Мелисса Аткинсон, преподаватель психологии в Университете Бата, Великобритания. «Существует много индивидуальных различий в том, как мы реагируем на изображения в социальных сетях, с точки зрения наших собственных биологических и психологических процессов», — говорит она.

По словам Аткинсона, у некоторых людей более высокая реакция на сигналы о еде, например, когда мозг посылает сигналы удовольствия после просмотра определенных продуктов. Эти люди с большей вероятностью воспримут сигналы о еде независимо от того, где они их видят.

Также исследователи ищут способы заставить социальные сети позитивно влиять на наш рацион. Тесситоре, например, нашла способ сделать здоровую пищу более привлекательной в социальных сетях.

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Она создала две страницы в Twitter, которые были идентичны, но у одной было 23 подписчика, а у другой — более 400 тысяч. Оба аккаунта разместили одну и ту же публикацию о здоровом питании. Она показывала участникам эксперимента один из двух аккаунтов, и спрашивала, насколько вероятно, что они хотели бы съесть салат. Более склонны к этому были те, кто видел аккаунт с большим количеством подписчиков.

Чем влиятельнее нам кто-то кажется, тем выше вероятность, что мы сами окажемся под его влиянием, говорит она. Хотя результаты не отражают реальность, где мы обычно сталкиваемся с несколькими потоками информации, изображений и публикаций, мы все равно будем замечать, сколько подписчиков у данной страницы.

Но на данный момент нам трудно использовать фотографии салатов, чтобы стимулировать людей отказаться от «текучего» белка и перейти на более здорововое питание.

«Есть причина, по которой мы эволюционировали, чтобы искать высококалорийную пищу в условиях нехватки продовольствия. Но есть то, что приятно, не всегда правильно — теперь нам нужно найти способы изменить это», — говорит Пансер.

Кроме влияния социальных сетей, в реальном мире существуют и другие факторы, влияющие на то, что и как мы едим, все еще намного сильнее, говорят эксперты.

«Я ожидаю, что пищевые сигналы будут сильнее при личном взаимодействии, — говорит Аргесяну. — Когда мы листаем фотографии, то не вовлекаемся настолько же сильно и долго. Кроме того, некоторые исследования показывают, что если мы просматриваем множество фотографий, мы начинаем дистанцироваться от них – мы начинаем чувствовать что-то похожее на пресыщение».

По крайней мере, ясно одно: по-видимому, можно наслаждаться лакомствами только через Instagram. Приятный бонус: ослаблять ремень не придется.

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