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Истории

Бизнес и жизнь в Чехии глазами русского: «Тут много бюрократии, а рабочий процесс движется медленнее»

Истории
Екатерина Гаранина
Екатерина Гаранина

Редактор Rusbase

Екатерина Гаранина

Алексей Тарловский живет в Чехии уже пять лет — приехал по приглашению на работу, а через два года отели, которыми он управлял, закрылись, и Алексей решил открыть свое дело. Оказалось, что делать бизнес в Чехии не так просто — здесь свои особенности коммуникации с государством и заказчиками, к тому же сильная бюрократия. Зато в Чехии сплоченное русскоязычное комьюнити, развитая экономика и стабильная валюта.

Алексей рассказал, как ему вместе с супругой удалось открыть два бизнеса в абсолютно разных сферах, к чему готовиться начинающим предпринимателям в Чехии и чем хороша Прага.

Бизнес и жизнь в Чехии глазами русского: «Тут много бюрократии, а рабочий процесс движется медленнее»

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Я родился и окончил юрфак в Москве. Еще во время обучения я занял денег и открыл онлайн-магазин во «ВКонтакте» по продаже китайской одежды. Через пару лет появился AliExpress, и дело пришлось закрыть. Затем я создал рекламное агентство... В 2015 году знакомый предприниматель из России предложил переехать в Чехию и стать директором двух отелей. Мы с женой решили попробовать. Подумали, что в случае неудачи всегда сможем вернуться в Россию.

Один отель был на 53 комнаты, второй — на 25. Сначала все шло хорошо, но из-за туристического кризиса 2017 года владелец продал отели, и мы лишились любимой работы. Перед нами встала дилемма: переезжать обратно или искать новое занятие в Чехии. Я решил рискнуть — открыть свое дело. 

Самый популярный бизнес в Чехии сейчас — это финансовые компании, которые помогают с получением ипотеки, кредита или страховки. Но мне заниматься этим не хотелось.

После анализа рынка мы с супругой пришли к двум направлениям: строительная фирма и салон красоты. Первый бизнес более маржинальный, стабильный и нацелен на окупаемость через 2-3 года после запуска. Ипотечные ставки в Чехии сейчас составляют 2,5-4% и уменьшаются, поэтому новое жилье пользуется спросом несмотря на то, что цены на недвижимость в Чехии растут. В индустрии красоты иначе: высокая конкуренция, но оборачиваемость средств гораздо быстрее, чем в строительстве.

Вместе с супругой

 

Как мы открывали строительный бизнес

У меня как иммигранта были преимущества. Я работал быстрее, чем чехи и вообще местные сервисы — мог делать тот же продукт, но качественнее и оперативнее. А за счет того, что я разговаривал и на чешском, и на русском, мог легче набрать в команду выходцев из стран СНГ, которые ожидали зарплату намного ниже, чем местные. Плюс, тут сплоченное русскоязычное комьюнити, поэтому бизнес-знакомства завязать несложно.

По моим подсчетам, я мог снизить расходы на строительство частных домов за счет невысокой зарплаты сотрудникам и меньшей накрутки для клиента. Например, наш дом в Праге стоил 5 млн крон, где себестоимость составляла только 3 млн, а остальное — маржа компании и налоги. К тому же сроки реализации проекта у чехов были в два-три раза больше.

В 2018 году мы с супругой на личные сбережения и инвестиции прошлого работодателя основали строительную фирму. Чтобы открыть бизнес в Чехии, иностранцу нужно зарегистрироваться в Торговой палате и подтвердить вид деятельности. Для этого нужно либо доказать компетентность в данной сфере, либо заключить договор со специалистом, у которого есть такой опыт. В Чехии строительство не принадлежит к «свободным видам деятельности» — то есть для запуска вам потребуется квалифицированный и лицензированный профессионал.

Для открытия юридического лица мы воспользовались услугами чешской компании — это стоило 18 тысяч крон (около 60 тыс. руб.). Юрлицо оформили быстро, а вот со счетом в банке возникли проблемы. Сотрудники банков улыбались и принимали заявление, заявка висела месяц — и больше ничего не происходило. Нет, дело не в бюрократии или отношении к иностранцам — просто они так работают. В итоге через два месяца ожидания мы открыли счет в том же банке, где обслуживались, когда работали с отелями.

Стройка дома

Мы занимаемся тем, что находим и проверяем участок с юридической и инвестиционной стороны: есть ли там необходимые коммуникации и сколько стоит квадратный метр жилья в этом месте. Затем мы просчитываем проект, строим его, получаем необходимые документы, производим минимальную отделку и продаем.

Для первого дома мы полгода искали землю. А когда нашли, сделали проект на три квартиры внутри. Архитектор почти год рисовал план и сделал это из рук вон плохо. Далее мы три месяца согласовывали проект — и нам еще повезло, потому что обычно это занимает полгода. После я начал искать людей, которые сделают качественный фундамент. Из 30 компаний профессиональный просчет смогли сделать только две. После этого мы занялись выравниванием участка и выяснили, что землю нужно бурить — настолько твердой она была. До осени мы успели возвести первый этаж, а также перегородку со вторым. Параллельно мы начали искать клиентов на квартиры. Но пришел коронавирус и все остановилось. Так что этот проект пока законсервирован. 

В Чехии много бюрократии, а сам рабочий процесс движется медленнее. Это в России ты можешь быстро получить ответы и предложения от компаний, а тут приходится бегать за ними, названивать и уточнять детали. При этом качество работы страдает. Чехи экономные, довольствуются малым и спокойно живут в домах с минимальной отделкой. Тут до сих пор не знают, что такое натяжные потолки, а стену из декорированного кирпича считают эталоном стиля.

Параллельно развитию строительной компании мы с женой решили открыть салон красоты. Я отвечал за стратегию, цифры, техдетали, а жена — за дизайн и набор сотрудников.

Если говорить про сферу красоты, то больше всего ценятся сотрудники из СНГ: они хорошо работают, но в большинстве своем нелегально, по туристической визе. За это владелец может получить штраф до трех миллионов крон. Азиаты работают плохо, но у них много денег, поэтому они занимают лучшие места в торговых центрах. У чешских мастеров своя базу клиентов, они чаще всего снимают небольшие кабинеты. Есть девушки, которые работают дома, но это лотерея: никто не гарантирует качество работы и стерильность инструментов. Поэтому на услуги хорошего качества быстро возникнет спрос.

photo of boat on body of water near high-rise buildingsПрага. Источник фото: Unspalsh.com

 

«Спрос на помещения превышает предложение. Хороший объект уходит за пару часов» 

Идеальный салон красоты, по нашей задумке, должен был находиться в центре Праги, недалеко от метро. В помещении обязательно должны быть отдельный вход с улицы и окна, площадь — не меньше 40 кв.м. За все мы хотели платить не более 40 тыс. крон в месяц. Такое помещение мы искали пять месяцев.

В реальности на наши желания наложились чешские реалии. Мы старались быстрее вызвонить хозяев и пойти на просмотр: «объект» мог уйти за пару часов. Мне это напоминало Москву 2000-х годов, когда спрос превышал предложение.

Отобрав два помещения, мы столкнулись с вопросом отступных текущим арендаторам. В обоих случаях там были белые стены и самый дешевый плиточный пол. За такой ремонт нам предлагали 390-450 тыс. крон. Знаю, что кто-то после нас согласился на такие условия, одно из помещений ушло. Кроме того, все просмотренные нами объекты не были предназначены для открытия салона красоты — у них не было соответствующей колаудации.

Вскоре мы пересмотрели свои требования и решили искать помещение хотя бы без больших отступных. Нам улыбнулась удача — мы нашли объект площадью 150 кв. м в двух минутах от метро «Йиржиго з Подебрад», это в паре километров от центра Праги, Вацлавской площади. Раньше здесь находился бар с игровыми автоматами. Ну а нам помещение досталось без единой работающей лампочки. Повсюду были плесень, грязь, мусор; на стенах — ругательства. И, конечно, у объекта тоже не было оформленного разрешения на открытие тут салона красоты.

Все перекрывала небольшая арендная плата — 1000 евро и никаких отступных. Для сравнения: помещение в такой локации может стоить 3000 евро, а сверху попросят еще тысяч десять отступных.

