«Я знаю, что у меня есть проблема»: как рассрочка платежей заставляет тратить больше

Сервисы BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») утверждают, что создают более честную альтернативу кредитным картам. Некоторые пользователи уверяют, что это плохо сказывается на их покупательских привычках. Максвелл Страчан из Vice попытался разобраться, так ли это. Публикуем пересказ его статьи.

Когда 22-летняя Тейлор Ролз впервые использовала услугу «покупай сейчас, плати потом», она раздумывала недолго. Просто для нового дома нужна была мебель, а денег не хватало.

Она долго гордилась своей бережливостью, избегала кредитных карт и дисциплинированно откладывала деньги на рестораны и поездки. Но в прошлом году ей потребовались диван, телевизор и стол. Тогда она и решила использовать сервис Affirm, чтобы приобрести все на Wayfair и разделить сумму на несколько платежей. И это было забавно.

С тех пор она начала использовать другой BNPL-сервис Afterpay, а ее бережливость сменила «одержимость шопингом». «Я знаю, что у меня есть проблема», — признается Тейлор Ролз.

После появления BNPL регуляторы, политики и пользователи TikTok ведут ожесточенные споры о том, насколько полезен или вреден новый финансовый продукт. Фактически он воплощает два противоречия: улучшая систему кредитных карт, он поощряет увеличение трат среди наиболее финансово уязвимых групп — именно они с большей вероятностью будут использовать эту услугу.

Читайте по теме:

Как новое поколение BNPL-стартапов отвоевывает рынок у Klarna и Affirm

Инвестируй сейчас, выигрывай позже: что происходит на рынке BNPL-сервисов

С точки зрения индустрии Тейлор Ролз оставалась ответственным пользователем: она никогда не пропускала платежи и исправно выплатила несколько тысяч долларов. Благодаря BNPL ей не приходилось платить комиссии и проценты, как в случае с кредитными картами.

Хотя она не получила ущерб в долгосрочной перспективе, со временем она надеется отказаться от использования сервисов. Какую услугу они ей оказали — помогли получить деньги в момент необходимости или заставили потратить больше, чем она бы заплатила? И если верны оба варианта, какой из них важнее?

Компании и их сторонники говорят, что новая система предлагает «более честную альтернативу» кредитным картам.

Индустрия кредитных карт зарабатывает на неспособности потребителя заплатить. Ситуация усугубляется, когда семье приходится выплачивать долг и проценты, что иногда вгоняет их в ловушку.

«Покупатели, которые используют Afterpay, тратят на 40% больше», — говорится на сайте Afterpay.

В отличие от кредитных систем, BNPL-компании утверждают, что не выигрывают, если потребитель опаздывает с платежом, поскольку они зарабатывают на комиссиях совсем немного — и системы разработаны так, чтобы люди могли финансово преуспевать, избегать долгосрочных платежей и оставаться надежными клиентами.

BNPL-сервисы внимательно контролируют траты, и балансы счетов, как правило, ниже, чем у кредитных карт. По данным Klarna и Afterpay это $70 и $200 в среднем, тогда как типичный счет кредитных карт в США — $5500.

И тем не менее существует немало историй, в которых люди понимают, что покупают больше, чем могут себе позволить.

По результатам опроса маркетплейса LendingTree, почти 70% потребителей BNPL-сервисов приобретали намного больше, чем если бы им пришлось оплатить всю сумму сразу.

Другое исследование Financial Health Network выяснило, что почти половина опрошенных «сказали, что не стали бы совершать покупку или тратить больше, если бы не имели доступа к BNPL».

Такие компании, как American Eagle и Southwest Airlines, открыто говорят, что сервисы «покупай сейчас, плати потом» увеличили их продажи.

Сервисы BNPL обещают потенциальным партнерам-мерчантам впечатляющие преимущества:

Affirm — повышение стоимости заказов на 85%,

Afterpay — увеличение трат пользователей на 40% и частоты заказов на 50%,

Klarna — повышение средней стоимости заказа на 41% и рост числа покупателей на 30%.

Компании объясняют это не тем, что покупатели тратят слишком много, а тем, что у них появляются новые варианты финансирования.

Само понятие избыточных расходов довольно субъективно. Если кому-то кажется, что он тратит слишком много, но вносит платежи в срок, можно ли считать его расходы избыточными? Или система работает?

В случае учительницы Лиссетт Монзон из Майами все началось с пары ботинок за $700. Она узнала, что может оформить покупку через Klarna, и с тех пор начала регулярно использовать подобные сервисы.

Сами по себе покупки, особенно разбитые на части, не внушали опасений. Но со временем их становилось все больше.

«Конечно, ты все равно все оплачиваешь. Просто сумма не кажется такой большой. И увязнуть очень легко», — признает Монзон.

После того, как ее сын потерял ее дебетовую карту, ей было трудно вспомнить все компании, которым она была должна. Получив уведомление о задолженности, Монзон сразу же оплатила ее и закрыла все учетные записи.

По данным Afterpay, за 12-месячный период, окончившийся в июне, 95% платежей были сделаны вовремя, и 98% покупок оплачены без штрафов. Когда пользователь задерживает платеж, он не может делать дальнейшие покупки, «что гарантирует, что пользователь не будет погружаться в долговой цикл», объясняет представитель Afterpay.

Однако результаты сторонних опросов демонстрируют, что вероятность просрочить платеж выше. Так, по данным CreditKarma, с этим сталкивались 34% пользователей.

Но даже если технически клиенты BNPL в состоянии платить в рассрочку, их долг может все равно превысить комфортные границы. И к моменту, когда они решают воспользоваться услугой, они могут уже испытывать проблемы с финансами.

Кроме того, общий долг пользователей таких сервисов растет.

Так, в январе каждый третий клиент в США превышал овердрафт, что намного выше, чем среди взрослых в целом.

Четверть финансово уязвимых людей, который используют BNPL, столкнулась с трудностями при внесении платежей,

В Великобритании более 2 из 5 клиентов в итоге занимают деньги где-нибудь еще, чтобы выплатить рассрочку.

Тем не менее, число поклонников сервисов растет. Согласно выводам из исследования J.D. Power, для крупных покупок американцы теперь предпочитают систему «покупай сейчас, плати потом» кредитным картам.

Растущую популярность услуги можно связать и с ее доступностью. Исследователи описывают процесс как «практически мгновенный».

Afterpay утверждает, что «не проводит внешних проверок кредитоспособности и не отчитывается перед кредитными бюро». В мае CEO Sezzle, еще одного BNPL-сервиса, заявил даже, что одобрение получают 90% людей, подающих заявки, — даже если компания не может найти ничего о человеке. Отказывают лишь подозреваемым в мошенничестве и тем, кто уже просрочил платеж.

«Существует высокая уверенность в том, что вы получите тот лимит, который вам нужен», — сказал тогда CEO Sezzle Чарли Юаким.

Впрочем, впоследствии представители компании сообщили, что процедура была изменена, и цитата уже некорректна.

Менее жесткие проверки привлекают людей, которые с меньшей вероятностью будут одобрены традиционными кредиторами, — например, поколение Z и этнических меньшинств. Агентство кредитной отчетности TransUnion обнаружило, что по сравнению со средним человеком клиенты, использующие систему «покупай сейчас, плати потом», имеют худший кредитный рейтинг и с большей вероятностью будут нарушать график платежей.

В таких группах трудно определить, где проходит грань между перерасходом и увеличением расходов.

Источник.

Фото на обложке: My Life Graphic / Shutterstock