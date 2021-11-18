Что такое качественная акция? Объясняет инвестиционный банкир

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга финансиста и инвестиционного банкира Елены Чирковой «Стоимостное инвестирование в лицах и принципах».
Благодаря представленной в ней информации читатель сможет сформировать цельную картину стоимостного подхода как инвестиционной стратегии и сопоставить мнения знаменитых инвесторов по ключевым вопросам. Мы публикуем главу «Что такое качественная акция: качество в количественном измерении» с незначительными сокращениями.
<...> Первым об этом (прим. ред — о критериях, определяющих качество акции) заговорил еще Грэм. Если оставить в стороне варианты его требований к цене, то останутся два типа требований: к прибыли и долговой нагрузке.
Грэм хочет, чтобы прибыль за 10 последних лет увеличилась не менее чем на 30% (это около 2,5% в год), при этом ни в один год из последних пяти лет она не должна падать.
Оговорка об отсутствии падения, по сути, означает, с одной стороны, наложение ограничений на волатильность, а с другой — некую страховку от приобретения акций компании, чьи лучшие дни в прошлом. Для Грэма, который был сторонником количественного, а не качественного анализа акций, наложение неких ограничений, частично замещающих качественный анализ, довольно логично.
Если инвестор качественный анализ делает, то, я полагаю, второе ограничение можно снять.
В целом требования Грэма весьма умеренные, но он не был большим поклонником инвестирования в быстрорастущие компании, в частности, из-за того, что не хотел платить за ожидаемый рост, который мог и не реализоваться.
Джон Нефф имеет особое мнение относительно важности роста прибыли. Растущая прибыль — это хорошо, и нужно, чтобы она росла хотя бы процентов на семь в год, но слишком быстрый рост — свыше 20% в год — ему тоже не интересен. Если компания быстрорастущая, то она почти гарантированно переоценена. Это было сказано в его книге 2001 года, однако актуально и сейчас!
Кроме того, Нефф использует и такой критерий, как рост выручки, по той причине, что маржа чистой прибыли не может расти бесконечно и рано или поздно рост прибыли будет достигаться именно за счет роста выручки. Критерий у него здесь такой: либо те же 7% и выше, либо как минимум 70% от темпа роста чистой прибыли.
Марти Уитман, предпочитающий оценивать компании на основании P/NAV (цена / чистая стоимость активов), а не P/E, смотрит на рост NAV — по тем же причинам, по которым он предпочитает мультипликатор P/NAV для оценки акций.
Если дословно, «для инвестора рост NAV является почти гарантированным источником прибыли или отсутствия убытков. Потери на вложениях в акции в таких случаях возможны, только если скидка по отношению к NAV [речь идет о рыночной цене] сократится драматически».
И вообще, смотреть на динамику NAV лучше, чем на NAV в статике. Прогноз роста NAV должен составлять 10% в год в следующие 3-5 лет, при этом дивиденды нужно учитывать и, если они будут выплачиваться, добавлять к NAV. Иными словами, NAV нужно прогнозировать в предположении отсутствия дивидендов.
Но вернемся к Грэму. Что касается долга, то он предъявляет требования как к краткосрочному, так и долгосрочному долгу.
Коэффициент текущей ликвидности (current ratio), то есть отношение оборотных активов к текущим обязательствам, должен быть выше двух, а долгосрочный долг — меньше чистых оборотных активов (оборотных активов за вычетом текущих обязательств), и его размер не должен превышать размера акционерного капитала.
С современных позиций это кажется слишком скромным в том смысле, что Грэм не предъявляет требований к прибыльности операций компании и рентабельности ее активов. Зато такие требования предъявляет Дреман.
По его мнению, рентабельность акционерного капитала (ROE) должна быть выше, чем средняя у лучшей трети из 1500 самых крупных американских компаний (с учетом того, что количество публичных компаний в США последнее время резко падает, думаю, 1500 можно заменить на 1000 или даже 500). Выдающимся уровнем он считал 27% и выше. Такой высокий бенчмарк нуждается в пояснениях.
Важно оговориться, что рентабельность акционерного капитала зависит от двух факторов — рентабельности всех активов (ROA) и доли долга в структуре капитала компании.
