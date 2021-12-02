Оптимальный уровень занятости помогает быть продуктивнее — исследование

Мы часто жалуемся, что слишком загружены. Но новое исследование , опубликованное в журнале Organization Science, предполагает, что далеко не всем стоит избегать чрезмерной занятости. Французские исследователи Йонас Рокка из бизнес-школы Эмлион и Иоана Лупу из бизнес-школы ЭССЕК отмечают, что некоторые сотрудники из сферы экономики знаний пытаются достичь состояния, в котором они одновременно не чувствуют избыточного стресса, но и не особенно расслабляются. Они назвали это «оптимальной занятостью».

Рокка и Лупу провели 150 интервью и использовали более 300 еженедельных дневников у сотрудников двух компаний: глобального аудитора и юридического агентства. Они выявили «формирующуюся концепцию оптимальной занятости» — «привлекательный, кратковременный временной опыт, который люди пытаются воспроизвести или продлить, потому что это заставляет их чувствовать энергию и продуктивность, а также контроль над своим временем».

Проблема в том, что, пытаясь достичь такого состояния, очень легко стать слишком занятым и, следовательно, постоянно подвергать себя стрессу, отмечают они.

Занят, но не слишком

Рокка отмечает, что ключ к оптимальной занятости заключается в нашем восприятии времени.

Исследователи обнаружили, что когда их испытуемых были достаточно заняты, но не слишком, они с большей вероятностью могли достичь «состояния потока». Оно характеризуется тем, что время проходит быстро, но не с ошеломляющей скоростью. «Мы говорим об определенном состоянии ума, даже об атмосфере, которую мы хотим создать. Это своего рода звенящее, заряжающее энергией чувство», — говорит Рокка.

Когда задач было слишком мало, время тянулось медленно, и из-за этого профессионалы чувствовали стресс (в том числе, во многих случаях, когда они были в отпуске). Но когда у них было слишком много дел, ощущение невозможности закончить то, что было необходимо в данный момент, вызывало настоящую тревогу.

Последствия пандемии для занятости

Поскольку исследование проводилось до пандемии, возможно ли, что наше отношение к занятости изменилось кардинальным образом? И да, и нет.

В последующих интервью некоторые люди (например те, кто работает в сфере, предполагающей больше взаимодействия) отметили, что им не хватает энергии и стимулов на рабочем месте, в то время как другие лучше входили в состояние потока, работая независимо или уединенно.

Но, по словам Рокки, определенная группа людей, которые наслаждались «оптимальной занятостью» до пандемии, в значительной степени стремится воспроизвести ее даже в новых условиях.

Исследователь отмечает, что они могут участвовать в «мегапроектах», писать книги, бегать марафоны или планировать амбициозные приключения со своими детьми. Но, в конечном счете, они стремятся к тому самому состоянию, которое будто бы и вредит продуктивности, и стимулирует ее.

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