Разработан робопес, который может перемещаться по стенам

Исследователи из Корейского института передовых технологий разработали четвероногого робота, который может ходить по железным и стальным стенам, а также потолкам. Вес устройства составляет всего 8 кг, а длина — 33 см. Его назвали MARVEL — от Magnetically Adhesive Robot for Versatile and Expeditious Locomotion (магнитно-клеевой робот для быстрого передвижения по разным поверхностям).

MARVEL — не первый робот, который может ходить по потолкам и стенам. Однако, в отличие от большинства других, он оснащен магнитными ногами, а не колесами, захватами, присосками и пропеллерами.

По словам разработчиков, MARVEL способен перемещаться даже по изогнутым поверхностям, например по заржавевшему металлическому резервуару для хранения. Это возможно отчасти благодаря его инновационным ногам, оснащенным электромагнитами и передовым резиноподобным смарт-материалом, известным как магнитореологические эластомеры.

Способность перемещаться по разным поверхностям — главное коммерческое преимущество робота. Создатели считают, что он сможет осматривать мосты, корабли и здания, особенно на большой высоте, которая может быть опасна для человека.

MARVEL также довольно быстр: в ходе испытаний робот смог взобраться на изогнутый резервуар для хранения при максимальной скорости чуть более 1 км/ч, преодолевая выступы и препятствия, такие как зазоры в 10 см.

По ровным поверхностям робот двигался еще быстрее: со скоростью около 1,8 км/ч — по стенам и 2,2 км/ч — по потолкам. На данный момент это «самая высокая скорость вертикального и перевернутого хождения» среди роботов-скалолазов, как утверждают сами исследователи. Тем не менее они отмечают, что MARVEL предстоит еще долго «тренироваться», прежде чем он сможет устойчиво двигаться по неровным и круто изогнутым поверхностями.

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Скриншот: Сыну Хон и др., Science Robotics (2022)