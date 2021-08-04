Сервис оповещений о преступлениях Citizen вводит платную функцию слежки за пользователем

Во вторник мобильное приложение Citizen, которое позволяет пользователям сообщать о местных преступлениях и других инцидентах, объявило о запуске платной услуги Citizen Protect за $19,99. Она предоставляет круглосуточный доступ к «высококвалифицированным специалистам по безопасности». Однако некоторые эксперты считают, что новые функции могут шпионить за пользователями.

Сервис Premium Protect, который теперь доступен для iOS, начал тестирование в начале этого года. В нем приняли участие почти 100 тысяч пользователей.

Citizen Protect позволяет клиентам связываться с реальными экспертами по безопасности. Компания заявляет, что это помогает «обрести душевное спокойствие тому, кто находится в одиночестве» или обратиться за помощью в ситуациях, когда пользователь не в состоянии позвонить в службу экстренной помощи самостоятельно.

Эксперты Citizen могут отправить аварийно-спасательные службы непосредственно к месту нахождения клиента или направить пользователя в безопасное место, уведомить членов семьи об инциденте и предупредить других пользователей в этом районе.

«До недавних пор система Citizen была односторонней. Мы обеспечиваем ситуационную осведомленность в режиме реального времени, и пользователи сами решать, как им действовать, — сказал CEO Citizen Эндрю Фрейм. — С сегодняшнего дня Citizen — это двусторонняя система, в которой пользователи могут запрашивать помощь у компании».

Нажимая кнопку «Подключиться к агенту», пользователь связывается со специалистом по безопасности. Клиенты могут общаться с агентами с помощью видеозвонков, голосовых чатов или текстовых сообщений.

Еще одна новая функция — «Режим защиты». Когда он активирован, пользователь получает доступ к следующим возможностям.

Вызов агента — дважды встряхнув телефон, клиент сервиса напрямую связывается с агентом Citizen.

Обнаружение происшествия — приложение получает доступ к микрофону устройства. Если ИИ фиксирует «сигнал бедствия», например крик, приложение предложит соединиться с агентом. Если пользователь не отвечает в течение 10 секунд, вызов происходит автоматически.

Скриншот: Citizen

Некоторые эксперты считают, что эта функция может нарушать конфиденциальность пользователей. Например, шпионить за теми, кто не является клиентом компании.

Представитель Citizen заявил, что режим защиты работает на базе искусственного интеллекта, что означает, что ни у кого нет доступа к данным пользователя.

Он также отметил, что Citizen не записывает и не хранит аудио. Любые записанные данные, например информация о местоположении, «удаляются через 30 дней». Многие пользователи обеспокоены новыми функциями.

Компания не впервые сталкивается с критикой в свой адрес. Поскольку любой может сообщать об инцидентах в приложении, некоторые пользователи распространяют ложную информацию для устрашения местных сообществ.

Согласно отчету Motherboard, Citizen недавно тестировал работу частных служб безопасности. Эти «аварийно-спасательные службы» были замечены в полевых условиях во время патрулирования Лос-Анджелеса.

Недавно CEO Citizen Эндрю Фрейм предложил вознаграждение в размере $30 тысяч тому, кто сможет найти предполагаемых поджигателей, ответственных за лесные пожары в Калифорнии. Он даже опубликовал фотографию подозреваемого. Однако вскоре Фрейму пришлось извиниться, так как оказалось, что он ошибся.

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