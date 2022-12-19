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Истории

Разработан робопес, который может перемещаться по стенам

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Исследователи из Корейского института передовых технологий разработали четвероногого робота, который может ходить по железным и стальным стенам, а также потолкам. Вес устройства составляет всего 8 кг, а длина — 33 см. Его назвали MARVEL — от Magnetically Adhesive Robot for Versatile and Expeditious Locomotion (магнитно-клеевой робот для быстрого передвижения по разным поверхностям).

Разработан робопес, который может перемещаться по стенам

MARVEL — не первый робот, который может ходить по потолкам и стенам. Однако, в отличие от большинства других, он оснащен магнитными ногами, а не колесами, захватами, присосками и пропеллерами.

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По словам разработчиков, MARVEL способен перемещаться даже по изогнутым поверхностям, например по заржавевшему металлическому резервуару для хранения. Это возможно отчасти благодаря его инновационным ногам, оснащенным электромагнитами и передовым резиноподобным смарт-материалом, известным как магнитореологические эластомеры.

Способность перемещаться по разным поверхностям — главное коммерческое преимущество робота. Создатели считают, что он сможет осматривать мосты, корабли и здания, особенно на большой высоте, которая может быть опасна для человека.

MARVEL также довольно быстр: в ходе испытаний робот смог взобраться на изогнутый резервуар для хранения при максимальной скорости чуть более 1 км/ч, преодолевая выступы и препятствия, такие как зазоры в 10 см.

По ровным поверхностям робот двигался еще быстрее: со скоростью около 1,8 км/ч — по стенам и 2,2 км/ч — по потолкам. На данный момент это «самая высокая скорость вертикального и перевернутого хождения» среди роботов-скалолазов, как утверждают сами исследователи. Тем не менее они отмечают, что MARVEL предстоит еще долго «тренироваться», прежде чем он сможет устойчиво двигаться по неровным и круто изогнутым поверхностями.

Источник.

Скриншот: Сыну Хон и др., Science Robotics (2022)

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