3 из 4 инвесторов в биткоин потеряли средства — исследование

За исследуемый период стоимость цифровой валюты выросла с $250 (август 2015 года) до максимума почти в $69 тысяч (ноябрь 2021 года). На момент публикации биткоин торгуется примерно по $16,7 тысяч.

Экономисты Банка международных расчетов — центрального банка для всех ЦБ — проанализировали данные о пользователях из 95 стран, которые вкладывались в криптовалюты в период с 2015 по 2022 года. Результаты показали: примерно три четверти людей потеряли деньги на инвестициях в биткоин.

Анализ также показал, что за тот же период число пользователей мобильных приложений, позволяющих покупать и продавать криптовалюты, выросло со 119 тысяч до 32,5 млн.

В периоды роста стоимости биткоина увеличивалось и число розничных инвесторов по всему миру. Более того, когда цены росли, а небольшие пользователи покупали валюту, ее продавали крупнейшие держатели (их называют «китами» и «горбатыми китами»), получая прибыль за счет первых.

Исследователи не располагали данными о прибыли и убытках отдельных пользователей. Тем не менее им удалось сделать общие выводы, исходя из цены биткоина на момент, когда новые инвесторы начали использовать приложения для торговли криптовалютами, и его стоимостью в прошлом месяце, которая составляла примерно $20 тысяч.

Интересно, что около 40% новых инвесторов составляют мужчины до 35 лет, которые считаются наиболее «склонным к риску» слоем населения.

Выяснилось также, что большинство рассматривает криптовалюты как спекулятивный актив, а молодые люди, как правило, более активно участвуют в торговле в течение нескольких месяцев после резкого роста стоимости биткоина. По мнению исследователей, увеличение количества инвесторов после повышения цен, вероятно, говорит о необходимости усилить защиту прав потребителей.

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