После двух минут осмотра жена подбежала к хозяину и сказала, что мы согласны. Он несколько смутился. Для него мы были молодые и ненадежные ребята из России.

Еще один нюанс местного менталитета: чехи женятся и открывают бизнес в 35-40 лет. Чтобы тебя воспринимали всерьез, нужно четко рассказывать, что ты планируешь сделать. Мы договорились, что пришлем вечером презентацию о нас и концепцию салона. Это помогло: чехи не любят допрашивать людей, поэтому если их что-то смущает, им проще сразу отказать. 

Подписав договор аренды, мы занялись ремонтом и оформлением документов. Пытались найти архитектора в интернете, но не получилось. Нам посоветовали проектантку, которая ушла через неделю, сказав, что это слишком трудоемкая работа. Кому-то может показаться странным, но для чехов деньги далеко не на первом месте в списке приоритетов.

aerial photography of buildingsНочная Прага. Источник фото: Unsplash.com

 

«Получили документы, а потом случился локдаун. Мы даже не успели открыться»

В итоге мы нашли строителя, подписали договор, внесли предоплату 50% в размере 38 тыс. чешских крон (около 130 тыс. руб.). И стали ждать. Спустя восемь месяцев поняли: что-то не так. Мы не ожидали ничего плохого, потому что человек звонил несколько раз в неделю и рассказывал правдоподобные истории о том, как ему осложняют работу. Один раз он сказал, что поругался с юристами — а это невозможно, потому что в учреждениях работают супер вежливые люди. Жена и я заподозрили вранье, приехали в инстанцию и услышали другую версию о нашем сотруднике. Конечно, он был уволен, а за дело принялись мы сами.

За это время мы успели получить согласования от четырех инстанций на основе предоставленного списка документов, который состоял из планов помещения до/после, доверенностей, согласия жильцов дома. И думали, что финальное согласование получим за месяц. Но все снова растянулось.

Человек, который занимался нашим вопросом, ушел в отпуск, и дело передали другому сотруднику. Дело застряло. Нам пришлось заново перерисовывать планы согласно новым требованиям и заново получать разрешения. Хотелось запуститься быстрее, но открытие салона без колаудации подразумевает штраф в миллион крон.

На третий день после получения документов в Чехии ввели локдаун. Мы даже поработать не успели. К тому же все это время мы должны были платить аренду. Государство выплачивало индивидуальным предпринимателям субсидии в 500 крон в день, но мы не попали ни в одну из программ, потому что заплатили недостаточно налога на прибыль (он в Чехии составляет 21%. — Прим.) — по сути, поддержка была аналогом налогового вычета. У жителей нет четких данных о том, когда ситуация изменится. Правительство заседает два раза в неделю и постоянно что-то запрещает или разрешает. Все просто сидят и ждут, потому что работать сложно.

Вместе с супругой

 

Чем Чехия хороша для бизнеса

В Чехии есть потенциал для развития бизнеса. Страна становится одной из ведущих по экономическому развитию в Европе, но при этом сохраняет жесткую визовую политику. Чтобы получить право легально работать тут, иностранец должен предоставить выписку со счета, на котором не менее 8000 евро, и договор с компанией. В отличие от других стран Европы, Чехия не приняла беженцев из Сирии. Но тут много мигрантов из Франции, Италии, Испании и других европейских стран; они часто работают в представительствах американских компаний.

Цены на недвижимость в Чехии растут каждый год на 20%, а то и больше. Такая ситуация привлекает инвесторов со всего мира. За шесть лет до пандемии, что мы тут жили, инфляция составляла около 3% в год. При этом минимальный уровень зарплаты растет, потому что в Чехии огромный недостаток рабочей силы — как обычных работяг на заводах и стройках, так и квалифицированных врачей. Последнее связано с тем, что местные неохотно получают высшее образование, а иностранцу, который захочет работать тут врачом или юристом, необходимо пересдавать экзамены.

brown and gray buildingПрага. Источник фото: Unsplash.com

 

Особенности жизни в Праге: ЖКУ, сфера услуг, дешевый фитнес и расходы на еду 

В Праге идеальное соотношение природы и городских благ. А сама страна маленькая и уютная. У Чехии потрясающая история, эта страна сохранила множество шедевров архитектуры и локаций под охраной ЮНЕСКО. Отсюда можно быстро попасть в любую точку Европы: билеты на лоукостеры и автобусы стоят дешево. Например, доехать до Берлина можно за четыре часа и 10 евро.

В городе развит общественный транспорт: ходит четко по расписанию, даже ночью. Пробок почти нет: я могу доехать из одного конца города в другой за 30 минут.

И, конечно, в Чехии самое лучшее пиво в мире. Здесь есть рекордсмены, которые пьют 160 литров в год.

Цены на ЖКУ за квартиру в 120 кв. м составляют около 5000 крон (~17,5 тыс. руб. по курсу на 22.12.2020. — Прим.). Здесь легко подключить интернет, сложнее отказаться от услуг провайдера — после расторжения договора ты должен в течение трех месяцев оплачивать услуги. И так — во всей стране. Я пробовал просто не платить, но потом мне позвонили по вопросу взыскания долга. 

Да, здесь есть сервисы доставки еды, но все работает хуже, чем в России. Так, мы с женой как-то захотели через две минуты отменить заказ и сделать его в другом ресторане. И — представляете! — нас занесли в черный список.

brown concrete building with lights turned on during night timeПрага. Источник фото: Unsplash.com

Чехия — хорошее место для воспитания детей. Например, по договоренности за тысячу евро любая пара молодых родителей может получить персональную палату площадью 50 кв. м — со свежим ремонтом, душем и туалетом, специальным родильным креслом, двуспальной кроватью и даже джакузи. К нам по звонку в любое время приходила медсестра. Во время родов супруге предложили несколько вариантов безвредного наркоза — жена выбрала веселящий газ. При этом врачи — профи, вежливо общались и улыбались, придраться было вообще не к чему.

Тут нет очередей в детсадах, главное — записаться за полгода. Но приоритет в очереди отдается старшим детям, так как перед школой они обязательно должны год ходить в сад. Есть частные и государственные учреждения. В основном дети идут в сад после трех лет. Пока мы с супругой занимаемся с дочкой дома — нам хватает времени. В Праге много парков и контактных ферм, где за 300 рублей ты можешь гулять пару часов и гладить лам. А еще в Праге один из лучших зоопарков в мире. Вход стоит 150–250 крон (500–900 руб.), поэтому провести выходной там и поесть в кафе не будет разорением. В торговых центрах стали популярны спортивные площадки с полосой препятствий.

Что сколько стоит в Праге

  • 1 поездка на метро/автобусе: билет на 90 минут — 32 кроны, билет на сутки — 110 крон, 1 поездка — 24 кроны;
  • 1 чашка кофе — 65-90 крон;
  • 200 г пармезана — 120 крон;
  • 1 кг картофеля — 35 крон;
  • Пиво 0,5 л — 12 крон, в ресторане — 30-60 крон;
  • 1 багет — от 6 крон;
  • 1 кг говяжьей вырезки — 170 крон;
  • Хороший ланч — 120 крон;
  • Шоколадка Snickers — 11 крон.

people walking on street during daytimeПрага. Источник фото: Unsplash.com 


В Праге очень развита культура посещения ресторанов: цены невысокие, порции большие, а качество еды превосходное. Тут принято собираться вместе после работы с коллегами и друзьями и, например, заказывать несколько литров пива. Расходы на еду зависят от ваших предпочтений: мы тратим от 7 до 15 тыс. крон в месяц.
Еще тут очень дешевый фитнес. Например, у нас абонемент в зал премиум-класса с сауной — он обходится в 1350 крон в месяц (4600 руб.).

Чехи часто и много ездят кататься всей семьей на лыжах. Вам может показаться странным, но одна семья может это сделать от 5 до 12 раз за год.

Чехи не волнуются о внешнем виде, поэтому часто можно встретить семью в лыжных костюмах, которая гуляет так по торговому центру.  А еще они обожают хоккей и с удовольствием и ходят в него играть, и смотрят матчи.

В Чехии нескучно: тут много недорогих развлечений. Единственное, не хватает снега. За этим можно отправиться в Германию: два часа — и ты в горах.

 

Обложка текста: Unsplash.com 

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