«Он задумывался как пародия»: создатель Dogecoin — об истории криптовалюты-мема

В 2013 году Билли Маркус и Джексон Палмер создали собственную криптовалюту, взяв за основу популярный мем с шиба-ину. Неожиданно для них Dogecoin стал популярным активом и вырос в цене, а вокруг него собралось довольно влиятельное сообщество.

Dogecoin — это серьезная криптовалюта, которая появилась благодаря мему. С ее помощью создатели хотели высмеять рынок, однако неожиданно создали ценный актив. В этом году Dogecoin подорожал в десятки раз. В обращении находятся уже 11,7 млрд единиц этой криптовалюты. Основатель Tesla Илон Маск размещал в Twitter картинки с cобакой породы шиба-ину, а YouTube-блогер Маркес Браунли описывал Dogecoin как «самую доступную и наименее пугающую криптовалюту для людей».

Билли Маркус, разработчик IBM и один из создателей Dogecoin, рассказывает: «Есть много причин, почему его покупают, и на данный момент он в каком-то смысле стал мейнстримным. Это один из самых волатильных активов, в который можно инвестировать, но у людей на это есть много причин, и это отражается на рынке».

Dogecoin начинался как шутка, которая быстро завоевала популярность

Большинство альтернативных криптовалют, также известных как альткоины или клоны, в целом похожи на биткоин. Их можно добывать или «майнить» на компьютерах, которые выполняют сложные вычисления для создания новых активов. В 2013 году Маркус пытался использовать свой игровой компьютер для майнинга биткоинов, пока не играл, но обнаружил, что это был «очень медленный и дорогой процесс».

С помощью найденного в интернете руководства он узнал, как создать собственный альткоин. Первым был Bells, основанный на валюте из популярного симулятора Nintendo Animal Crossing. По его словам, этот альткоин был провальным. Проведя некоторое время в интернет-чате, он связался с разработчиком Adobe Джексоном Палмером, который приобрел доменное имя Dogecoin.com.

«Я обнаружил, что существует огромный рынок с новыми монетами, появляющимися ежедневно, а иногда и ежечасно. И каждая должна была стоить кучу денег и захватить галактику, — вспоминает Маркус. — Я подумал, что это глупо. А учитывая их количество, я решил, что сделать свою криптовалюту будет легко».

Doge — это изображение собаки породы шиба-ину, один из первых интернет-мемов, который стал популярен среди широкой публики. В 2013 году шаблон мема из фраз в сочетании с любопытным псом приобрел всемирную популярность, что сделало его идеальной темой для криптовалюты.

В результате Маркус и Палмер создали Dogecoin — валюту, настолько интегрированную в культуру мемов, что ее невозможно было воспринимать всерьез. В качестве шрифта на сайте был выбран Comic Sans, который часто сопровождает мем Doge.

«Первоначально он задумывался как пародия на все "серьезные" монеты-клоны, которые так старались выделиться, что казались одинаковыми», — рассказывает Маркус.

По его словам, Dogecoin был еще одним клоном, но он не воспринимал себя всерьез.

За следующие несколько лет Dogecoin стал известен среди ироничных нигилистов, которые считали концепцию валют ущербной. Они предпочитали развлекаться. Так, в 2014 году держатели Dogecoin собрали $30 тысяч, чтобы отправить ямайскую команду по бобслею на зимние Олимпийские игры, цитируя фильм 1993 года «Крутые забеги», и направили $50 тысяч благотворительной организации Charity: Water, которая обеспечивает развивающиеся страны чистой питьевой водой.

В 2015 году Палмер покинул криптосообщество, передав обязанности по разработке группе последователей сообщества. «Я видел, как эту сферу захватили оппортунисты, стремящиеся заработать деньги, а не те, кто инвестируют в развитие технологии», — писал Палмер.

Ценность Dogecoin в том, что он основан на меме

Пока компьютеры могут выполнять вычисления, Dogecoin может никогда не закончиться. В отличие он биткоина, у которое есть предел выпуска монет, эту криптовалюту можно покупать и продавать по невысокой цене. В течение последнего десятилетия Dogecoin можно было купить тысячами почти даром, что облегчало его накопление. Этот «дружественный, низкий барьер для входа», по словам Маркуса, позволил монете стать популярнее, чем многие ироничные произведения искусства.

За последние несколько лет популярность криптовалют значительно выросла. Стоимость биткоина достигла рекордных $64 тысяч. Это провоцирует у публики страх упущенной возможности и стимулирует дальнейший рост котировок.

«Я думаю, что рынок в течение последних 12 лет пытался выяснить, какова настоящая ценность всех криптовалют, — говорит Маркус. — И он еще не пришел к решению».

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