Как долг влияет на ROE? Очень просто: чем больше доля дешевого долга, тем выше рентабельность акционерного капитала. Поясню на простом примере. Допустим, у компании 100 единиц активов, из них 40 — долг, а 60 — акционерный капитал. Доходность активов 8%, а по долгу платится 5% годовых.
Тогда за год будет заработано восемь единиц, в виде процентов по долгу будет уплачено два (5% х 40), а шесть останется акционерам. Это 10%-ная доходность. Теперь предположим, что долга в структуре капитала 60%. В виде процентов будет выплачено три единицы, а семь останется акционерам. Но поскольку их капитала в компании только 40 единиц, то доходность акционерного капитала составит 17,5%. Это называется «эффект рычага».
Рентабельность акционерного капитала весьма просто «накачать» за счет увеличения доли долга, но в этом есть риск: доходы акционеров становятся более волатильными и, если прибыль вдруг упадет, они получат гораздо меньше.
Допустим во втором примере, где долга в структуре капитала 60%, компания заработала только пять единиц прибыли, тогда акционерам останется всего две единицы, или 5%. По этой причине нельзя предъявлять требований к рентабельности акционерного капитала, не предъявляя их к уровню долга. Дэвид Дреман их и предъявляет.
К коэффициенту текущей ликвидности — ровно такие же, как и Грэм, а к долгосрочному долгу — гораздо более жесткие: долг не должен составлять больше 20% от акционерного капитала. При таком уровне долга ROE почти полностью определяется рентабельностью активов, а не размером и дешевизной долга.
На мой взгляд, если долгосрочный долг составит всего 20% от акционерного капитала, то для большинства компаний структура капитала будет слишком консервативной. Что тоже плохо, так как понижается доходность вложений в бизнес для акционеров.
Еще одно важное замечание касательно ROE — мое собственное. В условиях, когда компания торгуется по P/BV, не превышающему 1,5 — а это ограничение Грэма, выдающийся ROE почти наверняка приведет к высокой доходности для акционеров.
Но когда P/BV высок, это неверно: вы можете купить компанию с «выдающимся» ROE 27% по P/BV и ожидаемая доходность ваших вложений будет отнюдь не 27%, а всего 9%. Поэтому для компаний с высоким P/BV обратите внимание на показатель, который по-английски называется ROE adjusted to BV (ROE, скорректированный к BV) и рассчитывается как ROE/(P/BV).
Можно заметить, что этот показатель параллелен мультипликатору P/E/g: последний отвечает на вопрос, по какому P/E можно купить 1% роста чистой прибыли, а перевернутый ROE/(P/BV), то есть (P/BV)/ROE, отвечал бы на вопрос, по какому P/BV можно купить 1% рентабельности активов.
Кроме того, помимо требования стоимостных инвесторов к ROE, я бы предъявила требования и к ROA. Ведь здесь довольно просто рассчитать бенчмарк: ROA должен быть выше WACC — средневзвешенной стоимости (или цены привлечения) капитала, которая в свою очередь зависит от доли долга в структуре капитала, требуемой доходности по долгу и акционерному капиталу и налога на прибыль.
Если ROA ниже WACC, это значит, что активы компании не зарабатывают столько, сколько требуют ее кредиторы и акционеры. Если речь не идет о банкротстве, кредиторы свое получат, недополучат доходы акционеры. Поскольку в настоящее время мало у какой компании WACC ниже 6%, смело ставьте в скринере нижнее ограничение на ROA на уровне 6%. И учтите, что во времена высоких процентных ставок WACC может быть только выше.
У компаний есть два вида рентабельности — тех или иных активов (совокупных или очищенных от долга) и операций.
Отношение чистой прибыли к выручке — одна из мер рентабельности операций. (Выручку также можно делить на EBITDA, операционную прибыль и т. п.) К рентабельности операций тоже логично предъявлять требования. Грэм хотел видеть положительную прибыль в течение последних 10 лет, но не задавал ограничений на ее размер.
Дреман требует, чтобы доля чистой прибыли в выручке составляла не менее 8%. Нефф считает, что у компании должен быть положительным чистый денежный поток.
