Как расставаться с сотрудниками, чтобы они были готовы к вам вернуться

Сотрудники-бумеранги — так называют тех, кто ушел из компании, но решил вернуться спустя некоторое время. И такие случаи повторяются все чаще. Как прощаться с сотрудником, чтобы он мог вернуться? И как извлечь пользу из его возвращения? Разбираемся в этих и сопутствующих вопросах.

Прощаемся правильно

В эпоху «бумерангов» обеим сторонам важно не обрывать связь полностью.

Сотруднику следует заранее предупредить об увольнении, а также сохранять вовлеченность в работу до последнего дня. А работодателю не стоит принимать на свой счет его уход — он уже обдумал все «за» и «против», и с большой вероятностью его решение не касается лично вас.

Не упустите возможность провести exit-интервью в его последний рабочий день — это поможет понять, с каким трудностями сталкивается команда, и устранить их. Если какой-либо внедренный процесс не работает, то задача руководителя — получить фидбек и исправить недочет.

К примеру, согласно опросу Gallup, 32% людей увольняются из-за отсутствия возможностей для карьерного роста. С их точки зрения эта проблема вполне понятна, а работодателю легко ее исправить.

Ваш любимый сотрудник может вернуться — представьте его уход не как «прощание», а как возможное «временное расставание». На деле как при увольнении, так и при найме лучше учитывать, что в дальнейшем человек может изменить свое решение.

Извлекаем пользу из «бумеранга»

Сотрудник не должен испытывать стыда или обиды, возвращаясь на прошлое место работы. Если же эти чувства возникают, то, вероятно, лучше рассмотреть другие варианты.

К счастью, в технологической индустрии люди регулярно уходят, а затем возвращаются. И часто с собой они приносят ценную информацию и свежий взгляд на привычные процессы. Вот почему полезно проводить собеседование при повторном найме.

Первые дни — самые плодотворные с точки зрения внедрения изменений. Вернувшийся работник понимает, что именно было неэффективно ранее. Он может переосмыслить свой рабочий процесс и предложить идеи по обучению новичков и взаимодействию с клиентами. Покажите, что вам важна его обратная связь.

Согласно исследованию, ощущение нужности побуждает 16% людей возвращаться к предыдущему начальнику.

Сотрудники-бумеранги, как правило, более удовлетворены работой и проявляют большую приверженность, чем те, кто устраиваются на должность впервые. Как показывает исследование, они превосходят новых работников, и это помогает им улучшать собственную зарплату и условия труда. Поэтому такую ситуацию можно считать беспроигрышной для обеих сторон.

Источник.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock