ИИ вместо HR: как проходит собеседование с роботом

Компания Impress.ai создала чат-бота на основе ИИ, который помогает компаниям проводить собеседования. Платформа облегчает поиск как для сотрудников отдела кадров, так и для кандидатов. Подробно расскажем о процессе собеседования и узнаем, как Impress.ai удалось достичь непредвзятости при отборе персонала.

Пандемия превратила рынок труда в настоящее поле битвы: кандидаты конкурируют за небольшое количество открытых вакансий и вынуждены сталкиваться с частыми отказами или даже отсутствием ответа. Со стороны рекрутеров и отдела кадров ситуация не лучше: на каждую должность поступает огромное число заявок.

«В среднем на вакансию оставляют 250 откликов, — рассказывает CEO и сооснователь Impress.ai Судханшу Ахуджа. — Рекрутеры тратят много времени на чтение резюме и звонки кандидатам. А когда человек не получает ответа, потому что HR-персонал вынужден обрабатывать слишком много откликов, страдает имидж работодателя».

Чтобы решить эти проблемы, Impress.ai предлагает чат-бота для отбора персонала. Может ли робот эффективно отбирать кандидатов, не показавшись при этом безличным и холодным? Журналист Уинстон Чжан решил проверить на своем опыте.

Процесс собеседования

Чжан представился жителем Австралии и подал заявку на должность младшего специалиста в австралийской венчурной компании ABC Corporation. Фейковое собеседование провел чат-бот от Impress.ai.

Вступительная часть. После первоначальных приветствий чат-бот рассказал о компании, предоставив общие сведения о ее направлениях инвестирования. Кандидату также было предложено задать несколько вопросов, например о портфельных компаниях ABC Corporation и ее корпоративной культуре.

Загрузка резюме. Чжан использовал образец, предоставленный Ахуджей. Бот извлек необходимые данные, а затем попросил проверить их и отредактировать. Он также смог определить, что между увольнением из одного места и устройством в другое прошло целых восемь месяцев, и спросил, хочет ли кандидат предоставить объяснение.

Краткий поведенческий опрос. Чжану были представлены простые сценарии и вопросы о том, как он будет действовать в определенной ситуации. Платформа Impress.ai построена на основе организационной психологии (Industrial and Organizational psychology — I/O psychology), с помощью которой рекрутеры оценивают кандидатов по ключевым качествам, таким как навыки, знания и черты характера. Это позволяет объективно оценивать пригодность того или иного человека.

«Для каждой компетенции представлены семь-восемь различных способов оценки: задания, основанные на определенном сценарии или знаниях, а также поведенческие вопросы», — объясняет Ахуджа. Затем ответы преобразуются в математические векторы и сравниваются с образцами в базе данных. В процессе помогают ИИ-технологии, которые масштабируют операции, чтобы справиться с потоком заявок.

Тест на проверку конкретных навыков. Чжану нужно было изучить пример, а затем ответить на вопросы, связанные с подходящей стратегией, чистой прибылью и прогнозами показателей доли рынка. Если ответ был неправильным, бот мог дать небольшую подсказку.

Запись видеоинтервью. Поскольку это была имитация собеседования, запись не велась. Чтобы реализовать эту функцию, Impress.ai сотрудничает с поставщиком решений для видеособеседований Sonru.

Дополнительные вопросы. В конце собеседования бот дает кандидату возможность уточнить некоторые моменты. На такие запросы, как адрес компании, он предоставляет запрограммированные ответы. В случае отсутствия готовых решений запрос отправляется рекрутерам. По словам Ахуджа, как правило, на этом этапе платформа справляется с 98% точностью.

На вопрос Чжана о том, следует ли ожидать переработок, бот ответил по многообещающему и запрограммированному сценарию: «Нет, вам не придется работать сверхурочно». На этом собеседование было окончено.

Механизм работы платформы

По словам Чжана, хотя он знал, что разговаривает с роботом, беседа проходила довольно гладко. Это связано с тем, что чат-бот построен на технологии обработки естественного языка. Ахужда утверждает, что цель компании — сделать разговоры интересными. Он считает, что, поскольку многие структуры беседы логичны, большинство компонентов можно воспроизвести искусственно.

Эти «компоненты разговора», которые Ахуджа сравнивает с деталями Lego, которые можно как добавить, так и убрать в зависимости от потребностей рекрутера, значительно упрощают процесс построения собеседования.

Сотрудники отдела кадров работают с интуитивно понятным интерфейсом.

Для начала они выбирают шаблоны вопросов, составленные на основе стандартных требований к конкретной должности.

Затем составляют оставшуюся часть разговора из библиотеки тысяч вопросов.

Кроме того, они могут указать способы оценки каждого вопроса.

«Мы также предлагаем некоторые типы вопросов, которые разрабатываем вместе с партнерами, имеющими опыт в этих направлениях, — добавляет Ахуджа. — Затем мы предоставляем эти вопросы клиентам и консультируем их, какие профессиональные качества они должны искать у кандидатов».

Платформа также сделана так, чтобы помочь рекрутерам избежать неосознанных предубеждений при оценке кандидатов. Настройки по умолчанию скрывают такую информацию, как фото и имя. Кроме того, ответы одного кандидата отображаются не по порядку, поэтому специалисты не могут неосознанно составить мнение о его личности.

«Было принято множество решений, чтобы максимально избавиться от предвзятости при подборе», — рассказывает Ахуджа.

Планы на будущее

Решения Impress.ai приносят хорошие результаты ее клиентам. Например, компании DBS Bank, расположенной в Сингапуре, удалось сократить среднее время, затрачиваемое на отбор кандидатов, почти на 75% — с 37 до 8 минут.

Сейчас Impress.ai специализируется на таких отраслях, как банкинг, образование, телекоммуникации и консалтинг. Однако она планирует расширяться как географически, так и профессионально: скоро сервис будет запущен в Австралии, а также охватит сферы розничной торговли и здравоохранения.

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