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Биткоин подешевел на $8 тысяч

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Стоимость криптовалюты составила $52148.

Биткоин подешевел на $8 тысяч

Биткоин в ходе торговой сессии упал на $8 тысяч — до трехнедельного минимума в $52148. Соответствующие данные приводит данные CoinDesk.

Эксперты отмечают, что крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта упала с примерно $60000 за 15 минут.

Точная причина не сообщается, но аналитики связывают колебания с решениями американского казначейства в сфере криптовалют. Кроме того, ранее СМИ опубликовали отчет о подготовке Индии к возможному запрету криптовалют в стране.

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Фото: tungtaechit/shutterstock

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