Десять важных бизнес-уроков для основателей стартапов

Бизнес — это эксперимент: универсального рецепта успеха не существуют, но начинающие предприниматели часто принимают одни и те же неверные решения. Блогер и предприниматель Тим Деннинг основал 7 провальных стартапов и рассказал, какие бизнес-уроки помогли бы ему избежать ошибок.

Относитесь к людям с пониманием

Некоторые руководители думают, что главная цель подчиненных — удовлетворение запросов начальника. Однако такое отношение может создать неприветливую и даже враждебную атмосферу в коллективе.

Хороший лидер должен быть проницательным и участливым как по отношению к сотрудникам, так и к клиентам. Базовые знания человеческой психологии — обязательное условие для становления успешным предпринимателем.

Если вы плохо ладите с людьми, значит и в бизнесе вас, вероятно, ждет провал.

Будьте готовы к насмешкам

Когда мы рассказываем о планах в одиночку создать стартап, окружающие, как правило, считают нас мечтателями и не воспринимают всерьез. Иногда мы сталкиваемся с насмешками тех, от кого совершенно этого не ждали — членов семьи и близких. Люди получают огромное удовольствие, навязывая окружающим свое видение и советы по бизнесу, в котором они совершенно ничего не понимают.

В таких ситуациях необходимо держаться достойно и не смеяться в ответ, так как смех — это страх.

Станьте неуязвимым

Иногда у клиентов после покупки возникают угрызения совести и они хотят вернуть свои деньги назад. Стрессовые ситуации неприятны для обеих сторон. Поэтому в подобных случаях необходимо научиться быть неуязвимым.

Клиенты тратят свое драгоценное время на то, чтобы заработать их. Это может вызвать в них эмоции, которые впоследствии выплескиваются на окружающих. Не стоит принимать это на свой счет.

Встречи не приносят денег

Ведение бизнеса — это довольно стрессовое занятие. Поэтому многие предприниматели стараются справиться с ним коллективно на разного рода встречах.

Однако не следует переусердствовать, так как прибыль с таким подходом не приумножается. Если вы не можете вспомнить, зачем созвали ту или иную встречу — отмените ее. Большинство вопросов можно решать и в электронном формате.

Не стоит рассчитывать на венчурный капитал

Венчурный капитал — это что-то вроде руководителя. Инвесторы заинтересованы в прибыли, а не в успехе вашего бизнеса.

Зачастую молодые предприниматели привлекают сторонний капитал, потому что хотят стремительного роста для своего стартапа.

Например, Айтекин Танк создал успешную компанию Jot Form без помощи инвесторов. Сейчас у его стартапа 180 тысяч клиентов, $75 млн доход и 248 сотрудников. Ах да, еще он вирусный писатель с впечатляющей библиотекой контента.

Лучше сосредоточиться на качестве товара и его продвижении.

Оценка — это не прибыль

Довольно сложно повысить стоимость продукта, если интерес клиентов находится на низком уровне. Однако можно произвести небольшое количество автомобилей и стать богаче Джеффа Безоса, сделав несколько остроумных твитов и появившись на популярном автомобильном шоу

Одну из моих компаний высоко оценивали клиенты. Однако инвесторы не знали, что за этим скрывалось множество внутренних проблем. Они поверили шумихе и в конечном счете не получили ни доллара. Поэтому не стоит зацикливаться на оценках. Лучше сфокусироваться на прибыли.

Нанимайте сотрудников, которые вас дополняют

Приятно, когда нас окружают люди, во всем согласные с нами. Однако это едва ли пойдет на пользу бизнесу. Необходимо нанимать тех, кто в нужный момент сможет указать на ошибку основателя.

Также не обязательно привлекать постоянных сотрудников. Можно пользоваться услугами фрилансеров для разного рода задач.

Наем — довольно устаревшее понятие. Людям не обязательно быть привязанными к вашему бизнесу, приходить в офис, нравиться вам или получать зарплату. Есть сотни других способов привлечь помощь со стороны.

Создайте финансовую подушку

Свободные деньги позволяют сэкономить время. Дополнительный источник дохода помогает сохранять спокойствие и более рассудительно планировать стратегию развития своего дела. Часто можно наткнуться на советы для начинающих стартаперов, которые предлагают пойти ва-банк и инвестировать все сбережения в бизнес. Не стоит. Без денег вы станете отчаянным предпринимателем, который принимает глупые решения, а они, в свою очередь, приводят к банкротству.

Бизнес неизбежно будет отличаться от изначальной идеи

Начальная задумка, как правило, имеет мало общего с тем, во что превращается бизнес. Начиная работать с реальными людьми, предприниматель понимает, что из его идей действительно будет актуально на рынке и что найдет отклик у потребителя.

Хорошие люди останутся рядом

Приятных собеседников и друзей можно встретить где угодно. Одни могут следовать за вами от дела к делу, другие — по жизни. Поэтому бизнес может стать для вас не только источником прибыли, но и способом расширить свой круг знакомств.

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