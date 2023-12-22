Размытый фон помогает скрыть беспорядок и избежать молчаливого осуждения со стороны коллег. Вот как включить его в Zoom.
Как размыть фон в Zoom
Откройте настольное приложение Zoom и нажмите на иконку своего профиля. Выберите «Настройки» → «Фоны и эффекты» → «Размытие». Теперь в кадре будет видно только ваше лицо.
Как размыть фон в Zoom во время встречи
Включить размытие можно, даже если конференция уже началась, и для этого не нужно заходить в настройки.
В левом нижнем углу окна нажмите на иконку со стрелкой вверх (она находится рядом с кнопкой «Запустить видео» или «Остановить видео»). Выберите «Размыть мой фон».
Функция будет автоматически применяться и в последующих встречах, пока вы ее не отключите.
Как размыть фон в Zoom на телефоне
В приложении Zoom для iPhone и Android нужно проделать аналогичные шаги.
На главном экране в правом нижнем углу нажмите на «Дополнительно» (три горизонтальные точки) → «Конференции». Выберите «Виртуальный фон» (Android) или «Фон и фильтры» (iOS), а затем — «Размытие».
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Функцию можно включить и во время конференции. Для этого в правом нижнем углу нажмите на «Дополнительно» (три горизонтальные точки). Выберите «Виртуальный фон» (Android) или «Фон и фильтры» (iOS), а затем — «Размытие». Сверните настройки, чтобы вернуться к встрече.
Фото на обложке: nikkimeel /
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