Видеосервис Chatroulette снова набирает популярность благодаря ИИ-модерации

В 2010 году приложение Chatroulette, которое случайным образом объединяет незнакомцев в видеочатах, взорвало интернет. Однако распространение нежелательной наготы быстро отпугнуло пользователей. Сейчас сервис получил второй шанс благодаря пандемии, сократившей социальные контакты, а также ИИ-технологиям, которые модерируют неприемлемый контент. Узнаем, как компании удалось обеспечить надежную систему модерации и какие планы у нее на будущее.

По данным Google Аналитики, с начала 2020 года количество уникальных посетителей Chatroulette почти утроилось, достигнув 4 млн в месяц. Это уникальный показатель с 2016 года. В Chatroulette незнакомцы встречаются анонимно, а основатель и руководитель видеосервиса Андрей Терновский считает, что платформа помогает выйти из привычной социальной эхо-камеры.

Chatroulette действительно удалось восстановить достойное положение.

В сентябре 2020 года немецкая бизнес-конференция Bits & Pretzels, посвященная стартапам, провела трехдневное мероприятие на платформе, включая сессию Founders Roulette, которая подбирала участников. «Обошлось без наготы, но все же было много неожиданных разговоров», — провозгласили участники.

Женщины теперь составляют 34% пользователей, тогда как два года назад их было всего 11%.

По словам Терновского, ИИ-технология, оберегающая пользователей от нежелательного контента, оправдала свои вложения. Опыт компании также может послужить уроком для более крупных социальных сетей, которые пытаются модерировать ложную информацию и токсичные высказывания.

Путь к успешной модерации

В ноябре 2009 года 17-летний Терновский жил в Москве. От скуки он написал и запустил сайт Chatroulette, который спустя всего три месяца уже привлекал 1,2 млн пользователей ежедневно. Затем их количество начало сокращаться. Чтобы сохранить актуальность Chatroulette, Терновский пытался заключить несколько партнерских сделок, в том числе с интернет-предпринимателем Шоном Паркером, но все они заканчивались неудачей.

В 2014 году Терновский запустил премиальное предложение, которое объединяет пользователей на основе указанного возраста, что принесло немного дохода. Часть этих средств он вложил в криптовалютные предприятия, которые принесли дополнительную прибыль. Сейчас Chatroulette базируется в городе Цуг в Швейцарии, который называют Криптодолиной.

В 2019 году Терновский решил дать видеосервису еще один шанс, превратив его в более респектабельный бизнес, возглавляемый командой профессионалов. Компания разместилась в Швейцарии. В качестве CTO Терновский нанял австралийского специалиста по МО Эндрю Доне, занявшего должность CEO в 2020 году. К нему присоединились и другие специалисты: старший продуктовый исследователь с докторской степенью по психологии, комьюнити-менеджер, менеджер по привлечению талантов и несколько инженеров.

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Когда началась пандемия коронавируса, трафик площадки резко вырос. На основе этого всплеска новая команда проводила исследование пользователей и тестировала способы фильтрации контента, в том числе ИИ-инструменты от Amazon и Microsoft. В результате был создан модерируемый канал, теперь известный как Random Chat, в котором исключалась любая нагота. Он отделен от основного канала, чтобы гарантировать большую безопасность пользователей, заинтересованных в человеческом общении. Немодерируемый канал сохраняет популярность, но его показатели снижаются. Терновский планирует закрыть его к середине 2021 года.

В июне 2020 года Chatroulette подключил ИИ-платформу Hive, которая также модерирует контент на Reddit. Руководство впечатлила точность технологии, особенно тем, что она не маркировала невиновных пользователей и безобидные действия. В то же время Chatroulette тестировала инструменты от Amazon Rekognition и Microsoft Azure. Ранее компания опробовала Vision AI от Google Cloud.

По словам Доне, технология Hive «настолько точная, что задействование людей в цикле модерации ухудшает производительность системы».

Сооснователь и CEO Hive Кевин Гуо утверждает: секрет успеха технологии заключается в том, что сотрудники вручную маркируют изображения различными метками. Например, «обнаженный мужчина», «мужчина без рубашки» и «пистолет в руке». На основе этих данных модель Hive учится предсказывать поведение пользователей. Распределенная команда компании включает более двух млн человек из более 100 стран, чем, как утверждает Гуо, вдохновлено ее название (Hive — Улей). Сотрудники получают оплату за каждое выполненное задание, частично в биткойнах.

Алгоритм Hive обработал более 600 млн кадров из видео Chatroulette. Каждое соединение создает три изображения: по одному от каждого пользователя в начале сессии и одно от того, кто ее завершил. Главный директор по продукту Chatroulette Джек Берглунд утверждает, что технология Hive позволила сократить число разговоров с неприемлемым контентом на 75%. Некоторые посетители были забанены, а остальные стали более осторожны. Стримы с нарушителями можно обнаружить в течение секунды. После этого Hive оповещает людей-модераторов Chatroulette из Швейцарии и России, которые предупреждают или блокируют этих пользователей.

Планы на будущее

В октябре 2020 года Дон, руководивший внедрением Hive, покинул Chatroulette. По словам Терновского, он доволен улучшениями модерации, но опасается, что некоторые пользователи смогут избежать обнаружения, удалив файлы cookie, изменив IP-адреса или нарушив правила в промежутках между выборками. Кроме того, чтобы блокировать спамеров, Chatroulette использует ИИ-технологию оптического распознавания символов и людей-модераторов.

Терновский считает, что, помимо модерации, Chatroulette предстоит решить еще одну проблему.

Около 90% первых посетителей никогда не возвращаются на сайт.

По его мнению, компании следует улучшить сам продукт, чтобы выжить и процветать после пандемии: «Основная трудность состоит в том, чтобы создать нечто стоящее, то, что заинтересует людей использовать это регулярно».

Исследование Chatroulette показало следующие выводы.

Вовлечение в разговор более 45 секунд является основным предиктором возвращения.

Вероятность того, что тот, кто участвовал хотя бы в одной беседе дольше 45 секунд, вернется в Chatroulette в течение неделе в восемь раз выше.

Активные пользователи, которые посещают сайт несколько раз в неделю, проводят от одного до тех часов на одну сессию и регулярно участвуют в нескольких длинных беседах.

Терновский считает, что разработка метода поощрения поведения позволит обеспечить процветание Chatroulette 2.0. Он хочет создать сообщество, созданное и регулируемое самими пользователями, которое будет построено на обмене ценностями и общем «счастье». Он ищет способы выявить тех, кто заинтересован в том, чтобы быть частью такого сообщества, сохранив при этом их анонимность и конфиденциальность.

Терновский также стремится изучить эмоции посетителей, чтобы измерить их общей уровень удовлетворения. Хотя он признается, что такое желание «немного антиутопично». Мониторинг эмоций пользователей может стать частью модерации платформы. «Допустим, члены сообщества часто выражают неприязнь к кому-либо, — рассказывает Терновкий. — Это будет хорошим сигналом того, что человека стоит исключить. Но это лишь в теории, я все еще не уверен в том, как это будет работать на практике».

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