Что такое эмбеддинги и как они работают?
Представьте, что вам нужно найти похожие изображения, перевести текст или проанализировать данные, и поисковик направляет вас на статью, которая обещает помочь в этом вопросе, предлагая embedding. Что это? В переводе с английского этот термин означает «вложение». Это способ представления объектов в виде числовых векторов.
Эти векторы позволяют нейронным сетям работать с различными типами данных и анализировать их взаимосвязи. Эмбеддинги — это неотъемлемая часть современных моделей машинного обучения, включая модели глубокого обучения и трансформеры, такие как GPT.
В статье рассмотрим, как работает embedding, что это такое, а также почему он так важен для моделей обработки естественного языка (LLM) и как их используют в различных приложениях.
- Истории
Содержание
Какие существуют виды эмбеддингов
Метод широко применяется в бизнесе: от поиска товаров в интернет-магазинах до анализа клиентских отзывов. Эмбеддинг — это способ представления данных в виде чисел, который позволяет компьютерам анализировать тексты, изображения и поведение пользователей.
Как работает эмбеддинг, что это, простыми словами, и какие виды эмбеддингов существуют — рассмотрим ниже.
Существуют эмбеддинги:
- Слов. Каждое слово превращается в вектор — набор чисел, отражающих его смысл. Если анализировать отзывы, слова «отличный» и «прекрасный» окажутся ближе друг к другу, а «ужасный» — дальше. Это помогает автоматически выявлять тональность комментариев.
- Предложений. Работают с целыми фразами, учитывая их общий смысл. «Этот товар нам очень понравился» и «Мы довольны покупкой» означают одно и то же, хотя слова разные. Такой метод полезен для обработки клиентских запросов.
- Документов. Представляют в виде чисел целые статьи, отчеты и другие объемные тексты. Если компания хранит архив договоров, embedding поможет находить документы с похожими условиями.
- Изображений. Каждое изображение превращается в числовой вектор, который отражает его особенности. Интернет-магазин может предложить покупателю похожие товары на основе загруженной фотографии.
- Пользователей. Формируются на основе поведения клиентов, помогая прогнозировать предпочтения. Если покупатель часто выбирает спортивную одежду, система предложит ему новые коллекции в этой категории.
Выбор подходящего метода зависит от задач. Для интернет-магазина важны эмбеддинги пользователей, для новостных порталов — эмбеддинги документов, а для чат-ботов — эмбеддинги предложений.
Эти методы также применяются в обработке видео или распознавании аудиофайлов, включая музыку и речь через эмбеддинг. Нейронные сети это делают достаточно быстро.
Принцип работы эмбеддингов
Они преобразуют объекты в числовые векторы, которые упрощают их обработку нейронными сетями.
Уточним, что такое эмбеддинг в нейронных сетях, так как это поможет точнее понять термин. Это способ представления данных в виде числовых векторов, которые упрощают их обработку.
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Эмбеддинги преобразуют объекты в векторы:
- Слова отображаются как векторы, где каждое число представляет контекст этого слова в предложении.
- Тексты (предложения или абзацы) кодируются в векторы, которые отражают смысл всего текста.
- Изображения преобразуются в векторы, отражающие визуальные признаки, такие как форма и текстура.
Чтобы понять, как обучают эмбеддинги, важно изучить следующие инструменты:
- Моделей Word2Vec и GloVe, которые учат вектора слов, учитывая их контексты в предложениях.
- Методов предсказания контекста, когда модель предсказывает слово на основе его окружения в тексте.
После обучения эмбеддинги применяют в задачах машинного обучения, таких как:
- Классификация текста — для разделения текстов на категории.
- Анализ сентимента — для определения эмоциональной окраски текста.
- Поиск похожих объектов — для нахождения схожих изображений или текстов по их векторным представлениям.
Создание эмбеддингов делают возможным эффективное использование данных в различных задачах машинного обучения.
Методы и инструменты для преобразования текста в эмбеддинги
- Word2Vec преобразует слова в векторы фиксированной длины, используя нейронные сети. Он обучает модель на больших объемах текста, где каждое слово представлено вектором, который зависит от контекста его использования. К примеру, вектор для слова «король» может быть близким к вектору для слова «царь», но отличаться от вектора слова «собака».
- GloVe преобразует слова в векторы с помощью статистических методов. Модель анализирует частоту сообществ слов в тексте, создавая векторы, которые отражают контексты и связи между словами. Например, для слов «пицца» и «паста» GloVe создаст похожие векторы, поскольку эти слова часто встречаются в схожих контекстах, например, в ресторане.
- BERT использует двунаправленные контексты для создания эмбеддингов текста. Модель применяет трансформеры, чтобы учитывать контекст с обеих сторон каждого слова в предложении. Например, в контексте предложения «Я купил машину в Москве» BERT поймет, что слово «машину» связано с «покупкой», а не с «городом», и создаст более точный вектор.
