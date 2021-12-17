Главные книги 2021 года: выбор предпринимателей

«Что читать?» — думаем, таким вопросом однажды задавался практически каждый. Ориентироваться в изобилии литературы бывает непросто — и тут на помощь могут прийти рекомендации других читателей со схожими интересами (профессиональными и не только). Мы узнали у предпринимателей, какие книги стали для них открытием в 2021 году — возможно, их выбор поможет определиться и читателям RB.RU.

Дмитрий Спиридонов

Сооснователь и генеральный директор CloudPayments

Ричард Брэнсон «К черту все! Берись и делай!»

Автобиографии выдающихся предпринимателей — это всегда про успех, но настоящий интерес в другом: в свежих идеях и новых точках зрения.

В детстве Брэнсон страдал дислексией, однако жизнелюбие и упорство помогли ему стать одним из самых богатых людей на планете и основать группу компаний Virgin, которая сейчас включают себя все: от звукозаписывающего лейбла, до запуска суборбитальных полетов.

Книга буквально пропитана оптимизмом и верой в возможности человека. Не знаете, как взять себя в руки, прекратить говорить и начать делать? Эта книга для вас.

Егор Гурьев

Основатель и генеральный директор Enaza

Малкольм Гладуэлл «Переломный момент»

Все основатели компаний мечтают словить кратный рост — в их голове это выглядит как внезапный момент, когда вдруг убыточная компания становится резко прибыльной. В поиске этого я наткнулся на эту книгу. Она рассказывает, как это реально происходит: что нет магического события, а есть череда небольших изменений.

Например, есть бизнес, который зарабатывает 100 рублей с клиента, а тратит 500 (например, на рекламу). И улучшая каждый день главную свою метрику на 1% (например, конверсию в покупку), через череду таких успешных гипотез можно получить ситуацию, когда зарабатываешь также 100, а тратишь уже 99. Это и есть тот самый переломный момент.

Дмитрий Карагиоз

Генеральный директор Edvibe

Дональд Норман «Дизайн привычных вещей»

В мире так много, казалось бы, обыденных и простых для нас вещей, но мало кто задумывался, насколько изящно они были спроектированы, чтобы появилась простота.

Думать о пользователе и делать сложные вещи простыми в использовании — вроде бы простая мысль, но для меня она самая важная. Какой бы крутой продукт вы ни делали, если в нем не смогут разобраться, то он будет бесполезен.

Иван Пипченко

Основатель Outside Digital

Фир Найт «Продавец обуви»

Универсального рецепта, как добиться успеха, не существует, не важно, о какой сфере идет речь. История Фила отлично иллюстрирует тот факт, что только упорный труд, смекалка и твердость характера помогают справиться со всеми кризисами и превратить задумку в многомиллиардный бизнес.

То же самое и про отдельные шаги и решения на пути: имя бренда Nike было придумано в самый последний момент, а теперь его знают по всему миру. Круто же!

Очень мотивирует тот факт, что основатель Nike — простой парень, который вырастил гиганта в мире моды без сторонних инвестиций и венчуров. Отличная история успеха для тех, кто не родился с золотой ложкой во рту.

Антон Фатеев

Генеральный директор и основатель партнера в построении карьеры «Эйч»

Платон «Миф о пещере»

«Миф о пещере» — это прежде всего аллегория. Люди, скованные цепями в пещере, могут смотреть только на то, что происходит перед ними, и догадываются о внешнем мире лишь по теням на стенах.

Сегодня важно понимать, что все наши мысли подвергаются внешнему и внутреннему влиянию, когнитивным искажениям и воздействию мнения окружающих. Необходимо научиться видеть и анализировать чистые и прозрачные идеи, а не их измененные формы. Это и есть честность с самим собой.

Мира Марченко

Генеральный директор и основатель сервиса «Мой логопед»

Владимир Серкин «Хохот Шамана»

Главной книгой 2021-го для меня стала «Хохот Шамана» психолога Владимира Серкина. Казалось бы, какое отношение к бизнесу имеют диалоги с шаманом, который живет в тайге и почти не контактирует с цивилизацией?

Многие сравнивают эту книгу с «Учением дона Хуана» Кастанеды, но здесь есть фундаментальное различие. Дон Хуан считает, что человек — воспринимающее мир существо. Герой Серкина же думает, что человек и другие живые существа сами творят мир. Так что эта книга — про «сотворенную действием реальность». Мне кажется, это очень близко любому предпринимателю.

Для себя я нашла в «Хохоте Шамана» три важных инсайта. Первый — всем нам нужен наставник, который будет оценивать твои действия и всегда расширять картину мира. Второй — чтобы быстро расти в бизнесе, нужно не боятся потерять его. Страх потери не позволяет рисковать. Третий и ключевой инсайт — чтобы достичь большего, нужно отказываться от других достижений.

— Кто учит нагонять волну своей жизни? — Человек учится сам. — С чего начинать? — Добейся чего-нибудь в жизни и откажись от этого.

Алексей Поспехов

Основатель Missiontech.co

Hedge: A Greater Safety Net for the Entrepreneurial Age, by Nicolas Colin

Николя Колин является партнером и инвестиционным директором венчурного фонда The Family — это один из самых важных и необычных европейских инвестиционных фондов. Эта книга про смену парадигмы, которая происходит прямо сейчас.

Николя вводит термин «the entrepreneurial age» — он знаменует окончание эры мастеров производства и начало эры предпринимательства. Впервые в истории человечества у бизнеса есть возможность получать массовый returnal scale — доход от масштабирования с сохранением качества.

Например, софт. Мы пользуемся «Фейсбуком», «Телеграмом» — все получают одинаково качественный продукт вне зависимости от того, живут в Кремниевой долине или в неблагополучном районе Мумбаи.

Раньше компании не могли себе позволить делать настолько массовые технологичные продукты одинаковыми для всех. Например, автомобильные компании раньше всегда были вынуждены выбирать — и жертвовавать либо качеством, либо объемами.

Николя анализирует, как появление социального страхования в конце 19-20 века радикально изменило бизнес-среду. А еще говорит о необходимости пересмотра различных социальных институтов. Нынешние популярные бизнес-модели были придуманы 75 лет назад, они давно устарели, технологии шагнули вперед, человеческие отношения тоже. И нам, предпринимателям, тоже нужно меняться.

Фото на обложке: Shutterstock / Unuchko Veronika