Итак, если коротко: помимо цены акции нужно смотреть на обремененность компании долгами, рентабельность ее операций и капитала и темпы роста прибыли или активов и избегать компаний, чья прибыль сильно колеблется, даже если она хорошо растет в среднем. И важно смотреть на длинные тренды — как минимум 10 лет.
Вместо того, чтобы смотреть на каждый из этих показателей отдельно, хотя я рекомендовала бы делать именно так, можно взять и интегрированный показатель качества компании.
В свое время широкую популярность получила статья Джозефа Пиотровски «Стоимостное инвестирование: Использование исторической информации из финансовой отчетности для отделения победителей от проигравших» (Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers) 2002 года.
Пиотровски, бухгалтер по образованию, сумел предложить довольно простую комбинацию факторов, говорящих о качестве компании. Рейтинг, основанный на этой комбинации, он назвал F-счетом (F-score). Здесь напрашивается аналогия с показателем Z-счет (Z-score) Альтмана, который построен примерно по такой же методологии и указывает на вероятность банкротства компании.
Пиотровски показал, что существовала зависимость между будущей доходностью акции и F-счетом. Исследования аналитиков нашего фонда GEIST от 2020 года такой зависимости на больших массивах свежих данных не выявили, однако знать, что такое F-счет, и пользоваться им полезно хотя бы для понимания качества компании, в которую вы инвестируете.
Кроме того, отсутствие зависимости в среднем по больнице, не означает, что вы не найдете отдельную компанию с высоким F-счетом, которая окажется дешевой.
Пиотровски делит показатели компании на три группы:
- сигнализирующие о прибыльности;
- характеризующие закредитованность, ликвидность и источники финансирования;
- характеризующие операционную эффективность.
Всего показателей девять, каждому присваивается значение о или 1, потом значения суммируются. Чем выше F-счет, тем лучше.
Значение 1 присваивается, если в текущем году у компании положительны текущая прибыль, денежный поток, операционный денежный поток превышает чистую прибыль до непредвиденных расходов и доходов, если у компании в текущем году возросли по сравнению с предыдущим ROA, коэффициент текущей ликвидности, валовая маржа, оборачиваемость активов, уменьшился долгосрочный долг, измеряемый как доля от общих активов, и если компания не привлекала нового акционерного капитала.
Минусы F-счета очевидны: в будущее показатель не заглядывает вовсе (в этом смысле он строго количественный), а в прошлое — максимум на год. Таким образом, устойчивость результата не учитывается вообще. Высокий показатель может ничего не значить для циклических компаний. Но это лучше, чем ничего, и точно хороший индикатор, если вы не хотите инвестировать в компанию, дела которой идут неважно.
И если уж речь зашла о подобных показателях, порекомендую не пренебрегать и Z-счетом. Особенно тем, кто в кризис рискнул инвестировать в круизные компании и Boeing. Из таблицы понятно, что с точки зрения вероятности банкротства безопасными являются вложения в Booking: ее Z-счет выше 5, тогда как компания считается надежной при Z-счете от з, а Z-счет компании, находящейся в предбанкротном состоянии, будет ниже 1,8.
Вероятность банкротства компаний с Z-счетом ниже 1,8 в следующие два года 80% (конечно, возможность получения государственной помощи не учитывается). Таблица также наглядно показывает, что F-счет не очень сильно коррелирует с Z-счетом: у American Airlines, например, он сносный, тогда как Z-счет очень плохой.
Z-счет и F-счет пострадавших в кризис 2000 года компаний (на конец второго квартала 2020 года)
|Z-счет
|F-счет
|Air France-KLM
|-0,01
|3
|Delta Airlines
|0,04
|3
|Norwegian Cruise Line
|0,26
|2
|American Airlines
|0,28
|4
|Deutsche Lufthansa
|0,42
|2
|Carnival
|0,48
|2
|Expedia
|0,59
|2
|Boeing
|1,32
|1
|Tripadvisor
|2,16
|3
|Booking
|5,47
|5
Еще не стоит пренебрегать показателем M-счет Бениша (Beneish M-score), который может указывать на то, что компания манипулирует отчетностью. Чем показатель меньше, тем лучше, а пороговым значением считается -2,22.
Фото на обложке: Shutterstock / katjen
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