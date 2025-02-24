Что такое OTG и какие смартфоны поддерживают эту технологию

Смартфоны заменяют камеру, компьютер, банковскую карту и даже флешку. Одна из технологий, которые расширяют возможности мобильных устройств, называется OTG. В статье узнаете, что это такое, как она работает и на каких смартфонах есть поддержка этого функционала.

Какие устройства можно подключить

OTG (On-The-Go от англ. «На ходу») — это отдельный штекер, который позволяет смартфону или планшету напрямую подключать внешние устройства. Обычно люди используют адаптер OTG, который подсоединяет аксессуар через USB-разъем на смартфоне.

Помимо флешек, OTG позволяет подключать:

Клавиатуры и мыши для работы с документами.

для работы с документами. Геймпады превращают телефон в портативную игровую консоль.

превращают телефон в портативную игровую консоль. Принтеры позволяют печатать файлы прямо со смартфона.

позволяют печатать файлы прямо со смартфона. Жесткие диски и SSD для того, чтобы хранить тяжелые файлы.

для того, чтобы хранить тяжелые файлы. Модемы и сетевые карты дают доступ к интернету без Wi-Fi.

дают доступ к интернету без Wi-Fi. Камеры и фотоаппараты для того, чтобы быстро переносить снимки.

Фактически, с этим адаптером телефон работает как полноценный компьютер. Например, если срочно нужно оформить договор или отправить отчет, он может подключить флешку с документами и сразу открыть файлы. Это удобно и не нужен облачный сервис или ноутбук.

OTG на телефоне полезен не только в повседневной жизни, но и в бизнесе. Например:

Владельцы малого бизнеса могут переносить отчеты и быстро заполнять налоговые документы, например, декларацию по НДФЛ.

Фотографы и видеографы используют адаптер для того, чтобы быстро передавать снимки на внешний накопитель и не прерывать съемку.

Можно подключить клавиатуру и работать с текстами, а не дожидаться того, как закончиться загрузка облачных сервисов.

Геймеры могут подключить геймпад и играть в мобильные игры, а любители кино — смотреть фильмы с флешки.

Технология OTG — это способ модернизировать телефон, превратить его в полноценный инструмент для того, чтобы работать и развлекаться. Но для начала проверьте совместимость смартфона, учтите ограничения и соблюдайте правила безопасности данных.

Все ли смартфоны поддерживают протокол OTG

На современных версиях Андроид (12 и выше) поддержка OTG включается автоматически. На старых версиях (Андроид 6-9) может потребоваться активация.

Причины могут быть разные:

Отсутствует аппаратная поддержка. В старых или бюджетных моделях производители не включают поддержку OTG, чтобы удешевить устройство. Ограничения на программном уровне. Даже если железо поддерживает OTG, производители иногда отключают эту функцию на уровне прошивки. Недостаточное питание USB-порта. Некоторые устройства не могут обеспечить достаточный ток для работы флешки или другого периферийного устройства. Ограниченная файловая система. Если смартфоном поддерживается только FAT32, а флешка отформатирована в NTFS, он не распознает устройство.

Большинство телефонов на Андроид работают с технологией, о которой идет речь. В 2025 году среди моделей с полной OTG поддержкой:

Samsung Galaxy S23, S24, A54.

Xiaomi 13, 14, Redmi Note 12, 13.

Realme 11 Pro, GT 2, GT 3.

Google Pixel 7, 8.

OnePlus 11, 12.

Но не на всех смартфонах работает протокол OTG. В отличие от Андроида, Apple имеют ограничения на работу с этим адаптером. Чтобы подключить флешку или клавиатуру, нужен специальный Lightning-USB и формат файловой системы exFAT. Некоторые функции доступны только на iPad с iPadOS.

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Как это проверить

Чтобы узнать, поддерживает ли смартфон адаптер, можно:

Проверить характеристики на официальном сайте производителя.

Скачать приложение USB OTG Checker из Google Play, которое определит поддержку OTG.

Подключить кабель и проверить работу флешки или мыши.

Если телефон не реагирует, попробуйте активировать функцию в настройках (иногда она отключена по умолчанию). Но если поддержки нет на аппаратном уровне, использовать эту технологию не получится.

Как подключить OTG к телефону

Если смартфон поддерживает OTG, подключить его будет просто. Потребуется кабель, который соединяет USB-аксессуар с разъемом на смартфоне. Адаптеры бывают нескольких типов:

USB-C → USB-A (для современных телефонов)

Micro-USB → USB-A (для старых моделей)

Некоторые устройства поддерживают беспроводное OTG на Андроид (например, через USB-хабы с Wi-Fi).

Подключите устройство к телефону, затем:

Вставьте адаптер в разъем смартфона.

Подключите к адаптеру флешку, мышь, клавиатуру или другой гаджет.

Дождитесь, пока устройство распознается (обычно это занимает несколько секунд).

Проверьте, работает ли кабель:

Если подключили флешку, в уведомлениях появится сообщение о новом USB-устройстве. Откройте файлы через файловый менеджер.

Если мышь — на экране появится курсор.

Клавиатура сразу заработает, попробуйте ввести текст.

Если телефон не видит подключенное устройство:

Проверьте, включена ли функция OTG в настройках (она находится в разделе «Дополнительные функции» или «Подключение устройства»).

Попробуйте другой кабель.

Убедитесь, что флешка отформатирована в FAT32 (на некоторых смартфонах не работает NTFS).

Проверьте, хватает ли питания устройству (иногда нужна флешка с дополнительным питанием).

Перед тем как отключить флешку, безопасно извлеките ее через настройки, чтобы избежать потери данных.

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Что делать, если телефон не видит OTG

Если смартфон не распознает устройство, разберем, как решить эту проблему:

В некоторых смартфонах такая функция отключена по умолчанию. На Samsung, Xiaomi, Realme, которые работают на Андроиде: откройте «Настройки» → «Дополнительные функции» и включите OTG-подключение. На телефонах Huawei и Honor: в разделе «Подключение устройства» включите адаптер. Иногда проблема связана с некачественным или неисправным адаптером. Попробуйте заменить кабель на новый. Некоторые смартфоны не работают с флешками, отформатированными в формате NTFS. Попробуйте переформатировать флешку в FAT32 или exFAT с помощью компьютера. Не забудьте, что при форматировании все данные на флешке будут удалены. Проблема может быть не в телефоне, а в самом устройстве. Проверьте, работает ли адаптер с другой флешкой, мышью, клавиатурой или жестким диском с дополнительным питанием. Если телефон распознает другие устройства, значит, проблема в первой флешке. Некоторые устройства (жесткие диски, внешние аудиокарты) требуют больше энергии, чем может дать смартфон. Попробуйте использовать USB-хаб с питанием или подключить флешку с низким энергопотреблением Иногда простая перезагрузка решает проблему. Если раньше кабель работал, но перестал после того, как обновился, возможно, это связано с багами в системе. Проверьте доступность обновлений. Иногда стандартный файловый менеджер не отображает содержимое флешки. Установите Total Commander или X-plore и попробуйте открыть USB-накопитель через них. Если ничего не помогло, попробуйте сбросить настройки: Настройки → Система → Сброс → Сброс всех параметров. Перед этим обязательно сделайте резервную копию данных!

Это простая, но полезная технология. Если ваш телефон поддерживает OTG, можно переносить файлы, подключать аксессуары, заряжать другие устройства и использовать телефон для того, чтобы управлять ПК.

Фото на обложке: Peter Dazeley / Getty Images