Афера или перспективный проект? Как устроена BitClout — социальная сеть для криптоинвесторов

Всего за неделю BitClout заработал $160 млн и привлек интерес выдающихся инвесторов и деятелей культуры. Но специалисты по криптобезопасности уже указывают на недостатки проекта и признаки мошеннической схемы.

На волне популярности криптовалют и NFT появился очередной проект — BitClout. Он похож на социальную сеть, пользователи которой могут приобрести токены, привязанные к знаменитостям, и получать доход от их растущей популярности.

Оценка рисков

Ставки на NFT первого твита Джека Дорси недавно достигли $2,5 млн. Такие цены породили тренд на превращение в токены чего угодно. Сервис BitClout загрузил 15 тысяч профилей самых популярных пользователей Twitter, а затем привязал к каждому тысячи токенов. Их цена зависит от популярности профиля. Иначе говоря, инвестировать в токены — все равно, что инвестировать в социальный статус знаменитости.

При этом инфлюенсер, который опубликует твит про BitClout, сможет претендовать на часть токенов, связанных с его личностью. Теоретически Илону Маску могут достаться токены BitClout на сумму в $2,96 млн. Менее известные знаменитости получат несколько тысяч долларов.

BitClout выглядит как попытка ассимилировать ленту Twitter и работает так же, как Steemit — криптоверсия Reddit или Voice.com — блокчейн-аналог Facebook.

Первый шаг для тех, кто хочет выйти на рынок BitClout — купить токены BitClout за биткоины. И это уже серьезный повод насторожиться: обозреватель блоков показывает, что средства проходят всего через один адрес перед тем, как попадают в криптовселенную.

Рич Сандерс, глава компании CipherBlade, которая занимается исследованием блокчейна, подтверждает, что сайт отправляет средства на три биржи:

88,41% — Amber Group,

11,17% — Kraken,

0,42% — Coinbase.

После средства перемещаются на другие биржи и кошельки.

Единственный из необменных адресов, которому BitClout платил напрямую, получал деньги от рынка даркнета Hydra. Сандерс считает, что создатели проекта заплатили какому-то сомнительному пользователю.

Поток транзакций из кошелька BitClout. Инфографика: Decrypt

Есть признаки, что адрес принадлежит подозреваемому лицу из Нигерии, которому BitClout могла заплатить за создание ботов в Twitter для продвижения проекта.

«Чем больше пользователей приглашают в соцсеть, тем больше доходов», — отмечает Сандерс.

Интернет-издание Decrypt связалось с Twitter-аккаунтом BitClout, но не получило комментариев.

Тем временем, лондонская Coinfirm, которая специализируется на отслеживании подозрительных криптотранзакций, также озвучивает подозрения по поводу BitClout. В интервью с Decrypt руководство Coinfirm описало сайт как Bitconnect 2.0. Во время криптобума 2017 года токены на этой платформе подорожали до $400. Сейчас они не стоят ничего.

Где деньги?

Предположительно токены BitClout можно купить за биткоины, но BitClout нельзя вывести из сети. Их можно только переслать другим пользователям или применять их для создания монет авторов. При этом нельзя обменять их на наличные или биткоины.

Обновить фото в профиле, опубликовать статус или написать чат-боту невозможно без предварительной покупки монет. А когда Decrypt перевел на платформу около $20 в биткоинах, сайт не позволил использовать деньги, чтобы купить токены BitClout. Обновлено: теперь BitClout разрешает создать профиль и получить немного токенов, поделившись своим телефонным номером.

Также нет способа проверить, какие транзакции будут происходить через блокчейн. Пока нет очевидного способа создать узел или майнить монеты. Анонимная команда не опубликовала код проекта.

Теневая армия

Несмотря на поддержку влиятельных лиц, лишь несколько аккаунтов были верифицированы. Однако даже это не гарантирует, что инфлюенсер связывает свое имя с проектом. Ни Чамат Палихапития, ни Эштон Катчер, два самых влиятельных «верифицированных» аккаунта, не публиковали твиты о проекте, хотя это является необходимым условием для подтверждения аккаунта.

Два крупнейших Twitter-аккаунта r/WallStreetBets также отмечены как верифицированные. Однако они рассказывают, что никак не связаны с BitClout.

Большинство фанатов BitClout в Twitter, у каждого из которых небольшое количество подписчиков, практически ничем не занимаются кроме продвижения проекта.

Например созданный в феврале @Ssh_Just_Buy, время от времени перекачивал альткоины, а с 12 марта переключился на BitClout. Через два дня аккаунт опубликовал ссылку на собственный сайт, который подробно объяснял нюансы проекта.

Более того, сеть BitClout по-прежнему работает автономно. Diamondhands, который, по-видимому, руководит проектом, объясняет это тем, что узлы постоянно перезагружаются и пропускают транзакции.

Первые инвесторы

Одним из первых инвесторов стал Крис МакКенн, инвестор из Кремниевой долины и генеральный партнер Race Capital, который узнал о проекте от друзей. Он рассказывает, что не связан с проектом или его основателями, но участвовал в ранней версии, которая была запущена на прошлой неделе.

Сейчас капитализация его токенов на платформе достигла $55400. МакКенн говорит, что инвестировал в проект слишком много, но отмечает, что анонимной команде удалось создать хорошо продуманный сайт.

Один из его друзей, инвестор из Кремниевой долины Энди Артц, вложил в BitClout $18 тысяч.

«Как только вы как бы втягиваетесь и начинаете инвестировать в людей на старте, а они верифицируются, это весело. Хочется воспользоваться этим», — говорит МакКенн.

Он получил невозвратные токены на BitClout на сумму в почти $34 тысячи после того, как опубликовал твит о проекте, чтобы верифицировать свой аккаунт.

Майкл Аррингтон, известный инвестор из Кремниевой долины и медийная фигура, получил эквивалент $290 тысяч в монетах авторов. Он не ответил на запрос Decrypt о комментарии.

МакКенн считает, что сейчас существует запрос на такие социальные криптопроекты, как Rally или Roll, и BitClout этим пользуется. В выходные Roll подвергся атаке хакеров, обрушивших цены на токены, привязанные к инфлюенсерам с платформы.

МакКенн хорошо осведомлен о рисках, особенно о невозможности вывести деньги с платформы и возможности самозванцев получать прибыль с фальшивых счетов. Это далеко не первая из инвестиций МакКенна — он также вкладывался в криптобиржи FTX и Binance, которые испытывали проблемы на старте, а затем начали процветать.

Но для Сандерса из CipherBlade это выглядит не очень хорошо и напоминает одно из тех ICO, на которые инвесторы потратили миллиарды долларов в 2017 и 2018 годах. «Это полный бардак», — заключает он.

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