Как Mars инвестирует в технологии для животных

Mars Inc. — крупнейший производитель кормов для домашних животных в мире, и с 2018 года компания стабильно инвестировала в PetTech. О проектах, которые она поддерживает, — в обзоре Crunchbase.

В 2017 году Marc Inc., получила предупреждение от Федеральной торговой комиссии с требованием избавиться от нескольких активов перед тем, как приобрести новую компанию.

Но это касалось не кондитерской империи Mars, которая включает Snickers, M&M’s и Skittles. Оказывается, в собственности конгломерата было слишком много ветеринарных клиник. И чтобы закрыть сделку по поглощению сети VCA за $9,1 млрд, регулятор требовал продать 12 из них.

Фактически Mars — крупнейший производитель кормов для домашних животных в мире, и по данным Crunchbase, в последние годы компания стабильно инвестировала в стартапы, которые специализируются на технологиях для животных.

«На самом деле Mars Petcare растет и является одной из крупнейших частей корпорации Mars», — отмечает Одри Ю, вице-президент по инновациям Mars Petcare.

Гигант, которому принадлежит более 2500 ветеринарных больниц, с 2018 года наращивает присутствие в сфере PetTech-стартапов.

Сейчас самое подходящее время для того, чтобы быть гигантом в индустрии ухода за животными. По данным Crunchbase, глобальные инвестиции в эту область с 2020 по 2021 годы выросли на 156% до $1,7 млрд.

Глобальное финансирование PetTech-стартапов, 2016-2022 годы. Диаграмма: Crunchbase

Хотя в 2022 году финансирование сократилось практически по всем секторам, игрушки и медицинские услуги для питомцев второй год подряд получают рекордные суммы.

Mars и домашние животные

Большую часть конца 1800-х и начала 1900-х годов корпорация Mars производила жевательную резинку и шоколад. Только в 1935 году Mars приобрела компанию по производству собачьих консервов, а затем, пару лет спустя, начала выпускать корм для кошек. В 1965 году компания Mars основала Waltham Petcare Science Institute для изучения потребностей собак и кошек в питании.

Следующие несколько десятилетий компания коллекционировала бренды, и сейчас в арсенале Mars Petcare 11 ветеринарных и диагностических компаний, 30 производителей пищевых продуктов и девять научно-исследовательских и медицинских учреждений.

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В 2018 году она основала Leap Venture Studio совместно с некоммерческой организацией Michelson Found Animals и R/GA Ventures для финансирования PetTech-стартапов.

«В области ухода за питоцами просто не было хороших венчурных фондов, — говорит Бретт Йейтс, CEO Michelson Found Animals. — Отличные идеи просто пропадали, потому что на них просто не хватало денег. Система не получала никакой поддержки».

В том же году Mars также учредила фонд Companion Fund на $100 млн, который, согласно данным Crunchbase, является вторым по активности инвестором в область ухода за домашними животными.

Самые активные инвесторы в PetTech США, 2016-2022 годы. Диаграмма: Crunchbase

Совместно Companion Fund и Leap Venture Studio с 2018 года осуществили 21 инвестицию на сумму более $92 млн венчурного финансирования. В их совокупном портфеле около 50 компаний.

Новые технологии

Во время пандемии многие задумались о том, чтобы завести питомца.

Одним из главных факторов, открывающих возможности в этой сфере, было изменение демографии — подкованные в цифровых технологиях миллениалы боролись с устаревшей ветеринарной системой. Между тем, изменения в здравоохранении в эпоху пандемии произошли благодаря доступным услугам телемедицины и платформам онлайн-планирования.

«Мы увидели изменения во владении домашними животными, — говорит Одри Ю. — Появилось целое поколение миллениалов, которые активно используют технологии, очень хорошо знакомы с различными концепциями обслуживания, а в этой области путь еще не совсем пройден. Так что для нас это возможность».

Инвестиции от Leap и Companion охватывают мир питания домашних животных, телемедицины и поддержки тех, кто недавно завел питомца.

PetPlate, например, предлагает продуктовые наборы для собак, приготовленные из мяса, картофеля, яблок и других цельных продуктов.

MySimplePetLab предлагает наборы для диагностики ушных инфекций или анализа кала, которые можно отправить по почте.

Scout Bio использует генную терапию для создания новых ветеринарных лекарств.

Большая часть инноваций в уходе за домашними животными проистекает из достижений в области здравоохранения человека.

Носимые биометрические трекеры, подобные Apple Watch или мониторам уровня глюкозы, могли бы стать инструментами для отслеживания долгосрочного состояния здоровья животных, которые не могут сообщить своим владельцам, когда что-то не так. Средства для домашней диагностики, аналогичные тестам на COVID-19, и наборы для еды также становятся все более популярными.

«Я думаю, в здравоохранении человека и питомцев есть много общего, где мы можем учиться друг у друга», — говорит Йейтс.

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