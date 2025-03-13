Представьте, что вам нужно найти похожие изображения, перевести текст или проанализировать данные, и поисковик направляет вас на статью, которая обещает помочь в этом вопросе, предлагая embedding. Что это? В переводе с английского этот термин означает «вложение». Это способ представления объектов слов, предложений, изображений и других типов данных в виде числовых векторов.

Эти векторы позволяют нейронным сетям работать с различными типами данных и анализировать их взаимосвязи. Эмбеддинги — это неотъемлемая часть современных моделей машинного обучения, включая модели глубокого обучения и трансформеры, такие как GPT.

В статье рассмотрим, как работает embedding, что это такое, а также почему он так важен для моделей обработки естественного языка (LLM) и как их используют в различных приложениях.

Что такое эмбеддинги и как они работают?

https://rb.ru/story/chto-takoe-embeddingi/

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