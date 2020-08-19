ByteDance займется онлайн-обучением в Китае на фоне проблем за рубежом

В этом году зарубежный бизнес ByteDance переживает трудности: TikTok привлек внимание властей в Индии, США и за их пределами. Компания хочет укрепить свое положение дома, в Китае, сосредоточившись на одной области: онлайн-обучении. Однако даже запустив множество сервисов, ByteDance пока не смогла создать лидера на китайском рынке EdTech.

Недавно ByteDance запустила два новых обучающих приложения в Китае.

Xuelang — стриминговые занятия для учащихся начальной и средней школы длительностью один-два часа, а также курсы для взрослых профессиональной направленности, например, по продажам.

— стриминговые занятия для учащихся начальной и средней школы длительностью один-два часа, а также курсы для взрослых профессиональной направленности, например, по продажам. Qingbei Xiaoban — онлайн-занятия в небольших группах (не более 25 учеников). Согласно описанию приложения в App Store, его цель — обеспечить каждому учащемуся индвидуальное внимание.

За последние пару лет ByteDance запустила множество образовательных онлайн-продуктов. Чтобы отделить себя от более известных конкурентов, компания использовала свой опыт создания таких развлекательных приложений, как TikTok. Их секретный ингредиент — бесконечная лента контента, подобранного алгоритмами искусственного интеллекта.

Например, Tangyuan English, который был запущен год назад. Изначально на платформе размещались вертикальные видео для обучения английскому языку. Материалы извлекались прямо из Douyin, китайской версии TikTok. Сообщалось, что в приложении использовался ИИ для анализа и оценки разговорного английского языка пользователей.

Недавно в Tangyuan English появился чат для практики разговорного английского. Поиск собеседников реализован так же, как в Tinder или Chatroulette: пользователи должны загружать свои реальные фотографии – животные или знаменитости не подойдут. Как только учетная запись одобрена, можно выбрать, с собеседниками какого пола хотел бы общаться пользователь (можно выбрать оба). После этого получится просмотреть профили потенциальных собеседников или выбрать «мгновенный чат» и созвониться со случайным незнакомцем.

Однако большинство образовательных приложений ByteDance менее авантюрны. Одно из них — сервис для индивидуального обучения английскому языку Gogokid, конкурент более широко известного VIPKid.

ByteDance агрессивно продвигает Gogokid на Douyin с помощью китайской актрисы Чжан Цзыи, амбассадора бренда. Но сервис стал известен не благодаря одной из самых узнаваемых кинозвезд Китая. Сообщается, что в прошлом году была уволена по меньшей мере половина сотрудников платформы. Компания заявила, что приводит численность своего персонала в «нормальный диапазон».

Очередная новинка среди образовательных услуг ByteDance — GuaguaLong. Платформа ориентирована на детей в возрасте от двух до восьми лет. В обучающих видеороликах фигурируют животные. ByteDance также активно продвигает эту платформу, ее реклама транслируется на некоторых самых популярных реалити-шоу Китая.

Несмотря на все новые продукты, у ByteDance до сих пор не было ни одного образовательного продукта, который достиг бы такого же успеха, как TikTok или Douyin.

Конкуренция на рынке образования очень жесткая, и у других разработчиков уже есть приложения, ориентированные на небольшие классы. Согласно отчету PwC, некоторые из них организуют занятия всего с двумя-шестью учениками на одного преподавателя.

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ByteDance конкурирует и с существующими продуктами, в первую очередь Yuanfudao и Genshuixue, которые также предлагают индвидуальные занятия по различным предметам для учеников разного возраста. В прошлом году GSX Techedu, которой принадлежит Genshuixue, стала публичной в США. С тех пор компания борется с обвинениями в мошенничестве со стороны инвесторов, играющих на понижение.

Хотя ни один из образовательных сервисов ByteDance не помог компании вырваться вперед, на китайском EdTech-рынке все еще нет явного лидера. Некоторые аналитики считают, что у ByteDance есть хорошие шансы закрепиться на нем из-за хорошего опыта компании в стриминге.

В своем выступлении в прошлом месяце старший вице-президент ByteDance Чэнь Линь заявил, что более важным фактором является «стратегическая решимость» компании. Чэнь сказал, что она готова инвестировать «огромную сумму» в образование и не ждет, что направление будет прибыльным как минимум в течение следующих трех лет.

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