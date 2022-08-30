Поклонники сериала «Друзья» могут оформить подписку на кофе из Central Perk

В 2023 году в США откроется первая кофейня Central Perk по мотивам «Друзей» — культового ситкома от Warner Bros., который выпускался с 1994 по 2004 годы. И уже сейчас преданные поклонники могут почувствовать атмосферу будущей точки прямо у себя дома, заказав кофе Central Perk онлайн.
Central Perk — это совместный проект Warner Bros. Themed Entertainment и CenPer Holdings, в которую входят эксперты по кофе и продуктам питания, в том числе судья реалити-шоу «Шеф-повар» Том Количчио.
Сайт Central Perk предлагает три кофейные смеси на выбор — все они названы с отсылкой к знаменитым фразам из сериала: How You Doin'? (средней обжарки), Pivot Blend (от средней до темной обжарки) и We Were on a Coffee Break (темной обжарки).
Фото в тексте: The Central Perk Coffee Company
Кофе можно приобрести по настраиваемой подписке, в наборе пробников и по отдельности. Каждая смесь доступна в виде цельного и молотого кофе, а также в кофейных капсулах.
Фото в тексте: The Central Perk Coffee Company
Первые 6 тысяч подписчиков получат бесплатную коллекционную банку How You Doin'? с индивидуальным номером. Эта лимитированная серия была создана эксклюзивно для самых преданных поклонников «Друзей».
Будущая кофейня будет «исполнена с тем же сердцем и душой, что и культовая обстановка из сериала», сообщила Warner Bros. Компания отмечает, что кофе Central Perk поступает из экологически чистых источников, а также производится и упаковывается с ответственным отношением к природе.
Фото на обложке: Krzysztof Stefaniak /
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