Размытый фон помогает скрыть беспорядок и избежать молчаливого осуждения со стороны коллег. Вот как включить его в Zoom.

Как размыть фон в Zoom

Откройте настольное приложение Zoom и нажмите на иконку своего профиля. Выберите «Настройки» → «Фоны и эффекты» → «Размытие». Теперь в кадре будет видно только ваше лицо.

Как размыть фон в Zoom во время встречи

Включить размытие можно, даже если конференция уже началась, и для этого не нужно заходить в настройки.

В левом нижнем углу окна нажмите на иконку со стрелкой вверх (она находится рядом с кнопкой «Запустить видео» или «Остановить видео»). Выберите «Размыть мой фон».

Функция будет автоматически применяться и в последующих встречах, пока вы ее не отключите.

Как размыть фон в Zoom на телефоне

В приложении Zoom для iPhone и Android нужно проделать аналогичные шаги.

На главном экране в правом нижнем углу нажмите на «Дополнительно» (три горизонтальные точки) → «Конференции». Выберите «Виртуальный фон» (Android) или «Фон и фильтры» (iOS), а затем — «Размытие».

Читайте по теме:

Ученые выяснили, какой фон помогает произвести лучшее впечатление на видеозвонке

6 полезных сочетаний клавиш для Zoom

Функцию можно включить и во время конференции. Для этого в правом нижнем углу нажмите на «Дополнительно» (три горизонтальные точки). Выберите «Виртуальный фон» (Android) или «Фон и фильтры» (iOS), а затем — «Размытие». Сверните настройки, чтобы вернуться к встрече.

Источник.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock