Что такое накладные расходы и что в них входит

В статье рассмотрим состав накладных расходов и значимость в контексте сметного планирования. Поняв природу и структуру этих убытков, компании смогут продуктивнее начать управлять собственными финансами.

Накладные расходы — это затраты, которые не относятся к конкретному продукту или услуге. Эти расходы включают широкий спектр статей: аренду помещений, зарплаты управленческого персонала, коммунальные услуги и многое другое.

Что такое накладные расходы

Это не связанные напрямую затраты с производством продукции или оказанием услуги, но необходимые для того, чтобы поддерживать работу организации. Эти траты включают все, что обеспечивает функционирование бизнеса, но не влияет прямо на себестоимость продукции.

Накладные расходы нужно учитывать, чтобы:

Понять, на что уходят ресурсы.

Рассчитать конечную стоимость товара или услуги.

Управлять финансами компании.

Это скрытые помощники бизнеса, которые не видны клиенту, но без них невозможно гарантировать стабильную работу компании.

Что входит в накладные расходы

Эти платежи остаются за кулисами производства, но без них организация не сможет функционировать. Накладные расходы — неизбежная составляющая бизнеса. Рассмотрим, что входит в эту категорию и почему их учет так важен.

Что входит в накладные расходы:

Аренда и коммунальные платежи. Офис, склад или производственное помещение требует оплаты аренды. К этому добавляют платежи на электричество, отопление, воду и интернет. Без этих условий работа компании невозможна. Зарплата персонала. Вспомогательный персонал — бухгалтерия, отдел кадров, IT-специалисты — не участвует в создании продукции напрямую, но следят за процессами внутри компании. Их труд также относится к этой категории. Оборудование и обслуживание. Техника нуждается в уходе. Ремонт, профилактика и амортизация — это неизбежные платежи, которые регулярно списывают. Страхование. Ответственный бизнес страхует имущество, оборудование и сотрудников. Защищают компанию от финансовых рисков и позволяют сосредоточиться на развитии. Реклама и маркетинг. Привлекать клиентов и продвигать бренд — элемент успеха, который требует вложений. Даже если рекламная кампания не связана с конкретной услугой, эти деньги входят в накладные расходы. Офисные нужды. Канцелярия, оргтехника, мебель — мелочи, без которых ежедневная работа встанет. Эти траты кажутся незначительными, но в масштабах компании превращаются в ощутимую статью затрат.

Если траты не учтены, предприятие рискует неверно сформировать цену на продукцию или услугу. Это приведет либо к убыткам, либо к завышенной стоимости, что отпугнет клиентов.

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Учет затрат на производство

Накладные расходы — как фундамент для здания: без них вся конструкция рухнет. Компании, которые следят за финансами, лучше адаптируются к изменениям на рынке и уверенно смотрят в будущее.

Как распределить накладные расходы

По объему производства. Этот метод предполагает, что траты распределяют пропорционально количеству произведенной продукции. Например, если в текущем месяце было выпущено 1 тыс. единиц товара, общие убытки делятся на это количество. Этот способ не подходит для бизнеса с разнообразной продукцией. По трудозатратам. Если производственные процессы требуют разного количества рабочего времени, то финансы распределяют пропорционально отработанным часам. Например, продукция, на которую затрачивают больше времени, получает большую долю в списке. Например, на проект А потрачено 500 часов, на проект В — 300 часов, общие накладные расходы — 80 тыс. рублей, распределение: А — 50 тыс. рублей, В — 30 тыс. рублей. По прямым затратам. Накладные распределяют пропорционально прямым затратам, таким как материалы или зарплата производственного персонала. Этот подход удобен для компаний, где большую часть себестоимости занимают сырье и комплектующие. Пример: Затраты на производство продукта X — 300 тыс. рублей, затраты на продукт Y — 200 тыс. рублей, общие накладные расходы — 100 тыс. рублей, распределение: X — 60 тыс. рублей, Y — 40 тыс. рублей. По площадям или другим ресурсам. Этот способ подходит, если накладные расходы зависят от того, какую используют площадь или оборудование. Например, аренда офиса распределяется пропорционально площади, которую занимает каждое подразделение. Этот подход не охватывает все виды накладных трат. Отдел продаж занимает 70 кв. м, склад — 30 кв. м., общие накладные расходы — 100 тыс. рублей, распределение: отдел продаж — 70 тыс. рублей, склад — 30 тыс. рублей. По выручке подразделений. Этот метод удобен, если у компании несколько направлений бизнеса или проектов. Накладные расходы распределяются в зависимости от того, какую долю выручки приносит каждое направление.

Приведем пример:

Общая выручка: 1 млн рублей.

Направление А — 600 тыс. рублей (60%).

Направление B — 400 тыс. рублей (40%).

