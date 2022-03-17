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Истории

От вакцины против малярии до термоядерной энергии: 10 прорывных технологий на 2022 год

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Ежедневно ученые по всему миру пытаются улучшить жизнь людей — разрабатывают новые методы лечения заболеваний и ищут способы сократить последствия изменения климата. Рассказываем о 10 важных разработках, которые помогут продвинуться на пути решения этих и других проблем.

От вакцины против малярии до термоядерной энергии: 10 прорывных технологий на 2022 год

Заменители паролей

В течение десятилетий пароли используются практически на каждом сайте. Избавиться от них навсегда помогут новые виды авторизации: ссылки на электронную почту, push-уведомления и биометрическое сканирование. Эти методы не только проще, так как ничего не нужно запоминать, но и, как правило, надежнее.

Отслеживание вариантов COVID-19

Пандемия способствовала беспрецедентному развитию секвенирования генома и значительно расширила возможность проводить такого вида мониторинг по всему миру. Это позволило ученым отслеживать распространение коронавируса и быстро обнаруживать его новые варианты.

Долговечные батареи

Популярность возобновляемой энергии растет по всему миру. Но что делать, когда солнце садится, а ветер прекращается? Операторам электросетей нужен способ хранить электричество, и, возможно, с этим справятся новые батареи из железа. Они могут стать более дешевым и практичным аналогом других накопителей.

ИИ для прогнозирования сворачивания белка

Чтобы определить структуру белков, могут потребоваться месяцы. ИИ-система AlphaFold2 от британской лаборатории DeepMind решает эту проблему. В дальнейшем эта технология, вероятно, поможет быстро разрабатывать лекарства от широкого спектра заболеваний. 

Вакцина от малярии

От малярии погибают свыше 600 тысяч человек в год, большинство из них — дети младше пяти лет. К счастью, появилась первая в мире вакцина от этой паразитарной инфекции. Она разрабатывалась в течение пяти лет и была одобрена ВОЗ в октябре прошлого года. Ежегодно она может спасать сотни тысяч жизней. 

Алгоритм proof-of-stake

Криптовалюты, в том числе биткоин, потребляют огромное количество электроэнергии. Причина — в способе подтверждения транзакций, требующем много вычислительной мощности. Алгоритм proof-of-stake призван это исправить. В 2021 году эфириум планирует перейти на эту систему, что поможет сократить его энергопотребление на 99,95%.

Таблетки от коронавируса

Pfizer разработала препарат, который помогает эффективно защищаться от COVID-19, в том числе от его новейших вариантов. В сочетании с вакцинами это лекарство способно помочь миру побороть пандемию.

Эффективные термоядерные реакторы

В течение десятилетий перспектива безграничного и безуглеродного электричества вдохновляла исследователей на разработку термоядерной энергии. Стартап Commonwealth Fusion Systems планирует начать использовать ее к началу 2030-х годов.

Компания применяет новый рекордно мощный магнит, который позволит сделать реакторы меньше и сэкономить на их производстве.

Синтетические данные для ИИ

Чтобы обучить искусственный интеллект, нужно огромное количество данных. Однако часто они беспорядочны, отражают предубеждения реального мира и вызывают опасения по поводу конфиденциальности.

Чтобы этого избежать, некоторые компании начали создавать и продавать синтетические данные. Они не идеальны, но могут представлять лучший способ обучения ИИ.

Завод по сбору углерода из воздуха

Сокращение выбросов — ключевой шаг для смягчения последствий изменения климата. Однако в ООН считают, что этого недостаточно. Чтобы избежать катастрофического потепления в будущем, нужно также очистить воздух от двуокиси углерода. Для этого в Исландии недавно открылся крупнейший в мире завод по сбору углерода из воздуха.

Источник.

Фото на обложке: F8 studio / Shutterstock

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