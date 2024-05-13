Что такое методика HADI и как она помогает бизнесу

HADI-циклы — распространенный метод оценки гипотез в маркетинге и бизнесе. С помощью HADI можно затестить гипотезу на этапе внедрения и получить ответ в цифрах, будет ли кампания успешной, чтобы масштабировать проверенные идеи. В статье расскажем, в чем суть методики HADI-циклов, и чем они полезны для бизнеса.

Содержание

HADI-цикл: что это такое?

Как правильно работать с HADI-циклами?

Как проверять гипотезы с помощью методики HADI?

Какие гипотезы проверять в первую очередь?

Примеры исследований по модели HADI

Известные компании, у которых были неудачные гипотезы

Итоги

HADI-цикл: что это такое?

HADI (аббр. Hypothesis Action Data Insights) — инструмент для оценки работоспособности бизнес-идей и гипотез для дальнейшего масштабирования или отказа от них в случае неуспеха.

Методику HADI можно применять для бизнеса любого типа и на любом этапе — от стартапа до международной корпорации.

HADI-циклы — часть методологии гибкого подхода к работе Agile. Суть методики HADI-циклов состоит из четырех основных этапов:

Фото в тексте: RB.RU

Цикл HADI включает в себя:

Выбор гипотезы (Hypothesis). Поиск конкретной бизнес-идеи, которую предстоит проверить. Например, если обклеить машины доставки рекламой магазина, продажи увеличатся минимум на 5%. Действия, тестирование гипотезы (Actions). Этап проверки гипотезы в течение ограниченного времени. Длительность тестирования гипотезы не превышает двух недель. Рассылки рекомендуется тестировать не по времени, а по количеству отправленных писем: около 200-300 штук. Анализ полученного результата (Data). Этап сбора данных. В примере с рекламной кампанией магазина на машинах оказалась успешной: идею можно масштабировать. В качестве данных могут быть любые метрики: количество продаж, конверсия и другие. Выводы (Insights). Заключительный этап, когда гипотеза подтверждается или опровергается в зависимости от полученного результата. В случае успешной гипотезы идею можно масштабировать. Если гипотеза не подтвердилась — искать другие решения.

После завершения одного цикла HADI можно проверять следующую гипотезу. HADI-цикл позволяет экономить бюджет, тестируя бизнес-идею в течение небольшого количества времени или на небольшом участке.

Важно помнить:

За один цикл можно тестировать одну гипотезу;

Можно запускать сразу несколько циклов, но гипотезы должны влиять на разные показатели, иначе результат будет неточный.

По оценке экспертов, около 80% гипотез при проверке с помощью HADI-циклов не подтверждается.

Как правильно работать с HADI-циклами?

При поиске гипотезы можно использовать мозговой штурм сотрудников, анализировать рынок, конкурентов, путь клиента с помощью Customer Journey Map. Проверять гипотезы желательно на всех этапах развития бизнеса: от идеи до запуска и масштабирования.

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Ошибки при работе с HADI-циклами:

Совершение дополнительных действий , не предусмотренных гипотезой, которые могут непредсказуемо повлиять на результат.

, не предусмотренных гипотезой, которые могут непредсказуемо повлиять на результат. Проверка очевидных гипотез . Например, увеличение продаж перед праздниками.

. Например, увеличение продаж перед праздниками. Проверка нереалистичных гипотез . Например, если изменить дизайн сайта, продажи вырастут на 100%.

. Например, если изменить дизайн сайта, продажи вырастут на 100%. Показатель эффективности гипотезы определен нечетко. В этом случае оценить результат не получится.

Эти ошибки могут привести к потере времени или невозможности интерпретировать результат.

Как проверять гипотезы с помощью методики HADI?

Чтобы понять, для чего применяются HADI-циклы, составить таблицу и расписать все четыре этапа. Рекомендуется также оценить веру в успех гипотезы и сложность ее реализации.

