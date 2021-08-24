Алис Киллин инвестирует в биткоин с 2013 года. Она спрогнозировала, что ждет криптовалюту через 5 лет

Биткоин продолжает расти и привлекать инвесторов. Кажется, успешное будущее для него неизбежно. Это мнение поддерживает Алис Киллин, основательница и управляющий партнер венчурной компании Stillmark. Она поделилась четырьмя прогнозами относительно будущего биткоина на следующие пять лет.

Биткоин переживает большую популярность. В начале 2021 года криптовалюта стоила около $29 тысяч, но уже к апрелю достигла $63 тысяч. По данным Coinbase, сейчас биткоин лишь слегка превышает $50 тысяч.

Столь стремительный рост и сопровождающий его интерес инвесторов — хорошие новости для Алис Киллин, основательницы и управляющего партнера венчурной компании Stillmark, которая поддерживает криптостартапы.

С 2013 года Киллин инвестировала в биткоин-компании, а два с половиной года назад открыла свою собственную. Она также входит в совет директоров таких организаций, как Casa (занимается криптовалютными хранилищами) и Blockstream (разрабатывает инфраструктуру биткоина).

По словам Киллин, еще пять лет назад совершать платежи в криптовалюте было медленно и неудобно, но все изменилось благодаря Lightning Network. Это второй слой, покрывающий сеть биткоин и ускоряющий микроплатежи между пользователями.

Технология должна обеспечить возможность беспрепятственно переводить деньги и способствовать будущего росту биткоина. Но с другой стороны, все больше государств стремятся начать регулирование цифрового актива.

Тем не менее Киллин с оптимизмом смотрит на будущее криптовалюты и поделилась четырьмя прогнозами на следующие пять лет.

Люди перестанут покупать биткоин и начнут его зарабатывать

Сейчас, чтобы получить доступ к биткоину, большинство его покупает. Однако, по словам Киллин, через три или четыре года многие будут его зарабатывать. Такой доход будут получать, к примеру, создатели контента.

Все больше венчурных компаний будут поддерживать криптостартапы

Сейчас новые криптовалютные компании часто финансируются криптомонетами. Однако в эту сферу приходит все больше традиционных венчурных фондов, в том числе Andreessen Horowitz. По прогнозам Киллин, «приток венчурного капитала в эту область будет расти».

Киллин также считает, что по мере увеличения традиционного капитала будет сокращаться число проектов и стартапов, предлагающие не слишком надежные технологии.

Стоимость биткоина стабилизируется

По словам Киллин, в течение следующих пяти лет, когда больше людей начнут использовать биткоин, колебания цен начнут сокращаться.

Люди начнут использовать биткоин, даже не осознавая этого

Киллин считает, что биткоин будет принят на корпоративном уровне и станет более распространенным способом оплаты между компаниями. «Многие люди начнут использовать биткоин, даже не подозревая об этом, потому что операции проводятся на серверной части сайта, например при оплате на Grubhub», — утверждает она.

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