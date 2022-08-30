Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Поклонники сериала «Друзья» могут оформить подписку на кофе из Central Perk

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

В 2023 году в США откроется первая кофейня Central Perk по мотивам «Друзей» — культового ситкома от Warner Bros., который выпускался с 1994 по 2004 годы. И уже сейчас преданные поклонники могут почувствовать атмосферу будущей точки прямо у себя дома, заказав кофе Central Perk онлайн.

Поклонники сериала «Друзья» могут оформить подписку на кофе из Central Perk

Central Perk — это совместный проект Warner Bros. Themed Entertainment и CenPer Holdings, в которую входят эксперты по кофе и продуктам питания, в том числе судья реалити-шоу «Шеф-повар» Том Количчио.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Сайт Central Perk предлагает три кофейные смеси на выбор — все они названы с отсылкой к знаменитым фразам из сериала: How You Doin'? (средней обжарки), Pivot Blend (от средней до темной обжарки) и We Were on a Coffee Break (темной обжарки).

Кофе Central Perk

Фото в тексте: The Central Perk Coffee Company

Кофе можно приобрести по настраиваемой подписке, в наборе пробников и по отдельности. Каждая смесь доступна в виде цельного и молотого кофе, а также в кофейных капсулах.

Кофейные капсулы Central Perk

Фото в тексте: The Central Perk Coffee Company

Первые 6 тысяч подписчиков получат бесплатную коллекционную банку How You Doin'? с индивидуальным номером. Эта лимитированная серия была создана эксклюзивно для самых преданных поклонников «Друзей».

Будущая кофейня будет «исполнена с тем же сердцем и душой, что и культовая обстановка из сериала», сообщила Warner Bros. Компания отмечает, что кофе Central Perk поступает из экологически чистых источников, а также производится и упаковывается с ответственным отношением к природе.

Источник.

Фото на обложке: Krzysztof Stefaniak / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ученые смогли вырастить вторую печень внутри живого организма — и готовятся к испытаниям на добровольцах
  2. 2 «Инвестиции — это игра чисел». Интервью с основателем Improvado
  3. 3 Теперь чипом в руке можно не только расплатиться, но и разблокировать Tesla
  4. 4 Азия, США, ОАЭ и другие: как выходить на международные рынки в новых условиях
  5. 5 Полезные сервисы для тех, кто выходит на рынок США
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