Гипотеза (H) Действие (A) Сбор данных (D) Итог (I) Вера в успех Сложность реализации Вынос кнопки на главный экран лендинга повысит конверсию. Размещение кнопки В течение недели собираются данные в метрике Гипотеза подтвердилась. Конверсия с кнопки повысилась 4 балла из 5 1 балл из 5

Какие гипотезы проверять в первую очередь?

Если получилось несколько гипотез, в первую очередь проверять нужно гипотезы с наименьшей трудозатратностью и наибольшей верой в успех.

Примеры исследований по модели HADI

Бизнес продает развивающие программы для дошкольников. Гипотеза: если предлагать продукт многодетным семьям, продажи повысятся минимум на 5%. Метод проверки гипотезы: интервью с 20 многодетными семьями. Итог: в многодетных семьях развивающие продукты достаются младшим детям от старших. В покупке продукта больше заинтересованы родители с одним ребенком. Гипотеза не подтвердилась.

Компания обучает инвестированию. Гипотеза: если изменить дизайн рассылок, конверсия увеличится на 10%. Метод проверки гипотезы: 200 рассылок с новым дизайном. Итог: гипотеза не подтвердилась.

Интернет-магазин авторских украшений. Гипотеза: если сделать более красивые фотографии, продажи увеличатся на 20%. Метод проверки гипотезы: заказ фотосессии для части изделий. Итог: гипотеза подтвердилась, идею можно масштабировать.

Сайт торгует автотоварами. Гипотеза: если увеличить стоимость продукции на 10%, прибыль увеличится. Метод проверки гипотезы: одна неделя. Итог: маржинальность повысилась, но часть покупателей ушли, гипотеза ошибочна.

Известные компании, у которых были неудачные гипотезы

Компания Clairol расширила линейку товаров шампунем с запахом йогурта. Попытка была неудачной, потому что покупатели отказывались мыть голову йогуртом, а некоторые пытались выпить шампунь, и новинку сняли с продаж. Спустя несколько десятилетий тенденция изменилась, сегодня шампунь мог бы стать популярным. Пример показывает, что успех одной и той же гипотезы может меняться со временем.

Яндекс запустил линейку смартфонов Яндекс.Телефон. За несколько недель приобрели всего 450 смартфонов, гипотеза не подтвердилась.

Компания Heinz расширила аудиторию и выпустила разноцветные соусы для детей. Но поскольку они были синего и фиолетового цвета, их боялись давать детям до четырех лет. Продукт не попал в рынок.

Итоги

Хади-циклы — полезный инструмент для поиска наибольшей ценности продукта компании.

Плюсы методики HADI:

Подходит для любого бизнеса или продукта на любом этапе;

Быстрое тестирование идей;

При запуске нескольких HADI-циклов можно влиять на большое количество метрик;

Возможность протестировать идею перед масштабированием продукта;

Точная оценка гипотез в виде цифр.

Минусы методики HADI:

Нет возможности сравнивать идеи;

Строгая последовательность цикла;

Влияние на одну метрику должно тестироваться только одним активным циклом;

Необходимость тщательного сбора данных и оперативный анализ информации.

Методика HADI отличается от других способов проверки гипотез. Например, метод RICE только ранжирует идеи в баллах, а A/B-тестирование помогает выбрать один вариант гипотезы из двух. Достоверность гипотез выявляют только HADI-циклы. Для проверки гипотез и развития бизнеса хорошо пользоваться сочетанием систем тестирования.

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Гэмба: эксперимент, который помогает лучше понимать бизнес

HADI преображает подход к управлению бизнесом. Возможность сформулировать гипотезы, провести эксперимент и проанализировать информацию помогает компаниям быстрее реагировать на изменения и принимать обоснованные решения. Внедрение этой методики в бизнес-процессы становится ключом к улучшению конкурентоспособности и достижению успеха в динамичном мире.

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