Общие накладные расходы — 200 тыс. рублей.

Распределение: А — 120 тыс. рублей (60%), В — 80 тыс. рублей (40%).

Рассмотрим на конкретном примере двух сфер бизнеса:

Производственная компания распределяет средства на аренду и коммунальные услуги пропорционально площадям цехов, а средства на зарплаты административного персонала — равномерно между отделами.

распределяет средства на аренду и коммунальные услуги пропорционально площадям цехов, а средства на зарплаты административного персонала — равномерно между отделами. Ресторан. Здесь накладные расходы распределяют по числу гостей или по обороту каждого дня, чтобы учесть загруженность и сезонность.

Выбор метода зависит от особенностей бизнеса и доступных данных. Иногда точным будет комбинированный подход, когда разные категории средств распределяются по алгоритмам.

Главное — регулярный пересмотр методов. Например, деньги на страхование или новое оборудование могут быть списаны в рамках другого бюджета. Если бизнес расширяется, меняется ассортимент продукции или появляются новые услуги, старые подходы перестают работать.Чем точнее учтены финансы, тем легче организации адаптироваться к изменениям, оптимизировать процессы и увеличивать прибыль.

Как нормировать накладные расходы

Это процесс, в котором устанавливают лимиты на затраты, которые не связаны напрямую с производством, но необходимы для того, чтобы поддерживать работу компании. С таким подходом получится контролировать финансы, повышать продуктивность бизнес-процессов и избегать перерасхода бюджета.

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С помощью нормирования, получится:

Контролировать финансы.

Оптимизировать процессы.

Понять, насколько продуктивно работает компания по сравнению с отраслью.

Этапы нормирования:

Проанализируйте текущие затраты. Прежде чем устанавливать нормы, изучите структуру трат. Соберите данные по категориям, включая аренду, оплату персонала, страхование, обслуживание оборудования и другие статьи. Если за последний год на аренду офиса тратилось в среднем 100 тыс. рублей в месяц, это будет отправной точкой для нормирования. Определите факторы влияния. Нужно понять, что влияет на накладные расходы: объем производства, количество сотрудников, площади, оборудование или сложность оказываемых услуг. Установите базовые нормы. На основании анализа данных формируются лимиты для каждой категории. Например: аренда помещений — не более 10% от общего бюджета; на персонал — до 15% от выручки; коммунальные услуги — в пределах 5% от бюджета. Регулярно пересматривайте нормы.

Чем подробнее составлена смета, тем проще установить обоснованные нормы.

Рассмотрим основные методы нормирования:

Аналитический. Базируется на анализе прошлых данных. Для определения норм используются фактические показатели предыдущих периодов. Как считать: проанализируйте расходы за последние 6-12 месяцев. Если затраты на связь за прошлый год составили 120 тыс. рублей, устанавливается норма — 10 тыс. рублей в месяц. Расчетный. Используется, когда можно точно рассчитать потребность в ресурсах. Учитываются объемы работы, специфика процессов и производительность. Как считать: определите расход материалов или времени на выполнение задания. Для изготовления одной детали нужно 2 часа работы и 5 кг сырья. Если планируется произвести 100 деталей, норма составит 200 часов и 500 кг сырья. Статистический. Основывается на обработке большого количества данных. Используются средние значения, медиана и другие статистические показатели. Как считать: подходит для оценки затрат, которые варьируются в зависимости от внешних факторов. Если коммунальные платежи за год колебались от 15 до 25 тыс. рублей, нормой может быть взята средняя сумма — 20 тыс. рублей. Сравнительный. Если отдел продаж одной компании тратит 3% выручки на маркетинг, а другой — 5%, можно нормировать расходы на уровне 4%. Экспертный. Нормы устанавливаются на основе мнений экспертов или опытных специалистов. Подходит для новых проектов, где нет исторических данных. Например, опытный инженер может определить, что на сборку одного изделия требуется 3 часа работы. Комбинированный. Совмещает несколько подходов, чтобы учесть все факторы и получить более точные нормы. Используется для сложных процессов, где важно учесть как статистику, так и экспертные оценки. Здесь учитываются прошлые данные о расходах, текущие цены и рекомендации экспертов для расчета бюджета проекта.

Выбор метода нормирования

Выбор метода зависит от специфики задачи, доступности данных и особенностей работы.

Для предсказуемых затрат лучше использовать расчетный метод.

При анализе затрат за прошлые периоды подойдет аналитический или статистический метод.

Для новых процессов или проектов — экспертный метод.

Ошибки в нормировании негативно скажутся на итоговой прибыли организации. Если накладные траты слишком велики, это снижает конкурентоспособность. Регулярный пересмотр норм позволяет избежать этого. После отслеживайте изменения в прибыли. Если она растет, а процент накладных расходов снижается, значит, меры были полезными.

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