Девять факторов, которые незаметно усиливают тревогу

Наше самочувствие может ухудшать множество мелочей: от ненужных приложений до неподходящей одежды. Рассмотрим девять факторов, с которыми можно разобраться в изоляции.

1. Приложения на смартфоне

Вероятно, за день вы не раз берете в руки смартфон и заходите в приложения. По мнению психологов, если в них нет порядка, это может засорить нейронную сеть и замедлить мышление, так что не стоит откладывать ревизию.

Просмотрите все программы и постарайтесь вспомнить, когда в последний раз пользовались каждой из них. Если это было полгода назад или больше, удалите приложение: оно лишь занимает память, а может, еще и требует регулярной оплаты.

Далее разложите программы по папкам: развлечения, финансы, еда, здоровье, музыка, новости и так далее. Очистите первый экран, переместив папки на второй, а настройки — на третий. Таким образом, первый экран будет пустовать, второй — содержать приложения, а третий — регулировать работу всего смартфона.

2. Запахи

Неосязаемые факторы тоже могут вызывать беспокойство и дискомфорт. Например, запахи ощутимо влияют на центры эмоций и памяти в мозге: это означает, что неправильные ароматы способны сильно отвлекать.

Возьмите под контроль окружающую вас среду, стратегически выбирая запахи для разных зон. Например, пусть возле рабочего стола витает один аромат, а в спальне — другой. Во время изоляции лучше не рисковать и выбирать знакомые запахи.

3. Электронная почта

Добиться нуля непрочитанных писем практически нельзя: в почтовый ящик будет постоянно падать что-то новое. Зато входящие письма можно упорядочить.

Отнеситесь к электронной почте так же, как и к бумажной корреспонденции, которую вы разбираете и сортируете. Открыв письмо, сразу же ответьте, удалите его или переместите в нужную папку, которые позволяют создавать все email-клиенты.

4. Отсутствие физической активности

Всем прекрасно известно, что физические упражнения снижают стресс и благотворно влияют на деятельность мозга, но часто это оказывается недостаточно сильной мотивацией. Если заставить себя заниматься спортом сложно, придумайте доступную тренировку, которая точно будет по силам.

Начните с упражнений, которые не требуют специального инвентаря и позволяют делать небольшое число повторений, например отжимания и планку. Постепенно увеличивайте нагрузку и добавляйте в занятия новые элементы.

5. Фотографии

Галереи в смартфонах часто бывают забиты ненужными скриншотами и десятками похожих кадров. Удалите все лишнее, а затем создайте папки для конкретных событий, дат или локаций и рассортируйте снимки по ним. Еще один полезный шаг — отправить их на внешний жесткий диск или в облачный сервис.

6. Список контактов

Иногда телефоны начинают автоматически собирать и отображать контакты с нескольких почтовых ящиков. Это неудобно, потому что номера части коллег и друзей повторяются, а некоторые имена оказываются вообще незнакомыми.

Чтобы это исправить, просмотрите список контактов и удалите ненужные, а затем выберите только один адрес, с которым сможет синхронизироваться телефонная книга на смартфоне. После этого проверьте, что в записях содержится вся нужная информация: полные имена, номера телефонов, адреса электронной почты и, возможно, дни рождения и реальные адреса.

7. Лишняя информация

Подумайте о мозге как о компьютере: он тоже обрабатывает и хранит информацию, а когда ее становится слишком много, может замедлиться. Уменьшите нагрузку и очистите голову от вещей, которые можно зафиксировать в другом месте.

Например, это касается домашних дел. Не составляйте список покупок заново перед каждым походом в магазин, а заготовьте несколько базовых вариантов. Храните их в цифровом виде, чтобы при необходимости отправлять членам семьи.

8. Непостоянное рабочее место

Работать из дома может быть сложно, особенно если у вас есть дети. Но еще сложнее работать в постоянно меняющихся условиях. Мы во многом зависим от привычек, и нам нужна знакомая обстановка, чтобы по-настоящему сосредоточиться. Если есть хотя бы малейшая возможность, обустройте себе рабочее место.

Сделайте его максимально удобным. Естественный свет может снизить нагрузку на глаза и повысить настроение, продуктивность и удовлетворенность собой. Настройте экран компьютера так, чтобы предотвратить проблемы со зрением и головные боли, вызванные синим светом. На внутреннее состояние также благоприятно повлияют комнатные растения и другие приятные для вас предметы.

9. Одежда

Возможно, раньше работа в пижаме казалась мечтой, но в изоляции оказалось, что оставаться в ней целый день не так уж приятно. Одежда имеет значение: она дает сигнал, что пора работать, отдыхать или спать. Это не означает, что в 9 утра нужно надевать костюм, но стоит установить для себя рамки: например, с 8 до 11 утра пижама допустима, но затем лучше переодеться в деловую одежду. Вряд ли вам придется сожалеть о расставании с удобной вещью, потому что смена образа позволит вернуть себе продуктивность.

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