Поклонники сериала «Друзья» могут оформить подписку на кофе из Central Perk

Central Perk — это совместный проект Warner Bros. Themed Entertainment и CenPer Holdings, в которую входят эксперты по кофе и продуктам питания, в том числе судья реалити-шоу «Шеф-повар» Том Количчио.

Сайт Central Perk предлагает три кофейные смеси на выбор — все они названы с отсылкой к знаменитым фразам из сериала: How You Doin'? (средней обжарки), Pivot Blend (от средней до темной обжарки) и We Were on a Coffee Break (темной обжарки).

Фото в тексте: The Central Perk Coffee Company

Кофе можно приобрести по настраиваемой подписке, в наборе пробников и по отдельности. Каждая смесь доступна в виде цельного и молотого кофе, а также в кофейных капсулах.

Фото в тексте: The Central Perk Coffee Company

Первые 6 тысяч подписчиков получат бесплатную коллекционную банку How You Doin'? с индивидуальным номером. Эта лимитированная серия была создана эксклюзивно для самых преданных поклонников «Друзей».

Будущая кофейня будет «исполнена с тем же сердцем и душой, что и культовая обстановка из сериала», сообщила Warner Bros. Компания отмечает, что кофе Central Perk поступает из экологически чистых источников, а также производится и упаковывается с ответственным отношением к природе.

Источник.

Фото на обложке: Krzysztof Stefaniak / Shutterstock