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«Одноклассники» запустили сервис «Окно» для знакомств через видеочаты

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В «Одноклассниках» появился сервис знакомств «Окно», который работает на базе платформы видеозвонков Mail.ru Group. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

«Одноклассники» запустили сервис «Окно» для знакомств через видеочаты

«Окно» позволяет искать собеседников в случайном порядке и общаться в формате видеочата, не выходя из «Одноклассников». Найти собеседника можно с помощью поисковых параметров: пола, возраста, общих интересов.

Пользователи сами выбирают, общаться с появившимся в «Окне» человеком или выбрать следующего. Если собеседники друг другу понравились, они могут продолжить общение в «Одноклассниках» с помощью кнопки «Дружить».

Сервис автоматически подставляет в профиль в «Окне» минимальный набор данных пользователя соцсети. При желании имя можно заменить на любое другое, которое и будет отображаться при общении (при этом не будут видны также пол и возраст). На плохой контент пользователи могут пожаловаться с помощью специальной кнопки.

«Видеообщение — один из трендов последних лет, который достиг пика в 2020 году из-за пандемии коронавируса. “Окно” хорошо отражает этот тренд: в нем можно находить новых друзей и расширять круг социальных связей, при этом оставаясь дома», —  пояснил руководитель соцсети Антон Федчин.

«Одноклассники» планируют добавить в сервис подбор собеседников с помощью алгоритмов машинного обучения. «Окно» работает в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android.

Ранее соцсеть запустила контекстный таргетинг по поисковым фразам для малого бизнеса. Его основное отличие от настройки интересов аудитории — возможность задавать параметры для подбора потенциальных клиентов.

Фото: пресс-служба «Одноклассников»

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