- Sentence-BERT формирует эмбеддинг текста для длинных предложений или абзацев. Модель обучена таким образом, чтобы создавать эмбеддинги, которые можно использовать для поиска схожих текстов или классификации. К примеру, эмбеддинг слов для предложения «Я люблю изучать искусственный интеллект» будет схож с эмбеддингом для «Моя страсть — это машинное обучение эмбеддингов», поскольку оба текста касаются одной и той же темы.
- CLIP создает эмбеддинги изображений, обучая модель на совместном анализе текстовых и визуальных данных. Модель CLIP создает эмбеддинги, которые связывают текст с изображением. Например, для изображения с котом и текста «кот на диване» CLIP создаст эмбеддинги, которые будут ассоциировать эти 2 объекта, позволяя искать изображения по текстовому запросу или наоборот.
Почему эмбеддинги важны для LLM
Эмбеддинги играют важную роль в моделях обработки естественного языка , таких как GPT. Эти модели используют эмбеддинги для представления слов и фраз в числовом виде, что позволяет эффективно обрабатывать и анализировать текстовые данные.
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Он нужен, чтобы:
- Понимать контекст. К примеру, слово «замок» может иметь 2 разных значения в зависимости от контекста. В предложении «Мы посетили старинный замок» оно будет обозначать крепость или дворец. А в предложении «Я потерял ключ от замка» слово будет означать устройство для запирания дверей или ящиков. Эмбеддинги помогают моделям различать эти значения, создавая для слова «замок» разные вектора в зависимости от контекста. Эмбеддинг позволяет модели понять, какой именно смысл слова применяется в конкретной ситуации. Это особенно важно для корректной интерпретации текста и исключения амфиболий (двусмысленностей).
- Ускорить обработку данных. Например, если модель должна анализировать текст «собака лает на улице», то она превращает каждое слово в числовой вектор (например, для слова «собака» может быть вектор [0.12, -0.34, 0.56]). Вместо того чтобы работать с буквами и словами, модель использует эти векторы, что значительно ускоряет процесс, так как математические операции с числами происходят быстрее, чем анализ текстовых данных в их исходной форме.
- Генерировать текст. Они учитывают контекст и создают осмысленные и логичные последовательности. Например, при генерации эмбеддинги помогают выбрать наиболее вероятное следующее слово в зависимости от предыдущих элементов в тексте, что приводит к созданию естественных и когерентных текстов.
Для чего нужны эмбеддинги
Они задействуются, чтобы:
- Обрабатывать стиль текста. Эмбеддинги позволяют моделям различать стиль текста, например, анализировать, является ли текст формальным или неформальным. Это важно при работе с отзывами, статьями или рекламными материалами, где необходимо учитывать эмоции или тональность. Например, эмбеддинги помогут определить, является ли текст положительным, нейтральным или негативным.
- Искать информацию и сравнивать ее. Это помогает моделям находить тексты, изображения или другие данные, схожие по смыслу. Например, в поисковых системах эмбеддинги позволяют улучшить результаты поиска, показывая страницы или товары, которые могут быть интересны пользователю, даже если они не содержат точных совпадений с запросом.
- Анализировать данные. В аналитических системах эмбеддинги помогают извлекать важную информацию из больших массивов данных, а также выявлять закономерности и тренды. Например, в бизнес-аналитике эмбеддинги могут помочь выявить потребительские предпочтения на основе анализа данных о покупках.
- Переводить текст и генерировать его. Эмбеддинги также используются в генеративных моделях, таких как GPT, для создания осмысленных текстов. Например, когда модель генерирует ответ на запрос, она использует эмбеддинги для преобразования слов в контекстные векторы, что позволяет создавать логичные и последовательные ответы, соответствующие запросу пользователя.
Закрепим
Эмбеддинги — это числовые векторы, которые представляют объекты (слова, предложения, изображения и другие данные) и помогают нейронным сетям анализировать их взаимосвязи. Эти векторы позволяют моделям машинного обучения эффективно работать с различными типами данных, улучшая обработку текста, изображений, аудио и видео.
Фото в тексте: NurPhoto / Getty Images
Существует несколько типов эмбеддингов:
- Слов — представляют слова как векторы, учитывая их контекст и семантическую близость.
- Текста — обрабатывают целые предложения или абзацы, учитывая грамматическую структуру и контекст.
- Изображений — преобразуют изображения в векторы, что позволяет решать задачи классификации и поиска по изображению.
- Для других типов данных — используются для аудио и видео, помогая анализировать звуковые и визуальные данные.
Эмбеддинги обучаются на больших объемах данных с использованием различных методов, таких как Word2Vec, GloVe, BERT и CLIP. Эти методы позволяют моделям понимать контекст и семантику данных, ускоряя их обработку и улучшая точность анализа.
Эмбеддинги:
- Анализируют тональность и эмоции в текстах.
- Помогают находить схожие объекты и улучшать результаты поиска.
- Позволяют извлекать полезную информацию и выявлять закономерности.
- Используются для перевода и создания осмысленных текстов.
Фото на обложке: NurPhoto / Getty Images
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