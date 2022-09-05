Cloudflare прекратил обслуживание форума Kiwi Farms, известного из-за разжигания ненависти и травли

Решение получило общественную поддержку, однако сам Принс назвал его «опасным и затруднительным». В частности, отмечают представители отрасли, остаются вопросы о том, какие интернет-технологии должны быть нейтральными, какие — модерировать контент, и какие обязательства должны применяться к посредникам.

Сервис защиты сайтов Cloudflare снял с обслуживания форум Kiwi Farms, который стал известен из-за травли людей в сети и реальном мире. Изначально CEO Cloudflare Мэтью Принс высказывался против подобных мер, однако в субботу объявил о прекращении защиты сайта из-за «эскалации угроз».

Kiwi Farms был запущен в 2013 году бывшим администратором 8chan Джошуа Муном и быстро стал популярен как форум для организации онлайн-травли. Часто жертвами становятся женщины и члены сообщества LGBTQ. С деятельностью участников форума связывают по меньшей мере три самоубийства.

Площадка попала в центр внимания благодаря Кларе Сорренти, транс-активистке и стримеру. Участники сообщества преследовали ее и ее семью более полугода, публиковали ее адрес в сети и неоднократно вызывали полицию в ее дом, отправляя ложные сообщения о преступлении.

Переезд в Северную Ирландию не помог: спустя 48 часов форумчане обнародовали ее местонахождение, и она начала получать угрозы.

Активистка запустила кампанию с хэштегом DropKiwifarms, чтобы призвать Cloudflare и других поставщиков критически важной интернет-инфраструктуры прекратить обслуживание форума.

«Из-за этого сайта страдает бесчисленное множество людей. Kiwi Farms — это не свобода слова, а разжигание ненависти», — сказала Сорренти журналистам в субботу, сразу после того, как полиция прибыла в ее дом после очередного ложного вызова.

«Большая часть контента на сайте — это треды, используемые для преследования политических целей» — добавила она.

Среди жертв Kiwi Farms и представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Она призвала закрыть форум после того, как пользователь, заявивший о своей принадлежности к Kiwi Farms, отправил полицию к ней домой.

«Этот веб-сайт должен быть закрыт. Бизнес или сервис, который позволяет выбрать целью врага, не должен существовать», — прокомментировала Грин.

Еще в начале недели казалось, что Cloudflare не предпримет активных действий. В среду в блоге компании появилась публикация за авторством Мэтью Принса и вице-президента компании Алиссы Старк. В ней подробно описывалась корпоративная политика в отношении оскорбительного контента.

Так, утверждается в тексте, отказ в предоставлении услуг сайтам, которые компания и общественность считают предосудительными, в конечном итоге нанесет ущерб угнетенным и маргинализированным голосам. При этом прямые упоминания форума в тексте отсутствуют.

В публикации также говорится, что обеспечение базовых услуг безопасности и кэширования — это такая же инфраструктура, как подключение к интернету, и поставщик не должен нести ответственность за контент без судебного постановления. При этом веб-хостинг должен иметь особенную ответственность и осмотрительность.

Однако в субботу Cloudflare сообщила, что прекращает защиту Kiwi Farms, сославшись на «эскалацию угроз». Принс назвал решение «опасным и затруднительным», отметив, что предпочел бы принять меры в ответ на постановление суда. Он также добавил, что это было проще, чем отказать в обслуживании Daily Stormer и 8chan.

Сомнения Cloudflare поддержали некоторые представители технологической отрасли, в том числе Дафна Келлер, глава программы по регулированию платформ в Центре киберполитики Стэнфорда, .

«Вопрос в том, какие из интернет-технологий должны быть нейтральными, а какие — модерировать контент, и есть ли какой-то промежуточный набор обязательств, который применяется к посредникам?» — отметила Дафна Келлер.

Но значительное число экспертов не разделяют эту позицию. Так, Алекс Стамос из Стэнфордского университета отметил, что решение продолжить обслуживание Kiwi Farms было «несостоятельным».

«Вскоре они обнародуют чьи-то данные и спровоцируют убийство доктора, активиста или трансперсоны, или вдохновят кого-то на шутинг. Расследование найдет связь убийцы с сайтом, и корпоративная клиентура Cloudflare испарится» — написал Стамос.

В интервью Принс рассказал, что не может сообщить число новых угроз на Kiwi Farms, но их число значительно возросло на фоне критики сайта. Компания сообщила детали ФБР, а также правоохранителям из Великобритании и Австралии, но ни одно ведомство не просило блокировать форум даже в неформальном порядке.

Основатель Kiwi Farms — Джошуа Мун, бывший администратор 8chan, форума, популярного среди последователей QAnon. В прошлом июле Kiwi Farms был удален из регистратора доменов DreamHost после суицида разработчика Near, которого долгое время преследовали пользователи форума.

На момент публикации текста Kiwi Farms все еще доступен онлайн. Он перешел на российский домен.

При подготовке использованы следующие источники:

Engadget, Washington Post.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock



