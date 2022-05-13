Сам себе CEO: как строить карьеру с позиции управления бизнесом

На условия взаимоотношений работодателя и персонала могут влиять обе стороны. Однако работодатели прибегают к этому гораздо чаще. Рассказываем, как пересмотреть подход к работе и получить новые возможности на каждом этапе карьерного пути.

Ежедневно сотрудники принимают изменения, вносимые компанией в их обязанности, льготы и карьерное развитие. Проблема заключется в том, что эти нововведения не обсуждались до трудоустройства. Они могут как приносить пользу сотруднику, так и противоречить его потребностям и ценностям.

Собеседование

Вы оставили 150 откликов, и наконец с вами связались — можно немного выдохнуть. Первое собеседование обычно проводит рекрутер или сотрудник отдела кадров — это отличная возможность заявить о своих требованиях к работе.

Бизнес предлагает продукты и услуги по определенной цене, а клиенты — потребители (B2C) и другие бизнесы (B2B) — их оплачивают. Сотрудник также предлагает свои услуги. Если он указывает их стоимость (зарплата, премии, льготы и прочее), то работодатель может выбирать, заплатить ее или нет.

Не существует правила, запрещающего называть свою цену. Более того, это экономит время как вам, так и рекрутеру. Не бойтесь повышать планку — если она окажется слишком высокой, то рекрутер назовет доступный бюджет, а вы решите, насколько он для вас допустим.

Развитие в компании

Иногда рост сотрудника зависит от факторов, которые он не может контролировать. Можно перерабатывать в течение трех лет, но все равно остаться на той же должности. Относитесь к карьере как к бизнесу: создавайте условия самостоятельно.

Установление стоимости: заявите о своих требованиях.

Изменение бизнес-структуры: сообщите, как вы будете работать в таком случае.

Смена рабочих часов: выделите свободное время для себя.

Смена бизнес-модели: не бойтесь сделать подобный шаг, в том числе предложить свои услуги другому «покупателю».

Личные карьерные цели

Чтобы назначать сотрудникам цели, компании обычно используют ключевые показатели эффективности (key performance indicators, KPI). Часто от KPI зависит оплата труда и карьерное развитие, из-за чего персонал чрезмерно на них зацикливается.

Эта тактика направлена на привлечение выгоды для работодателя. Гораздо больших результатов можно добиться, используя собственные KPI и схожие количественные показатели, чтобы определять текущее и желаемое положение.

Конкурентноспособность на рынке труда

Проработав на одном месте несколько лет, легко остановиться на достигнутом. В таком случае можно оказаться в отчаянном положении, если возникнет необходимость искать новую работу. Эффективнее будет понимать потребности рынка, чтобы стать лучшим «поставщиком услуг».

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