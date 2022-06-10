Бизнес в кризис: как предприниматели получают поддержку в новых условиях

Чтобы поддержать бизнес, государство приняло меры поддержки, касающиеся всех сторон деятельности предприятий МСБ. Это снижение административной и налоговой нагрузки, субсидии, гранты, компенсации, а также различные программы льготного кредитования.

Последние годы малый и средний бизнес в России проходит жесткую проверку на прочность. Казалось, предприниматели только перестроились во время пандемии, как на их долю выпали новые испытания, в этот раз связанные с беспрецедентными экономическими санкциями. Это и рост цен, и удорожание кредитов, сложности с переводом денежных средств за рубеж, нарушение логистических цепочек, нехватка комплектующих и т.д.

Кредиты от Центробанка

«В конце февраля произошло осознание того, что заложенные в бюджет компании расходы недооценены. Новая волна пандемии и неполная рабочая неделя на фабриках в Китае повлияли на рост цен на комплектующие в долларовом эквиваленте, — рассказывает Дмитрий Бутин, первый заместитель генерального директора АО «МПШО Смена», известного московского производителя школьной формы и детской одежды.

— Параллельно выросли логистические расходы. На это наложился рост курса доллара в феврале и марте − в месяцы, когда мы заканчиваем комплектацию школьных коллекций, в структуре которых доля импортируемого сырья достигает 80%. Рост себестоимости по моделям год к году составил 20-40%, относительно бюджетного плана в 10-20%, таким образом мы оказались в ситуации дефицита оборотных средств. Мы обратились к нашему менеджеру в банке и узнали о возможности участия в программе льготного финансирования».

«Смена» получила льготный кредит в банке ВТБ по инвестиционной программе Центробанка и Корпорации МСП и направит полученные средства на обеспечение производственного плана, включая закупку сырья для загрузки мощностей во втором и третьем кварталах, чтобы выполнить амбициозный план по увеличению поставок до миллиона готовых изделий в текущем году.

Чтобы стать участником этой инвестиционной программы, компания должна быть резидентом РФ и состоять в реестре МСП, а также не находиться на стадии ликвидации или банкротства. Получить льготный кредит можно до 30 декабря 2022 года.

С помощью программы предприниматели могут приобрести и модернизировать основные средства производства, а также возвести и реконструировать объекты капитального строительства. Сумма кредита составляет от 3 млн до 2 млрд рублей, а для самозанятых − до 500 тыс. рублей. Процентная ставка — до 15% годовых для малого бизнеса и самозанятых и до 13,5% для среднего бизнеса — будет действовать три года. Если же кредит нужен на более длительное время, то стоит знать, что после установленного срока ставка может поменяться.

В реализации этих и других программ принимают участие многие банки. Например, ВТБ уже одобрил льготные инвестиционные кредиты по программе ЦБ на сумму свыше 10 млрд рублей.

Компания «ГЛОБУС» из Ростова-на-Дону с помощью такого кредита приобрела земельный участок для строительства складских и производственных помещений. «Наша компания занимаемся производством насосных станций для систем водоснабжения, пожаротушения, водоотведения, изготовлением блочно-модульных зданий и сооружений, а также разработкой и внедрением систем автоматизации технологических процессов. Это то, что нужно в каждом доме и школе, на предприятии и заводе, на складе и в логистическом центре. Работаем на этом рынке уже 15 лет, — говорит генеральный директор Евгений Еременко.

— Сейчас наше производство расположено на арендуемых площадях, но мы собираемся расширять производство и склады, развивать новые направления, а увеличивать далее арендную плату неразумно. Поэтому решили вложиться в строительство собственной производственной базы».

Кредитные каникулы

Далеко не все предприниматели сейчас решаются на запуск новых проектов, части из них, напротив, требуется пауза. В этом случае может понадобиться и отсрочка по действующему кредитному договору. Поэтому кредитные каникулы власти тоже считают одним из важных инструментов поддержки бизнеса.

Кредитные каникулы — это возможность отсрочить возврат кредита или уменьшить размер платежей в течение ограниченного периода. По федеральному закону воспользоваться ими могут представители МСП до 30 сентября 2022 года. Из основных требований — компания должна заключить кредитный договор до 1 марта 2022 года и развивать бизнес в определенных отраслях. Максимальный срок государственных кредитных каникул — полгода.

Однако у банков есть и собственные программы реструктуризации. Например, ВТБ предоставляет отсрочку по кредитным платежам на срок до 6 месяцев по процентам и до 1 года — по основному долгу. Как сообщили в банке, различными инструментами реструктуризации — государственными и собственными — воспользовались уже более полутора тысяч клиентов среднего и малого бизнеса банка. Сумма реструктурированных сделок составила 130 млрд рублей.

СБП и эквайринг

Еще одну возможность сократить расходы предприятиям малого и среднего бизнеса государство предоставляет за счет компенсаций затрат на банковские комиссии за прием оплаты с использованием Системы быстрых платежей. В мае программа будет продлена до конца 2022 года.

Чтобы получить компенсацию, бизнесу достаточно состоять в специальном реестре. А всю информацию об операциях банки самостоятельно передают в Минэкономразвития, и им приходит субсидия от ведомства. Также стоит помнить, что не все кредитные организации участвую в программе — в перечне Банка России сейчас их обозначено 57.

Кроме того, Центробанк понизил комиссию за эквайринг до 1%, до этого она в среднем составляла 1,2-2,2%. Это решение тоже временное и распространяется на компании, которые занимаются социально значимыми товарами и услугами: продают продукты питания, товары повседневного спроса, медицинские изделия, лекарства, предоставляют медицинские, образовательные и другие виды услуг.

Чтобы воспользоваться льготой, ничего делать не нужно — пониженная комиссия будет взиматься автоматически до 31 августа 2022 года.

Для того чтобы предприниматели могли сориентироваться в многообразии мер поддержки федерального и регионального уровня, Правительство Москвы ведет гид, в котором появляется актуальная информация обо всех действующих программах.

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